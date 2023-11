Dedican altar a fundador de El Siglo

Con respeto, nostalgia y admiración, el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (Cbta) No. 206 del ejido El Manantial de Matamoros, Coahuila dedicó un colorido altar de muertos a don Antonio de Juambelz y Bracho, distinguido duranguense y fundador de El Siglo de Torreón y creador de El Siglo de Durango.

El Día de Muertos, es una de las festividades más importantes y representativas de la cultura mexicana y fue recordada por estudiantes de primero, tercero y quinto semestre, motivados por su maestra, Ma. Guadalupe Rentería Barragán. Es profesora en la institución educativa desde hace 13 años pero de servicio, tiene poco más de cuatro décadas.

La comunidad estudiantil, se organizó para llevar una fotografía de don Antonio, además de veladoras, una estampa de la Virgen de Guadalupe, calaveras de azúcar y de papel con el nombre de algunos periodistas de este medio de comunicación, espejos, ataúdes pequeños, papel picado, flores de cempasúchil, sal, agua, alimentos y demás objetos de origen prehispánico. Con aserrín, formaron el nombre de esta casa editora.

"Don Antonio, que en paz descanse, al fundar el periódico, no solamente fundó una empresa sino que su obra ha trascendido con el fomento a la lectura de forma impresa y ahora digital, por eso quisimos reconocer su legado a través de un altar de muertos que montamos en una de las aulas del Cbta", expresó la docente.

La maestra Lupita, como la conocen en el magisterio, espera que Dios le preste vida para en un futuro y como una forma de agradecimiento, tener la oportunidad de montar un altar de muertos en las instalaciones de El Siglo de Torreón para honrar la memoria de don Antonio, un hombre que fue un defensor de la comunidad y que dejó huella en el periodismo nacional.

"A mí me gusta mucho la lectura y leo el periódico todos los días, me gustaría algún día ir a El Siglo y pedir permiso para poner un altar en homenaje a don Antonio. A mí desde hace muchos años me traen el periódico todos los días, lo leo en el camino y lo llevo a la escuela para que los alumnos también lo lean", comentó. La maestra Ma. Guadalupe Rentería Barragán es originaria de Tlahualilo y actualmente tiene su residencia en el municipio de Gómez Palacio, Durango.

HISTORIA

Don Antonio de Juambelz y Bracho nació el 21 de noviembre de 1892 en la capital de Durango, Durango y falleció el 23 de junio de 1993 en la ciudad de Torreón, Coahuila. Fue reconocido como uno de los periodistas más comprometidos con la sociedad y con una objetividad a toda prueba. Tanto El Siglo de Torreón como El Siglo de Durango, surgieron como empresas periodísticas que tienen el compromiso de servir a la comunidad para el mejoramiento de su forma de vida de todos los sectores sociales.