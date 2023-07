Manolo Jiménez decidirá adhesión a IMSS- Bienestar

Con la extinción del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), Manolo Jiménez Salinas, próximo gobernador de Coahuila, será quien determine si el estado se adhiere o no al Programa IMSS-Bienestar para brindar servicios gratuitos de salud y medicamentos a las personas sin seguridad social.

"Eso es decisión del futuro gobernador", declaró ayer el secretario de Salud del estado, Roberto Bernal Gómez. El funcionario dijo que le preocupa que el "artífice" del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Alejandro Robledo Aburto, se irá a competir por la gubernatura de Chiapas, aún y cuando se trata de proyectos muy importantes "como para dejarlos a medio camino, es la salud del país".

- ¿Para usted es viable (IMSS- Bienestar) ?, se le preguntó.

-Yo prefiero no contestarte esa pregunta, respondió.

En Durango, la secretaria de Salud del estado, Irasema Kondo Padilla, dijo que todavía no tienen avances y que el gobernador Esteban Villegas Villarreal no ha firmado el convenio de adhesión, pues está revisando los pros y los contras.

La funcionaria dijo que los contratos de personal, así como los proyectos de rehabilitación de unidades que se lograron autorizar con presupuesto del Insabi, están asegurados hasta el próximo año 2024.

"En ese sentido, seguiremos trabajando de la misma manera en tanto no se nos indique que hay una transición al IMSS-Bienestar, repito, el gobernador del estado no ha firmado ningún convenio, no tenemos ningún avance en cuanto a metas de trabajo con el IMSS-Bienestar, seguimos trabajando de la misma manera", apuntó.

Kondo Padilla indicó que este año han recibido algunos recursos federales por parte del Insabi para poder cumplir con los compromisos financieros de este 2023, además de que el estado ha hecho un esfuerzo extraordinario para aportar recursos para la operación de los sistemas de salud.

La secretaria dijo que para Prevención y Promoción de la Salud no recibieron recursos en este año, por lo que espera que la situación se regularice en los próximos meses y que, en 2024, haya presupuesto para los distintos rubros.

Extinción

Desaparición del Insabi.

* Como se recordará, en fast track, Morena y sus aliados se impusieron en la Cámara de Diputados y avalaron reformas a la Ley General de Salud, entre las que se incluye la desaparición del Insabi, creado hace tres años por el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, para reemplazar al Seguro Popular.

* Además, se estableció que los gobiernos de las entidades federativas, añade, coadyuvarán en la operación y fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud.