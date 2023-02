Declaraciones de Javier Villarreal en juicio de García Luna son para obtener beneficios en su proceso en EU: FGE

Tras la aparición de Héctor Javier Villarreal Hernández, ex titular de Servicio de Administración Tributaria del Estado de Coahuila (SATEC) como testigo en el juicio contra Genaro García Luna en Nueva York; autoridades estatales dieron a conocer que solicitarán información de dichas declaraciones.

Sin embargo, no emitieron comentario alguno sobre los señalamientos realizados durante la audiencia en la que participó el ex funcionario coahuilense; donde realizó señalamientos directos contra ex gobernadores del estado de Coahuila.

Aunque consideró que las expresiones que realizó Villarreal Hernández, seguramente son para obtener beneficios respecto a su proceso; así como los demás testigos.

"Opiniones no me merece, porque lo que yo tengo que hacer son acciones, más allá de opiniones", señaló Gerardo Márquez Guevara, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Coahuila.

Sin embargo, recordó que conforme al estatus de las investigaciones en contra de Villarreal Hernández, se tiene tres procedimientos penales en Coahuila, tiene órdenes de aprehensión vigentes y tiene una solicitud de extradición para México para cuando termine su proceso.

"No es posible, jurídicamente, que se venga antes de que termine su proceso allá, pero seguramente las expresiones que hace, tiene que ver con obtener beneficios, beneficios respecto a su proceso; igual que a los testigos a los que se hace referencia", indicó el fiscal general del Estado de Coahuila.

Recordó que cada vez que se registra una diligencia de esta naturaleza en los juzgados de los Estados Unidos, solicitan la información con el propósito de investigar las expresiones que se dan allí y establecer si existe la comisión de algún delito.