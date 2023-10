De sociales

HOLA, HOLA… A mitad del décimo mes del año.

El día de hoy, podremos apreciar el eclipse solar parcial visible, en la Comarca Lagunera, se tendrá una magnitud de 0.7557, con una duración de 3 horas, 4 minutos, 6 segundos, iniciando a las 9:24:47 am, máximo a las 10:25:12 am para el final parcial a las 12:28:53 pm. Si lo va a observar, que sea con todas las precauciones para no dañar sus ojos.

Mi querida amiga Claudia Maynez Alemán, el lunes 16, iniciará una vuelta más al Astro Rey. De seguro tendrá festejo familiar y felicitaciones de sus múltiples amistades. Desde aquí, mis mejores deseos. ¡Congratulaciones!

En días pasados, culminó su misión en la tierra el estimado caballero, Jorge Carlos Estrada Attolini, de cariño Coco, envío mis sinceras condolencias a las familias Estrada Villarreal y Estrada Attolini, en especial a su esposa Lupita Villarreal González de Estrada, a sus hijas, Lupita, Mariana y Anavilly, a sus respectivos cónyuges y nietos. Ruego al Creador los fortalezca en su partida y los conforte en su ausencia, para él oración y descanse en paz.

El próximo sábado 21, en el pueblo mágico, Parras de la Fuente, se realizará el 6º Encuentro Numismático Parras 2023. Ahí podrá encontrar, compra y venta de monedas, billetes, documentos antiguos, intercambios y valuaciones. Organícese y acuda.

Felicitaciones y saludos a Ana Emilia Cadenas Iturriria, por su excelente desempeño en el rubro de la Danza, ella es titulada de la Royal Academy de Londres, en el mes de julio y agosto, impartió como Freelance Ballet Teacher, clases de nivel básico a nivel avanzado en Cholula y Cuernavaca. Y aquí en su querida Comarca Lagunera, está impartiendo sus clases de ballet.

Para cuando esto escribo, Alma Dávila Saldaña, junto con el Centro Ecuestre Las Brisas, de Torreón e Hípico y Centro de Equinoterapia La Cabaña, de Gómez Palacio, Dgo., se encuentran en Guadalajara, para participar en el Concurso de la FEI Jumping Childrens, para niños de 10 a 13 años de edad, la acompañaron 3 niñas para la competencia, así como Arturo, quien va a la prueba de salto de 1.25 metros. Con esta participación, cierra su temporada de Concursos fuera de La Laguna, ya que esté año, se fueron a tres Estatales a Chihuahua, 2 a Monterrey y esta última en la Perla Tapatía. Éxito y felicidades a Alma y todo su equipo, ya que cuenta con excelentes jinetes y por supuesto, estupendos caballos.

Me uno a la pena que embarga a la familia Iza Jaik, por el regreso a la Casa del Creador, del estimado caballero José Ramón Iza Juárez, en especial a su esposa Rosario, Chacha de cariño, Jaik Villarreal de Iza, sus hijas Rosarín, Ana Cecilia, Verónica y Karol. Que Dios Padre en su infinita bondad, los conforte en su partida. Para él oración por su eterno descanso.

Este pendiente, el lunes 16 en punto de las 11:00 hrs, en el programa A media Mañana, ya que el estimado hermano lasallista Rubén Samano, será entrevistado por la mejor voz del cuadrante de la radio, Marcela Pámanes, con motivo de desempeñarse por 60 años, como un distinguido Lasallista, muy en particular en nuestra Comarca Lagunera, en el Instituto Francés de La Laguna, donde es muy estimado y querido por todos sus exalumnos.

Vinícola Cuatro Ángeles, el viernes 27, en punto de las 20:00 hrs, en sus instalaciones, llevara a cabo la 7ª Reunión de La Cofradía del buen vino mexicano. Se invita a todas las personas interesadas en conocer los vinos de la región española de La Rioja, se catarán 3 vinos de esa región, además de uno mexicano. Se iniciarán con una plática sobre los vinos de La Rioja y sus atractivos turísticos, concluyendo con una rica cena elaborada por el chef Víctor Manuel López. Interesados pueden comunicarse al teléfono 8711-21-78-97.

Tere Rojas de Castañeda, el pasado miércoles, consintió a su esposo, Eduardo Castañeda Martínez, ya que le cortó una hoja más al calendario, fue muy agasajado por sus hijos Telle, Alejandra y Eduardo, su yerno Mauricio Albeñiz y sus cuatro nietos. Durante el día, recibió múltiples muestras de cariño de familiares y amistades. ¡Parabienes!

El Museo de La Revolución sigue festejando su XVI aniversario con la obra "El Cadete" presentado por Lola Mar, esto será hoy en dos funciones 19:30 y 20:30 hrs, en sus bellos jardines. Y les recuerdo que el martes 17, en punto de las 10:00 hrs, en este mismo escenario, se llevará a cabo el taller Sombrero de Gala para Catrin-a. No se lo pierda.

El Centro Comercial de todos los laguneros, CIMACO Cuatro Caminos y LANCOME, el jueves 12 a las 18:00 hrs, en el Salón Monet, llevaron a cabo la Master Class, con Carlos Solari, National Makeup Artist, donde dio a conocer las tendencias Otoño - Invierno, para esta temporada. Se vio muy concurrido y fue todo un éxito.

Los Halcones de la Universidad Autónoma de La Laguna venció a Borregos del Tec. de Monterrey Campus Laguna, con esto, llegaron a tres victorias seguidas para mantenerse como líder de la División II de la Conferencia Norte de la Liga ABE. ¡Congratulaciones! Y suerte al equipo para sus próximos partidos ante la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y el Tec. de Monterrey Campus Chihuahua, hoy y mañana.

Con motivo de la exposición Cactus Sagrado, el jueves 19, a las 19:00 hrs, en el Auditorio del Museo Regional de La Laguna, se dará la charla Arte Wixarika (arte huichol wixárika), la simbología de una cosmovisión sagrada, impartida por Linda Haro. Están cordialmente invitados, la entrada es totalmente gratuita.

Para los aficionados de los Algodoneros Unión Laguna, ya pueden adquirir su abono 2024. Interesados pasar a las oficinas del estadio de 10:00 a 17:00 hrs. El amanecer del romanticismo musical, vuelve con Camerata de Coahuila, en su sexto concierto de temporada Otoño Invierno 2023, con el programa BEETHOVEN, Concierto para piano no.3 en do menor, Op.37 con la participación del pianista Raúl Salazar y la Sinfonía no. 3 en Mi Bemol Mayor, Op.55 "Eroica", bajo la dirección del maestro Ramón Shade. No se lo pierda, habrá dos presentaciones, el viernes 20 en punto de las 20:30 hrs, y el domingo 22 a las 12:00 hrs, teniendo como escenario el bello Teatro Isauro Martínez. Ya puede adquirir sus boletos en newticket.

La Universidad Iberoamericana Torreón, invita a la conferencia Travesías de la Mirada, el próximo jueves 26 a las 12:00 hrs, en el Gimnasio Auditorio Pedro Arrupe, S.J., dirigida por Cristina Pineda, cofundadora de Pineda Covalin, marca que promueve la riqueza cultural de México y América Latina a través de diseños plasmados en accesorios y objetos de diseño. Integrante del Consejo Nacional de World Visión México. Mujer, empresaria, productora musical y cinematográfica.

¡Atención creadores locales! El Museo Arocena presentará nuevamente la Feria de Artes Gráficas, Fotografía y Diseño 2023, donde reúne a creadores locales con el público de la Comarca Lagunera. En esta actividad, los artistas podrán construir redes y conocer el trabajo de sus pares, contando con un espacio de exhibición y venta, que les sirva de plataforma para mostrar su trabajo a nuevos públicos. Para más información pueden ingresar https://museoarocena.com/feria2023/ o al teléfono 8717-12-02-33 ext. 135.

Continuando con el Museo Arocena. Los sábados 14, 21 y 28 de octubre de 11:00 a 13:00 hrs, invita a sus Talleres de ultratumba, para celebrar el Día de Muertos, puedes visitarlos con tu grupo de amigos o familia y participa en alguno de los talleres que prepararon: Máscara de calaverita de azúcar y Lámpara del Día de Muertos. Cooperación voluntaria. Cupo limitado, sin registro previo, llega temprano para asegurar tu lugar. Informes en taquilla al teléfono 8717-12-0233 ext. 105.

Para los amantes del idioma español… Siempre van separados: A ver. A gusto. A pesar. A veces. A través. A menudo. A propósito. De acuerdo. De repente. De verdad. De pronto. De veras. En serio. O sea.

Agradezco sus comentarios a [email protected] ¿Sabía usted que… Continuamos esta interesante historia de Francisco de Urdiñola y su llegada a estas tierras. Para las personas que no se enteraron de quién me proporcionó estos datos, son de mi amigo y compañero siglero, doctor Enrique Sada Sandoval… Las labores de demarcación territorial iban de la mano con las labores de abastecimiento de bienes, así como el acopio de armamento para el desarrollo de estrategias de defensa, organizándose estas gracias al esfuerzo en conjunto con los habitantes hasta lograrse la pacificación absoluta de esta nueva villa después de seis largos años. Sin embargo, cabe señalar que los años de resistencia por parte del capitán Urdiñola y de los pocos habitantes fueron interrumpidos en su autonomía y sus esfuerzos de supervivencia tras la llegada de Don Luís de Carvajal en 1582, fecha en que, por así convenir a los intereses de este último, pasó a quedar la villa bajo la jurisdicción inmediata de la Provincia del Nuevo Reino de León. La llegada de Carvajal y de la gente poco escrupulosa que trajo consigo solo vino a aumentar el cúmulo de problemas que se enfrentaban, ahondando aún más las grandes diferencias ya existentes debido a su afán por intentar esclavizar a los indios y a sus niños para explotarlos en las minas de Zacatecas, hecho que solo cesará hasta la captura y juicio de Carvajal en 1589? Continuará…

Hasta la próxima y recuerda: Saber mucho, no es lo mismo que ser inteligente. La inteligencia, no es solo información, sino también, juicio para manejarla.