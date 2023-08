Decepcionante cierre que condena a Unión Laguna al quinto lugar del standing Zona Norte

Gordos rallys de 7 carreras en la quinta entrada y 5 más en la sexta, encaminaron a los Acereros de Monclova a apalear anoche 13-6 a los Algodoneros del Unión Laguna, en el último juego de la temporada regular 2023, realizado en el estadio Monclova.

La derrota condenó al equipo Guinda al quinto lugar del standing de la Zona Norte y tendrá que abrir los playoffs como visitante este miércoles en el estadio de beisbol Monterrey frente a los Sultanes, sublíderes del Norte.

Las otras series en el playoff norteño serán entre Tecolotes de los Dos Laredos contra Acereros de Monclova y Saraperos de Saltillo enfrentarán a Toros de Tijuana; todas comenzarán el próximo miércoles.

ATACAN TEMPRANO

Por tercer día consecutivo, la ofensiva Guinda carburó desde temprano y echó a andar la pizarra desde la misma primera entrada, frente a los lanzamientos de "as" de los Acereros, el derecho Wilmer Ríos. Dio la voz de ataque el panameño Allen Córdoba con una línea de hit hacia el jardín central y le siguió Julián Escobedo con una rola de botes altos que pasó por arriba de la almohadilla de segunda, donde el camarero Juan Pérez le llegó a la bola, pero le golpeó en el guante luego de pasar frente a Córdoba, quien nunca detuvo su camino y logró anotar la carrera "de la quiniela", pues la pelota fue a dar hasta el jardín central; Nick Torres detonó doblete por el derecho y enseguida, JC Escarra roleteó por segunda base, para que Escobedo timbrara la segunda rayita visitante.

Ampliaron su ventaja los Algodoneros y acrecentaron el nerviosismo en "El horno más grande de México", al sumar otro par de anotaciones durante el segundo inning: inició la ofensiva JJ Muno con doblete por el jardín derecho y Albert Lara lo llevó hacia home tras disparar sencillo al central, el propio Lara timbraría, tras rola de Escobedo.

Luis Gámez abrió juego por el Unión Laguna y colgó par de argollas, pero en su preparación hacia playoffs, lo removieron para ser relevado por Tim Peterson, quien colgó el cero en la tercera, pero en la cuarta se pusieron en el score los de casa, tras sencillo de Alcides Escobar, que anotaría con hit de Ramón Hernández, ya ante pitcheos de Miguel Vázquez.

DESASTRE

La debacle para el pitcheo Guinda llegó en el quinto inning, en el que desfilaron 12 Acereros por la caja de bateo y fabricaron un obeso rally de 7 carreras: Escobar produjo una con sencillo ante Jeff Ibarra que no pudo sacar ni un out, Eric Filia remolcó otra con hit que sacó del juego al zurdo Ibarra. Entró al relevo Alberto Leyva y tampoco ofreció soluciones, Hernández le pegó un doblete remolcador de dos, Alex Mejía apareció como emergente para sonar imparable productor de un par y Efrén Navarro redondeó el rally con sencillo que hizo anotar a Juan Pérez.

En la sexta entrada remacharon su victoria los de la "Furia Azul" con otro rally, ahora de 5 carreras, Escobar pegó doblete remolcador de una en los spikes de Chris Roberson, siguió Filia con cuadrangular por todo el derecho para producir dos y Navarro pegó doblete por el derecho, para llevar a par de compañeros hacia la registradora.

Aunque los Algodoneros respondieron con par de anotaciones en la séptima tanda, gracias al séptimo cuadrangular de la temporada para Alejandro Flores Carrillo, fue el último daño que lograron hacer ante unos aficionados locales que festejaron a todo pulmón el boleto que su equipo consiguió hacia los playoffs.

DECISIÓN

Wilmer Ríos (8 - 5: 3.39 ERA) se apuntó la victoria, al lanzar 7 entradas de 13 hits y 6 carreras, no expidió boletos y recetó 6 chocolates; Jeff Ibarra (4 - 2; 5.30 ERA) cargó con el revés, al no poder sacar ni un out, recibió 2 imparables, golpeó a un bateador y se llevó 3 carreras a cuestas.