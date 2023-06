Debes evitar estas acciones para no atentar con la identidad de género de personas trans o no binarias

Durante los últimos años, el lenguaje y la comunicación han cambiado para promover la inclusión de personas de la comunidad trans. Sin embargo, aún persisten prácticas cotidianas que pueden resultar discriminatorias.

Ejemplo de lo anterior es el "deadname", un neologismo cuya traducción literal corresponde a "nombre muerto". Por lo regular, se utiliza para referirse a una persona trans o no-binaria por el nombre de pila que tenía antes de asumir su identidad de género.

De acuerdo con la Coordinación para la Igualdad de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), hacer uso de un "deadname" incurre en las llamadas micro transfobias, las cuales se consideran como tipos de violencias o burlas cometidas a hombres y mujeres trans.

La asociación civil Fuera del Clóset explica que se le llama "deadnaming" al acto de no respetar el nombre con el que la persona trans se identifica, ya sea de manera consciente o inconsciente.

Vale la pena destacar que no todas las personas que se asumen no binarias o trans se someten al cambio de identidad de género, específicamente, con el nombre de nacimiento que se les asignó.

Por ello, la mejor manera de referirse a ellas es preguntándoles cómo les gustaría que fueran llamadas.

Utilizar un "deadname" se considera una acción discriminatoria hacia el colectivo trans. Además, obstaculiza la visibilidad y el respeto para la diversidad de los espectros de identidades.

Además del "deadname", ¿qué otras prácticas atentan contra la identidad de género?

Las personas trans se dieron a la tarea de generar palabras con las que pudieran ejemplificar el repertorio de violencias a las que están expuestas día con día. Tal como lo indica la UNAM, otras prácticas que invisibilizan al colectivo son:

-Cisplaining: hombres y mujeres cisgénero presumen saber y explicar de mejor manera las experiencias trans

-Must cirgury / cirgury obligation: comentarios en los que se insinúa que una persona trans no lo es si no cuenta con intervenciones quirúrgicas

-Cispasing: comentarios que aseguran que una persona trans debe de verse masculina o femenina, según sea el caso

-Misgendering: acción violenta y usualmente intencionada de negar la identidad de género de una persona.