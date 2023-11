Defiende AMLO a Sheinbaum de Calderón Papá de 'Checo Pérez' explota tras perder

Luego que el expresidente Felipe Calderón ironizara que Claudia Sheinbaum tiene un caramelo como bastón de mando tras el resultado del proceso de elección de Morena para definir a los candidatos a nueve gubernaturas, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó estas críticas como de "mala fe" y aseguró que la virtual candidata presidencial del partido guinda es "un caramelo".

En reunión con medios de la fuente presidencial tras supervisar los avances de programas sociales en San Felipe, Baja California, el jefe del Ejecutivo federal calificó al exmandatario como "el señor usurpador" y de alguien que "no tiene autoridad moral".

Señaló que la exjefa de gobierno de la Ciudad de México es una mujer excepcional, honesta, "buenisíma" y "es mejor que yo". "Son de mala fe. Y son expresiones de gente que no tiene autoridad moral. Para decirlo de manera clara, el león piensa que todos son peludos. No es así. En nuestro movimiento hay principios, hay ideales, y quien tiene la dirección del movimiento es Claudia Sheinbaum, y es una mujer excepcional, honesta, que yo le tengo todo el respeto. Es mejor que yo, mejor que yo. No puedo decir más, porque entonces me van a cepillar. Pero es buenísima. Buenísima.

Antonio Pérez Garibay, padre del piloto de Fórmula 1 Sergio "Checo Pérez, explotó tras perder la candidatura de Morena para la gubernatura de Jalisco en 2024.

Pérez Garibay dijo estar triste por lo sucedido pues fue "la peor ofensa que he sentido en mi vida y nunca permitiría que se le hiciera a ninguno de mis hijos".

Jorge Emilio González el "niño verde" fue quien, en palabras de Antonio Pérez, llegó a decirle hasta donde sí y hasta donde no, podrían pelear un puesto pues hay un pacto con Claudia Sheinbaum para que sea Claudia Delgadillo la candidata a la gubernatura de Jalisco.

El jalisciense mencionó sentirse tan humillado y triste que renunció "a Morena, a Claudia y a la política" y aseguró que no se irá a otro partido político.

A pesar de que decidió no apoyar a Sheinbaum, pero reiteró su apoyo con el presidente Andrés Manuel López Obrador pues cree que él no tiene ni idea de la situación.