De sociales

Hasta la bella Zirahuen, Michoacán, envío una felicitación sincera a mi querida amiga, Margara Garza Solares, ya que el pasado sábado 12, le cortó una hoja más al calendario y fue objeto de múltiples muestras de cariño de familiares y amistades. ¡Congratulaciones!

El viernes 25 en punto de las 19:00 hrs, esta Casa Editora, El Siglo de Torreón, llevará a cabo la presentación del libro Zambrano, novela histórica del doctor Javier Guerrero Romero, los comentarios estarán a cargo del doctor Enrique Sada Sandoval y el autor. Al termino se ofrecerá un brindis de honor y el libro estará a la venta. Están cordialmente invitados, interesados pueden suscribirse o reservar su lugar al teléfono 871-716-45-14.

El pasado jueves culmino su misión en la tierra, la estimada y fina dama, Doña Hermelinda Cantú Cantú, externo mi más sentido pésame a la familia Lozano Cantú, en especial a su hijo, maestro Omar Lozano Cantú, rector de la Universidad Autónoma de La Laguna, a sus hermanos Esteban, César, Romeo, Saida y Silvia, así como demás familiares. Me uno en oración, para que Dios Padre los conforte en su ausencia y para ella eterno descanso.

Alma Dávila Saldaña, maestra de equitación en el Club Hípico La Cabaña, les organizo divertido festejo a los cumpleañeros del mes de julio y agosto, siendo ellos Arturo García, Dagoberto Caro, Consuelo Galván, Enrique Santana y por supuesto, también el de Alma. Hubo una excelente exhibición, todos los jinetes en hermosos corceles Tordillos, esto fue en las instalaciones del club. Los asistentes celebraron con deliciosa carne asada, refrescantes bebidas, el tradicional pastel y no podía faltar, un buen chapuzón. ¡Felicidades!

Externo mi más sentido pésame a la familia Anaya Llamas, por la partida a la Casa del Creador, de Doña Soledad Llamas Alatorre de Anaya, estimada y fina señora, en especial a sus hijos Soledad, Sofía, Agustín, Ricardo, María, Eugenia, Ana Rosa, Andrés, Elsa y Guillermo, así como demás familiares. Que Dios Padre en su infinita misericordia, los conforte en tan irreparable pérdida. Para ella oración y descanse en paz.

El Colegio San Roberto, su directora Miss Pecky Webb de Estens y Fundación DIME, invitan a la conferencia "Filosofía y Creatividad, ¿por qué es importante aprender filosofía desde niños?" impartida por Miguel Ángel García. Esta charla está dirigida a maestros, padres de familia e interesados en el tema. La cita es el miércoles 23 a las 19:00 hrs, en el Teatro Alberto M. Alvarado, se contará con la presencia del Ensamble I Solisti Dime. No se lo pierda.

El estimado galeno militar, Francisco Balderrama Ruiz, el martes 22, iniciará una vuelta más al Astro Rey. De seguro, su guapa esposa, Peggy Brown de Balderrama, lo consentirá con su platillo favorito, además de recibir múltiples felicitaciones, en especial de su hijo Antonio Francisco, desde Los Ángeles, California, lugar donde radica. Desde aquí, felicitaciones con mis mejores deseos.

En los feudos de Billy y Hernán de la Peña Cantú, estuve el miércoles pasado con mis primos José Juan Romo Mena y Mavicha García de Romo, para festejar por adelantado, el cumpleaños de ella, con ricos platillos con toque caribeño, los brindis no se hicieron esperar y por cortesía de la casa, recibió delicioso brownie con helado y una llamativa vela de cumpleaños. Tuvimos la oportunidad de saludar a Billy, que nos atendió espléndidamente y con la gentileza que le caracteriza.

Disfrutamos rica cena en La Patata, Pecky Webb, Minerva Asaff Iza, Tere Rojas, Lourdes Benavides, Paty Villarreal, que, por cierto, anda en la Vendimia de Tierra Adentro en Zacateca, a su regreso nos dará la reseña.

Desde aquí, envío afectuoso saludo a Lili Casas, que llego muy contenta de su viaje de San Diego California, donde disfruto el buen clima y los atractivos que esa bella ciudad ofrece a la orilla del mar.

Les recomiendo el libro Arte Mural en La Laguna, La Historia a través del color, de la autoría de mi amiga querida, Idoia Leal Belausteguigoitia. En este ejemplar, Idoia nos muestra los murales que existen en la región, específicamente en Torreón y Gómez Palacio, además de los nombres de los artistas que dejaron huella en La Laguna con estas obras. Puede adquirirlo en el Archivo Municipal Eduardo Guerra, en Acuña 140 esquina con Matamoros o comunicarse con Asunción B de Leal al 872-107-68-63 o al correo [email protected].

El lunes, emprenden viaje Jesús Martínez Morales y la guapa rubia, Lourdes Benavides de Martínez, en esta ocasión estarán por el territorio del antiguo Imperio Inca, haciendo las tradicionales visitas a Lima, Cusco, Arequipa y por supuesto, la impresionante Machu Picchu.

La Dirección de Arte y Cultura de Gómez Palacio, el jueves 24 a las 19:30 hrs, en el Centro de Convenciones Francisco Zarco, presenta la exposición del colectivo 40 Y+ Zurcir Heridas de las artistas laguneras: Alma Cabrera, Estela Ramos, Ma. Guadalupe Martínez, Ma. Esther Aguirre y Martha Gándara. Están cordialmente invitados.

El próximo miércoles 30, inicia el 15º Festival Internacional de Piano Isauro Martínez, en este día se presentará Boris Berman; el 4 de octubre Leon Mccawley; 8 de noviembre Jean-Frédéric Neuburger y el 23, Mauricio Nàder. Ya puede adquirir sus boletos en www.newticket.com.mx. Informes al teléfono 871-192-08-39 y 40.

Y continuando con el Teatro Isauro Martínez… Los espera el domingo 3 de septiembre en punto de las 17:00 hrs, para celebrar juntos la belleza de nuestra cultura a través de la danza, junto a la Compañía Nahucalli. Para mayor información puede comunicarse al teléfono 871-140-87-90. Boletos disponibles en Privada Mariano Dávalos 1258, colonia Centro.

La Universidad Autónoma de La Laguna y su rector, maestro Omar Lozano Cantú, hacen un llamado, para invitarles a que conozcan sus instalaciones, ofertas académicas y formen parte de los Halcones UAL. Visite su página de Facebook o llame al teléfono 871-729 -01-56.

Casa Iñigo realizará del 25 al 27 de agosto, su Retiro Ignaciano de fin de semana, dirigido por Gustavo González, SJ. Esta cordialmente invitado. Para más información al teléfono 871-712-87-12, WA 8711-16-83-12 o al correo [email protected].

La Camerata de Coahuila, el viernes 25 en punto de las 20:30 hrs, en el bellísimo Teatro Isauro Martínez, presenta en su segundo concierto de temporada Otoño - Invierno 2023, el estreno en México de la obra "Canto de semillas" del compositor mexicano Antonio Juan Marcos, producción original de Camerata, espectáculo sensorial con proyección e iluminación, una pieza orquestal inspirada en versos de la poesía de Octavio Paz y la Sinfonía No. 9 en Do Mayor, "La Grande", D.944 de Franz Schubert, bajo la dirección del Maestro Ramón Shade. Boletos en taquillas del teatro y en línea a través de la plataforma de newticket.

El Museo Arocena ha tenido el privilegio de recibir una generosa donación, por parte de la familia Villoro Ruiz: la sobresaliente representación de "San Dimas", autoría del neerlandés Matthias Stom (h. 1600 - h. 1650). Para homenajear este generoso acto se preparó un programa que fortalece esta alianza a la vez que pone en relieve la profunda gratitud con la que el museo recibe una pieza que permitirá abrir nuevas posibilidades de interpretación para su audiencia. La develación de la obra y su charla inaugural se complementó con la presentación del libro "La figura del mundo" de Juan Villoro, un testimonio que profundiza especialmente en la figura de Luis Villoro, a la vez que ofrece una emotiva visión de esta generosa familia. Esto fue, el jueves 17 en punto de las 19:00 hrs, iniciando con la conversación con Estela Ruiz, Juan Villoro, Carmen Villoro y Carmen Gaitán y el día de ayer, la presentación del libro "La figura del mundo", de Juan Villoro con los comentarios a cargo de Juan Villoro y Saúl Rosales. Se vio muy concurrido, al término se ofreció un brindis de honor. Dese un tiempo y asista a ver esta magnífica obra.

Para los amantes del idioma español. Cuando escribir he/e/eh: He estado de vacaciones con él. Pablo e Irene son hermanos. ¡Eh, que estamos aquí!

Seguimos con Agustín de Iturbide... El 19 de julio de 1824 Iturbide fue fusilado en Padilla (Tamaulipas). Sus últimas palabras fueron: ¡Mexicanos!, en el acto mismo de mi muerte, os recomiendo el amor a la patria y observancia de nuestra santa religión; ella es quien os ha de conducir a la gloria. Muero por haber venido a ayudaros y muero gustoso, porque muero entre vosotros: muero con honor, no como traidor. No quedará a mis hijos y su posteridad esta mancha. No soy traidor, no… En 1838, bajo la presidencia de Anastasio Bustamante, los restos mortales de Iturbide fueron trasladados a Ciudad de México y se inhumaron con honores en la Capilla de San Felipe de Jesús en la Catedral Metropolitana, donde permanecen hasta ahora, exhibidos en una urna de cristal.

