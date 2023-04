Debate cumplió objetivo, aunque la organización y candidatos le restaron formalidad: Coparmex

El debate que se llevó a cabo ayer cumplió con su objetivo de contrastar ideas y dar a conocer las propuestas de los candidatos a la gubernatura de Coahuila, aunque el Instituto Electoral de Coahuila tiene áreas de oportunidad en futuros ejercicios en cuestiones de organización y elección de horario y fecha, consideró Jorge Reyes Casas, presidente de la Coparmex Laguna.

Refirió que se permitió el acceso a muchos simpatizantes y se dio un “debate de porras” que interrumpían las intervenciones, mientras que se eligió un horario que coincidió con la transmisión del partido del Santos, lo que ocasionó que en un estado con más de 2 millones de electores solo cerca de 9 mil siguieran la transmisión.

Opinó que el formato fue bueno porque los moderadores pedían a los candidatos responder a las preguntas y no permitían que fuera un monólogo; destacó que las intervenciones del abanderado de Morena, Armando Guadiana, quien ha sido duramente criticado por haber mencionado que “le dieron ganas de hacer pipí pero no iba a dejar su sombrero para que no se lo robaran” restaron formalidad al debate y esto puede tener puntos positivos y negativos.

Reyes Casas señaló que siempre es bueno que haya debates, pues no siempre se dan estos ejercicios o bien, no acuden todos los contendientes como ocurrió en Durango donde la excandidata Marina Vitela no acudió a ninguno de los encuentros.