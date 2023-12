De sociales

HOLA, HOLA… Disfruten de estas vacaciones decembrinas, que sean plenas y en compañía de su familia.

ATENCIÓN, ATENCIÓN, el día de mañana y todos los domingos El Siglo de Torreón en la sección Nacional, de la página de tecnología, se incluye una buena colaboración: AMANTES DEL UNIVERSO, con información precisa de domingo a sábado, para que disfruten todas las maravillas que el Universo nos ofrece, por nuestro amigo, astrónomo lagunero Cesar Fabián Esparza… No se lo pierda.

Continuando con esta Casa Editora. Llevó a cabo su Concurso Regional de Comprensión Lectora 2023, los ganadores fueron: alumnos de 3º de primaria, en primer lugar Sofía Polette De la Rosa, segundo lugar Fabio Lugo Esquivel y en tercer lugar Rommel Castillo Molina; 6º de primaria: primer lugar, Paola Guadalupe Tinoco, segundo lugar, Renata Bernal Vázquez y tercer lugar Iker Eduardo Rodríguez Pérez; nivel secundaria, primer lugar Noah Lenaic Henri Leignel Aguilar, segundo Gabriela Abigail Galarza Ochoa y tercero Lucero Ramírez Seañez. Preparatoria: primer lugar Mariana Sophia Delgado Márquez, segundo Natalia de Jesús Trejo Guerrero y en tercer lugar Gregory Giovanni de la Torre Favela. Destacaron las instituciones educativas del Instituto Francés de La Laguna, Universidad Autónoma de La Laguna, Colegio Villa de Matel, Colegio Isabel La Católica, entre otros más. Felicidades a todos ellos.

En días pasados culminó su misión en la tierra, el estimado caballero Jesús Robles Inungaray, externo mi sincera condolencia a la familia Robles Mayagoitia, en especial a sus hijos Tennsy, Angélica, Jesús, José Luis y Pita, así como demás familiares. Que Dios Padre en su infinita bondad, los conforte en su ausencia. Para él oración por su eterno descanso.

Felicidades al doctor Jesús Gerardo Sotomayor Garza, Cronista oficial de Torreón, por su nombramiento como Presidente de la Asociación de Cronistas, Narradores e Investigadores de Historia de la Región Lagunera de Coahuila y Durango, entregando la estafeta, la profesora Carmen Luján, Cronista de Velardeña. Este acto se llevó a cabo el pasado sábado 2, en la Asamblea celebrada en el Archivo Municipal de Torreón, este mismo día, fue nombrado como vicepresidente, Darío Valenzuela Luna, Cronista Oficial de la vecina Gómez Palacio. Dentro de las primeras actividades que realizará el Doctor Sotomayor, será realizar un ciclo de conferencias sobre cada uno de los ciclos de la Comarca Lagunera de Coahuila y Durango, esto tomando en cuenta que la palabra cronista viene del vocablo griego "cronos": tiempo. Y que a ellos les corresponde hablar del tiempo de cada una de las etapas históricas de los pueblos.

Hasta la virreinal San Miguel de Allende, un cariñoso saludo a mi amiga la exlagunera, Gaby Hernández de la Rosa y a su esposo Adolfo Origel, estarán pasando las fiestas decembrinas y despedirán el año viejo en aquella hermosa ciudad, abrazo con mi cariño.

Esta semana, le estarán cortando una hoja más al calendario: la guapa Adriana Pérez Towns, el mañana domingo y el martes 19, mi querido amigo, Patricio de la Fuente González Karg. Estoy segura que desde muy temprano serán felicitados por sus múltiples amistades y familiares.

Este mismo día, estará regresando a San Antonio, Tx, de Urbino, Italia, donde estaba estudiando la universidad, mi nieta Arantza Arzac Corte, sus padres Ricardo Arzac y María Fernanda Corte de Arzac y su hermana Fernie, la recibirán con fiesta sorpresa, se unen al festejo sus tíos Iñigo e Ileana, sus primos Iñigo II, Ixander y la que esto escribe. ¡Congratulaciones!

El maestro Omar Lozano Cantú, rector de la Universidad Autónoma de La Laguna, invita a conocer sus ofertas académicas, así como sus instalaciones. Puede ingresar a su página de Facebook o llamar al teléfono 871-729-01-56

Me uno a la pena que embarga a la familia Fayad Wolff, por la partida a la casa del Creador, de la estimada dama, Lucia Wolff de Fayad, externo mis condolencias a su esposo Humberto Fayad Chain, a sus hijos Humberto, Lucía, Diana y Carlos, hijos políticos Martin Vila y Verónica Mohamar; a sus hermanos Billy, Carmela, Susy y Pilar. Ruego a Dios Padre en su infinita bondad los fortalezca en tan irreparable pérdida. Para ella oración y descanse en paz.

Desde aquí, saludo con mucho cariño al matrimonio formado por mis amigos José Ugarte e Irene Estrada de Ugarte, muy en particular en estas fiestas decembrinas.

La exlagunera Sara Correa Crawfort, estuvo la semana pasada en esta su tierra, para reunirse y festejar con sus amigas y compañeras de generación del Tec de Monterrey. Además de que atendió varias invitaciones a comer y cenar, estuvo muy solicitada.

El Museo Arocena, invita a su Taller de fin de semana: Mini piñatas… Una de las tradiciones más populares de las fiestas decembrinas en México es la piñata. Desde hace más de 400 años, ha sido un elemento presente en las posadas que divierte a chicos y grandes por igual. Asiste y crea tu propia mini piñata en este taller de una sesión. ¡Incluye todos los materiales! Este será el 17, 23 y 24. Taller disponible de 11:00 a 13:00 hrs. Cupo limitado. Sin registro previo (llega con tiempo para asegurar tu lugar). Niños deberán estar acompañados por un adulto. Informes: (871) 712 0233 ext. 137, [email protected].

El Grupo GREM y Vikingos de San Isidro, nos invita a aligerar el trayecto de los migrantes en su paso por La Laguna y seamos cobijo y apoyo en 100 Caras Felices, llevando una frazada y mochilas a beneficio del Centro para Migrantes Jesús Torres, pueden acudir y dejar sus cobijas en Acuña ·276 sur, segundo piso, colonia Centro.

Este fin de semana, el Museo del Ferrocarril de Torreón, abrió sus puertas a la muestra colectiva VIAJES PARALELOS, en la que participan alumnos y alumnas del profesor Javier Kermedy de la Casa de Arte Lila. Esta exposición estará abierta al público hasta el próximo 11 de febrero ¡Visítala!

Nación Irritila, el miércoles 13, en el Museo Regional de La Laguna, con motivo del primer aniversario de la integración de los pueblos originarios indígenas y afromexicanos a la constitución política del estado de Coahuila de Zaragoza, realizó la charla Irritilas Hoy, a cargo de integrantes de la Comunidad Nación Irritila y la presentación del libro Cuatro Ciénegas y la Nación Noé. Se vio muy concurrido y los asistentes pudieron apreciar este bello ejemplar con extraordinarias tomas fotográficas.

Casa Iñigo realizará sus transmisiones en vivo por Facebook y YouTube, domingo 24 a las 20:00 hrs, Nochebuena; lunes 25 en punto de las 12:30 hrs, Navidad; domingo 31 a las 20:00 hrs, Fin de año y el lunes 1 de enero a las 12:30 hrs, María Madre de Dios. Y todos los domingos en punto de las 12:30 hrs, Eucaristía por el Padre Enrique Ponce de León, SJ.

La Camerata de Coahuila, invita a quienes no pudieron acudir a algunos de sus conciertos de temporada, visite su página de YouTube y pueda disfrutarlos.

Para los amantes del idioma español… La riqueza de la coma: Una coma puede ser una pausa. No, espere / No espere. Puede ser la solución. Vamos a perder, poco se resolvió / Vamos a perder poco, se resolvió. Cambia una opinión. No queremos saber / No, queremos saber; la coma puede condenar o salvar. ¡No tenga clemencia! / ¡No, tenga clemencia! Una coma hace la diferencia entre dos puntos de vista.

Continuamos esta interesante historia de Francisco de Urdiñola y su llegada a estas tierras. Por otra parte, la solicitud de Urdiñola a la Audiencia de México en cuanto a sus logros en las tierras agrestes del norte del Virreinato, también iban encaminadas a la concesión de aquellas mercedes que por naturaleza misma eran propias de sus méritos y servicios prestados con particular eficacia en donde nadie, salvo algunos peninsulares, estaba dispuesto a poner en riesgo sus bienes y hasta su propia vida. Sin embargo, tanto la distancia del centro del poder político al igual que los enroques de la burocracia que existía desde aquella época no fue recibida en tiempo y forma sino hasta finales de 1591. Como era de esperarse, Urdiñola logró presentarse y representar sus esfuerzos a lo largo de varios testimonios y ponderando, sobre todo, el gran campo de acción en donde quedaban delimitados sus esfuerzos ya como civilizador (con la fundación de Peñón Blanco y Santa Elena del Río Grande) o ya como pacificador militar (en Mazapil, Matehuala y Santiago del Saltillo)? Continuará…

Hasta la próxima y recuerda:

Fortaleza es… levantarse cada mañana, para hacer que hoy, sea mejor que ayer.