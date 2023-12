De sociales

HOLA, HOLA… Feliz Navidad, salud, alegría y paz, para todos ustedes y que, para el año venidero, así continúe.

SDM, nos estaremos reencontrando el sábado 6 de enero 2024.

Felicidades a la vecina Gómez Palacio, a todos sus habitantes y a su alcaldesa Leticia Herrera Ale, pues están festejando los primeros 118 años de su fundación. Que gracias a la llegada del ferrocarril y a la generosidad de Don Santiago Lavín Cuadra, se dio esta nueva ciudad, que a lo largo del tiempo ha sido un crisol de oportunidades y progreso.

El mes pasado, en el Auditorio de la Universidad Iberoamericana, se realizó un encuentro por los 40 años de esta prestigiosa institución educativa, esta ceremonia fue presidida por su rector, maestro Juan Luis Hernández Avendaño, acompañado de distintas autoridades, personal docente y la Comunidad Jesuita en La Laguna y les fue entregado merecido reconocimiento a los expresidentes del Patronato PRESDELAC: Ing. Carlos Sánchez Woodworth, Ing. Félix Giacoman, Ing. Juan Adolfo Von Bertrab, Ing. Jesús Martínez Morales, Lic. Carlos Villarreal Zambrano. Así como a los bienechores: Lic. Salomón Issa Tafich, Lic. Eduardo Murra Marcos. A los colaboradores de la institución: Dra. Eiko Gabaldon, Sra. Araceli Basurto, Sr. Jesús Ogaz Salas. El mensaje del rector Luan Luis Hernández Avendaño, fue muy emotivo, invitando continuar con esta noble labor, en beneficio de toda nuestra región; se dieron muy gratos encuentros y al finalizar, se disfrutó de un brindis de honor. ¡Enhorabuena!

Vaya hasta París, mi felicitación cariñosa y un SALUD con una fría champaña, a mi querida amiga, la exlagunera Irma Gómez Soriano, ya que el día de mañana está iniciando una vuelta más al Astro Rey. Estoy segura que recibirá múltiples felicitaciones de sus amistades que dejo en La Laguna y de sus amigos que tiene ahora en París.

Y a propósito de Irma Gómez Soriano, les platico que me hizo el favor de compartirme unas imágenes muy interesantes sobre algunos tesoros de valor histórico y religioso, son piezas que sobrevivieron al tremendo incendio de Notre-Dame, en el 2019. Están resguardados en la Iglesia Saint-Germain I'Auxerrois, que está supliendo las actividades de índole religioso de Notre-Dame y que son tradición en ese centenario recinto en restauración. Entre algunos de los objetos se encuentra una Virgen con el niño, obra maestra escultórica del siglo XIV (anónima), venerada por los fieles durante generaciones; también logro sobrevivir el cuadro de la Virgen de Guadalupe, que por cierto, el pasado día 12, se ofició la misa en la iglesia de Saint-Germain I'Auxerrois y como es tradición, hubo mariachis cantando las mañanitas, acompañados de fieles de la comunidad mexicana que por allá radican, fue algo muy emotivo, me compartió video y esas vivencias se remarcan cuando esta uno lejos de la patria, pues se viven con gran emoción… Ya les platicaré algunas otras interesantes anécdotas concernientes a la reconstrucción de Notre-Dame que me ha compartido Irma.

El domingo 31, la estimada Doña Carmelita Dueñez de González, le cortará una hoja más al calendario y lo celebrará en compañía de su familia en la siempre verde San Antonio, Tx. Desde aquí, envío una felicitación sincera y los mejores deseos.

Un cumpleañero más será, Gregorio Muñoz Campos, su esposa María Esther Aguirre de Muñoz, sus hijos Barbarita, Lorena y Bernardo, así como sus cónyuges y nietos, lo consentirán en este día tan especial. ¡Felicidades!

Les recuerdo que el Grupo GREM y Vikingos de San Isidro, nos hacen una atenta invitación para aligerar el trayecto de los migrantes en su paso por La Laguna, que seamos cobijo y apoyo en 100 Caras Felices, llevando una frazada y mochilas a beneficio del Centro para Migrantes Jesús Torres, pueden acudir y dejar sus cobijas en Acuña 276 sur, segundo piso, colonia Centro.

Mañana domingo en punto de las 20:00 hrs, Casa Iñigo realizará sus transmisiones en vivo por Facebook y YouTube, con motivo de la Nochebuena; el lunes 25 a las 12:30 hrs, Navidad; domingo 31 a las 20:00 hrs, Fin de año y el lunes 1 de enero a las 12:30 hrs, María Madre de Dios. Además, todos los domingos en punto de las 12:30 hrs, Eucaristía por el Padre Enrique Ponce de León, SJ.

Si le interesa adquirir el libro de Mapimí, 425 años de glorioso pasado y esforzado porvenir, puede comunicarse por mensajes de WA al 8712-35-52-04.

¡Atención, Atención!… Si cursas tercer grado de secundaria y tienes un promedio igual o superior a 9.0, el Instituto Francés de La Laguna, te invita a que participes en este Concurso de Excelencia Académica Hno. Pedro Camino Aceval, el cual se llevará a cabo el 26 de enero, podrás ganarte una beca de hasta 50 por ciento mensual. Para mayor información puedes comunicarte al 871-714-12-99.

El jueves 21 a las 21:27 hrs, dio inicio el solsticio de invierno que proviene del latín solstitium que significa "el Sol se detiene". Esto sucede porque el eje de rotación de la tierra está inclinado alrededor de 23,5 grados respecto al plano de su órbita. En la actualidad, se utilizan los relojes para medir el tiempo, en la antigüedad, era el Sol quien guiaba gracias a su posición y sombras. Durante el solsticio de invierno se vive la noche más larga y el día más corto en el hemisferio norte y ocurre lo contrario en el hemisferio sur.

El próximo año, la Camerata de Coahuila cumplirá 30 años de ser uno de los proyectos artísticos y culturales más consolidados y con mayor trascendencia en la historia de la región. Por este motivo, el Archivo Municipal de Torreón Eduardo Guerra, invita a conocer parte de ese legado a través del libro Camerata de Coahuila: dos décadas de música, donde se presentan distintas miradas de la orquesta de cámara por medio de la pluma de Rosa Gámez Reyes Retana, Sixto Beckmesser, María Estela Morales Reyes, Angélica López Gándara, Mussy Urow y el prólogo de Saúl Rosales Carrillo. Interesados en adquirir este ejemplar, pueden acudir a las instalaciones del Archivo o llamar al teléfono 871-716-09-13.

Quiero compartir con ustedes algo interesante… Por un idioma sin "IDIOMO".

Si no tiene "dío" el día, y el trigo no tiene "triga",ni existen las "gobernantas",tampoco las "estudiantas", ni "hormigo" entre las hormigas.

Aunque lo intenten, comprar con millones y "millonas" un trono no tiene "trona" ni "jaguara" has de llamar a la hembra del jaguar, y aunque el loro tenga Lora y tenga una flor la flora mi lógica no se aplaca: no tienen "vacos" las vacas ni los toros tienen "toras".

Aunque las libras existan con los libros no emparejan, y tampoco se cotejan suelos, que de suelas distan, por mucho o "mucha" que insistan mi mano no tiene "mana", no tiene "rano" la rana y foco no va con foca, ni utilizando por boca al masculino de Ana.

¿Sabía usted que…

Continuamos esta interesante historia de Francisco de Urdiñola y su llegada a estas tierras. A lo largo de la corroboración e informe de hechos por parte de la Audiencia en la capital del Virreinato, el capitán logró mostrarse ante ojos ajenos y lejanos como un hombre de valor e iniciativa propia cuyo liderazgo militar, aunado a un particular don de gentes, le permitió congregar a su alrededor lo mismo a otros tantos hombres fuertes como de opinión, hecho al cual sin duda atribuyó su éxito como defensor de los nuevos fundos y poblados que se veían amenazados por el acoso de varias tribus o "naciones", como los guachichiles y los chanelas, por mencionar tan solo algunas. A lo anterior llegó a sumarse el voto de confianza continuo e inquebrantable por parte de aquellos otros hombres fuertes que le precedieron en la misma faena, y cuyas órdenes logró ascender de grado, tales como Río de la Loza y su propio suegro. Tras haberse mostrado como un súbdito leal al rey en cuanto a sus servicios prestados durante largos años, quedaba también el hecho de que, en virtud de su iniciativa constante, se logró prescindir de la ayuda de soldados presídiales, corriendo además todos los gastos por cuenta de su propio bolsillo y como el primer interesado en establecer una política de paz y conciliación con las tribus bárbaras, optando por el intercambio de bienes, la concesión de tierras o la dotación de bastimentos como un método para establecer acuerdos y evitar el inútil derramamiento de sangre. En cuanto a los casos en donde se vio obligado a combatir y dar muerte a los agresores en el campo de batalla, procuró la justicia con los prisioneros hechos, al grado de procurar el canje de los mismos al negociar la paz? Continuará…

Hasta la próxima y recuerda:

Conocerse, es empezar a corregirse.