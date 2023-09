DE SOCIALES

HOLA, HOLA… ¡Viva México! ¡Viva México!

Porque / Respuesta

Por qué / Pregunta

Vienes / Venir

Bienes / Posesiones

Ves / Ver

Vez / Ocasión

Ay / Exclamación

Ahí / Lugar

Hay / Haber

Hecho / Hacer

Echo / Echar

¿SABÍA USTED QUE…

Seguimos con el Capitán Francisco de Urdiñola y Larrumbide. Todos estos datos, me los ha proporcionado mi amigo y compañero siglero, doctor Enrique Sada Sandoval… Durante muchos años, en México se sostuvo erróneamente que el significado del apellido Urdiñola no era otro sino el de "herrería azul", sin embargo, cabe precisar que la grafía original peninsular no era otra que Urdinola sin la "ñ" y su significado real es el de "herrería", a secas. Así pues, emulando la hégira propia de los peninsulares al Nuevo Mundo, tanto como el ánimo emprendedor que desde entonces caracterizara a todos los oriundos de su región, Urdiñola llegó a la Nueva España en la década de 1570, contando con escasos 20 años de edad y en el momento justo en que se daba por inaugurada una época de promesas para el naciente Imperio Español tanto como para sus súbditos de ultramar: tras la ocupación de la ciudad México-Tenochtitlan por parte de Hernán Cortés y miles de indígenas de distintas tribus, los años de sangre y opresión de los mexicas habían llegado a su fin? Continuará…

Tened paciencia y con ello, tendréis ciencia.