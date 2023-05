de sociales

HOLA, HOLA… Bienvenidas las lluvias.

n La comunidad católica de La Laguna, que fue convocada por los respectivos obispos de Torreón y Gómez Palacio, Mons. Luis Martín Barraza Beltrán y Mons. Jorge Estrada Solorzano, se dieron cita el lunes 15, Día de San Isidro Labrador, a las 19:00 hrs., en el punto de unión de la Comarca Lagunera, bajo el Puente Plateado del Río Nazas, con la intención de pedir al Santo Patrono de los agricultores, San Isidro Labrador, lluvia para la región, con buenos resultados, ya que por la madrugada, cayó el vital líquido. Esperemos que continúe favoreciéndonos... Como decía la oración mirando al cielo: San Isidro, San Isidro, San Isidro Labrador, danos agua y quita el sol.

n Les recomiendo los deliciosos platillos del restaurante de comida Libanesa - Palestina Mashallah, ubicado en Boulevard Independencia #1900 bis, entre Río Amazonas y Río Aguanaval, con la atención personalizada de sus propietarias, Angélica Issa, Marcela Dabdoub y Nadia Dabdoub. Dentro de su menú, puede encontrar: Hojas de parra, hojas de repollo, kipe bola, falafel, fatayer, empanadas, camellos, arroz, tapule, jocoqui seco, aceitunas Kalamata y Negras, para cerrar los deliciosos platillos de su preferencia, que mejor que con un aromático café y los ricos pasteles elaborados por la repostera, graduada en Paris, Lucia Dabdoub. Todas ellas, usan las recetas de sus respectivas abuelas, Rosa María Saca de Dabdoub y Emilia Murra de Issa, ambas palestinas, llegadas de Belén a nuestra Laguna. Además de elaborar todos estos platillos, organizan degustaciones, comidas o cenas, contáctelas por WA al 8711-06-75-57… Hace unas semanas, estuvimos ahí, Marisol Ventura, Lourdes Benavides de Martínez y la que esto escribe, la verdad, fue un agasajo la comida que degustamos. No se pierda la oportunidad de probarlos.

n El estimado y prestigiado doctor, Santiago Ávalos Méndez, el miércoles 24, iniciará una vuelta más al Astro Rey, su esposa Isela Guerrero de Ávalos y sus hijos Santiago, Isela y Angelita, lo consentirán desde muy temprano. Durante el día, su grupo de amistades, familiares, personal médico y administrativo, le enviaran muestras de cariño y los mejores deseos. ¡Congratulaciones!

n Felicidades a David Sada Salinas, ya que fue el afortunado ganador del Certificado de Donación, organizado por el Instituto Francés de La Laguna, encabezado por su Director, Hermano Julián Roberto Martínez Sánchez, con motivo de recabar fondos para la construcción del Arcotecho, para cubrir las canchas de basquetbol y voleibol. También, la felicitación a Rafael Saavedra, quien fue el promotor de vender el boleto premiado.

n Continuando con La Salle… La cena convivencia y develación de la placa del evento social, será el viernes 30 de junio, a las 20:00 hrs., en el patio de honor San Juan Bautista de La Salle, se contará con la presencia del Hermano Julián Roberto Martínez Sánchez, Director General; Cesar Rosales Rodríguez, Claudia E. Reyes, Presidentes de la Sociedad de Padres de Familia e invitados especiales.

n Les recuerdo que la Vinícola Cuatro Ángeles, La Cofradía del Buen vino mexicano, el viernes 26 a partir de las 19:00 hrs, llevará a cabo la 5° Reunión Cofradía con el tema Uvas y Vinos Zinfandel, se disfrutará de buenos vinos, rosados y tinto. Para más información WhatsApp 871-121-78-97.

n Miss Pecky Webb de Estens, como ya es tradición, apapachó a sus maestros del Colegio San Roberto, el lunes, iniciando con un desayuno en las instalaciones de esta institución educativa, donde recibieron muestras de cariño, no solo de sus alumnos, quienes los quieren y respetan, también por los padres de familia. Y el jueves por la noche, partieron a pasar el fin de semana a Mazatlán, un grupo de 50 maestros de primaria, secundaria y preparatoria, para retornar el domingo y estar listos el lunes 22, e impartir las clases. ¡Enhorabuena!

n Fue llamado a la presencia del Señor, el estimado caballero, Antonio Dueñes Zurita, externo mi sincera condolencia, a su esposa Magdalena Sirgo Ortiz, a sus hijos Antonio y Cony; Carlos y Leonor; Alberto y Marisa; Luis y Ana; Magdalena y Luis; Mariana y José, a sus nietos, bisnietos y demás familiares. Que Dios Padre en su infinita bondad, los conforte en su ausencia. Para él oración y descanse en paz.

n Envío una felicitación sincera, a mi querido amigo y colaborador, Enrique Sada Sandoval, por haber recibido el mérito Académicos en materia de Historia, Gestión Pública y Gobernanza Metropolitana, por su Posdoctorado por el COLSAN (el Colegio de San Luís Potosí), por el COLMICH y el Colegio de México en Historia del Norte de México y Conservación de Patrimonio Histórico de la Real Academia Europea de Doctores, que se encuentra en Madrid. Entre sus filas se encuentran destacados académicos y premios Nobel, como Mario Molina (e.p.d); Enrique fue nominado para Embajador Extraordinario en este año. Es un orgullo, que un lagunero haya recibido este distinguido... ¡Que continúen los éxitos!

n La Federación de Escuelas Particulares de La Laguna, A.C., en alianza con la Dimensión de Educación y Cultura de la Diócesis de Gómez Palacio, llevarán a cabo el Congreso REINVENTARNOS COMO ACTORES EDUCATIVOS, para maestros de todos los sectores: particular, oficial e independientes. La sede será en el Auditorio del Instituto Francés de la Laguna, el 3 de junio, con un horario de 8:30 a 14:00 hrs. Cupo limitado, las inscripciones cierran el 31 de mayo, si le interesa, aún está a tiempo. Inscripciones en www.feplaguna.org/congreso2023.

n Hoy, en punto de las 17:00 hrs., se llevará a cabo el primer Festival de Fuego y Vino por Nido Kitchen Parras y Vinícola Parvada, en las instalaciones del Viñedo Los Hoyos en Parras, Coah. El Festival reúne vino, cocina y ambiente, con música en vivo y Dj, rodeado del Viñedo. Actualmente tienen 2 tipos de boletos, Just Wine que incluye vino ilimitado de Parvada y el acceso al festival y Food & Wine, acceso al evento, vino ilimitado de Parvada y menú de Fuego, en 5 tiempos con asiento numerado en mesa grupal. Viñedo Los Hoyos, está ubicado a 10 minutos de Parvada. Compra tus accesos directamente al teléfono de ventas 871-438 -7409 o en la página oficial de Instagram de Nido Kitchen Parras o Fuego y Vino. Aún está a tiempo… No se lo pierda.

n La Universidad Autónoma de La Laguna y su rector, maestro Omar Lozano Cantú, invitan a ser parte de los Halcones UAL. Conoce sus instalaciones y plan de estudios, ingresando a su página de Facebook, al correo [email protected], www.ual.mx o al teléfono 871-729-01-56.

n ¿Aún no visita la exposición sobre Rembrandt, "La diosa de la casa de Rembrandt Palas Atenea"?, no deje de visitarla, aún está a tiempo, ya que el próximo domingo 28, será el último día en el Museo Arocena. Acuda en compañía de su familia.

n Y hablando del Museo Arocena, el sábado 3 de 6:00 a 20:00 hrs., realizará una visita guiada por la arquitectura barroca duranguense, donde nos invitan a conocer, en qué consiste el legado barroco norteño, mediante este paseo en Durango capital, dirigido por el arquitecto Gustavo Montes. Interesados pueden comunicarse al teléfono 871-712-02-33 ext. 105 o en el correo [email protected]

n La Asociación DIME, invita a la conferencia Frida y Diego, una relación tortuosa, a cargo de Linda Haro, esta será el jueves 1 de junio en punto de las 19:00 hrs, en la Casa Histórica Arocena, se contará con la presencia del Ensamble I Solisti Dime. Haga un espacio en su agenda. Para más información puede comunicarse a Casa Arocena al WA 871-261-1376.

n Casa Iñigo continúa transmitiendo sus misas dominicales, dirigidas por el Padre Enrique Ponce de Ledón, S.J., en punto de las 12:30 hrs, a través de sus redes sociales o si lo prefiere, pueden ser presenciales.

n ¿Te gustaría acampar, observando las estrellas con el mejor telescopio abierto al público? Planetarium Torreón y su director Eduardo Hernández Carrillo, te invitan al observatorio Planetarium - Observatorio Del Nazas, el sábado 27, a partir de las 18:00 hrs, hasta las 9:00 hrs, del domingo. Pase una noche genial en el área de acampado, con las historias del cielo, observando por telescopio y en un excelente ambiente familiar. El Observatorio se encuentra en la comunidad de Monterrey, Dgo., a escasos 3 kms. de ciudad Juárez, Dgo. Cupo limitado, más información y para separar lugares, vía inbox o al teléfono 871-732-29-66 en horario de oficina.

n Si desea conocer más sobre Vivaldi, quien fuera un transgresor que llevó una vida disipada, vivió en una época de oro de la cultura veneciana, donde él sería uno de los personajes más destacados… Entonces, no se pierdas la obra de teatro multidisciplinaria, donde disfrutará además del teatro, música en vivo, canto y danza contemporánea, con más de 50 personas en escena… la cita es el próximo 10 de junio, en punto de las 19:00 hrs, en el Teatro Isauro Martínez y el 25 de junio, a la misma hora, en el Teatro Nazas. Dentro de los participantes estarán la Orquesta de Cámara DIME, Luciérnaga Teatro, Tierra en Movimiento Danza Contemporánea, Estudio de Ópera de la Dirección de Arte y Cultura de Gómez Palacio, así como la mezzosoprano Melisa Reuter. Los asistentes podrán apreciar la exposición de pintura sobre Vivaldi y Venecia. Mayor información al teléfono 871-243-28-21.

n El Museo de los Metales, invita a profesores de educación básica a participar en el curso - taller El Arte de llevar la vida a la escuela a través de los proyectos, impartido por Excelduc, A.C., el miércoles 24 y jueves 25 de 15:00 a 19:00 hrs, en el Centro Comunitario Peñoles. Interesados pueden comunicarse al teléfono 871-729-55-00 ext. 7671 o al correo [email protected]

n La Camerata de Coahuila el 9 y 11 de junio en el Teatro Nazas, presentará La ópera de Don Giovanni, la cual es considerada como una de las grandes obras maestras del genio de Salzburgo, Wolfgang Amadeus Mozart. Con las participaciones de: Don Giovanni, Armando Piña; Leporello, Rodrigo Urrutia; Donna Anna, Leticia de Altamirano; Don Ottavio, Edgar Villalva; Donna Elvira, Marcela Chacón; Zerlina, Anabel de la Mora; Masetto, Esteban Baltazar; Il Comendatore, José Luis Reynoso. Acompañados del Coro INMUS del Instituto de Música de Coahuila, Director concertador, Mtro. Ramón Shade y Director escénico, Mtro. César Piña. Ya puede adquirir sus boletos en taquilla del teatro Nazas o a través de la plataforma de newticket.

n Para los amantes del idioma español. Palabras que cambian de significado según el género: El capital / La capital; El comenta / La comenta; El orden / La orden; El Papa / la papa; El Bolso / La bolsa; El cuento / La cuenta; El gorro / La gorra; El punto / La punta.

¿Sabía usted que…

Seguimos con Agustín de Iturbide... Carta de Vicente Guerrero dirigida a Agustín de Iturbide, el 20 de enero de 1821: Usted y todo hombre sensato, lejos de irritarse con mi rústico discurso, se gloriarán de mi resistencia; y sin faltar a la racionalidad, justicia y sensibilidad no podrán redargüir a estas mis reflexiones, supuesto que no tienen otros principios que la salvación de la patria, por la que Ud. se manifiesta interesado. Si ésta inflama a Ud., ¿qué, pues, le retarda para declararse por la más pura de todas las causas? Sepa Ud. distinguir, y no se confunda; defienda Ud. sus verdaderos derechos, y esto le labrará la corona más grande: entienda Ud. que yo no soy de aquellos que aspiran a dictar leyes, ni pretendo erigirme en tirano de mis semejantes; decídase Ud. por los verdaderos intereses de la nación, y entonces tendrá la satisfacción de verme militar a sus órdenes, y conocerá un hombre desprendido de la ambición, y que sólo aspira a sustraerse de la opresión, y no a elevarse sobre las ruinas de sus compatriotas....? Guerrero expresó el poco optimismo al respecto de los diputados que habían viajado a la península, y reiteró que la divisa de su causa era independencia y libertad. Puntualizó que no se amedrentaba ante las fuerzas militares y que todo lo que no fuera concerniente con la independencia, se disputaría en el campo de batalla? Continuará…