de sociales

Seguimos con Agustín de Iturbide... El 19 de julio de 1824 Iturbide fue fusilado en Padilla (Tamaulipas). Sus últimas palabras fueron: ¡Mexicanos!, en el acto mismo de mi muerte, os recomiendo el amor a la patria y observancia de nuestra santa religión; ella es quien os ha de conducir a la gloria. Muero por haber venido a ayudaros y muero gustoso, porque muero entre vosotros: muero con honor, no como traidor. No quedará a mis hijos y su posteridad esta mancha. No soy traidor, no… En 1838, bajo la presidencia de Anastasio Bustamante, los restos mortales de Iturbide fueron trasladados a Ciudad de México y se inhumaron con honores en la Capilla de San Felipe de Jesús en la Catedral Metropolitana, donde permanecen hasta ahora, exhibidos en una urna de cristal.

