DE SOCIALES

n Envío mi felicitación a Ivette Chauran, ya que el miércoles 12, apago las velitas del pastel y con este motivo, recibió muestras de cariño, regalos y los mejores deseos, de familiares y amistades. Ivette, es colaboradora en Radio Torreón y también fue muy felicitada por los radioescuchas. ¡Parabienes!

n En días pasados, culminó su misión en la tierra, la estimada dama, Doña Enriqueta Morales viuda de Irazoqui, externo mis sinceras condolencias a la familia Irazoqui Morales, en especial a sus hijos Mónica, Rosa María, José Antonio, Claudia, Miguel, Enrique y Alejandro, así como a sus respectivos cónyuges, nietos y demás familiares. Que Dios Padre en su infinita bondad, los conforte en su ausencia. Para ella oración por su eterno descanso.

n El investigador histórico, Alejandro Ahumada, celebró su cumpleaños, el martes 11 y lo festejó en compañía de su familia. Desde muy temprano, recibió felicitaciones por WhatsApp, correo electrónico, mensajes y redes sociales. Por cierto, todos sus escritos sobre el eclipsé total de sol, han sido muy elogiado en las páginas de El Siglo de Durango. Se los recomiendo.

n En días pasados, recibí un video elaborado con fotografías antiguas y como tema musical, el corrido de Torreón, como ustedes saben, la autoría es de Don Alberto González Domene, a quien envío afectuoso saludo, así como a su esposa, Doña Rosario Lamberta de González.

n Ya se encuentran circulando por la Comarca Lagunera, Saltillo, Monterrey y otras ciudades, las deliciosas salsas de La Comarca MX, By Casper, con su rico sazón: DE LA CASA, LA DEL CHEF Y 3 CHILES, vienen en presentación de 355 ml y su etiqueta, nuestro representativo Puente Plateado que une a Torreón, Gómez Palacio y Lerdo. ¡Enhorabuena! a los jóvenes emprendedores Ricardo Ventura Pérez y Daniel Veyan Castro, les deseo el mejor de los éxitos.

n Roberto Ojeda Godoy, Promotor Cultural y amigo muy estimado, hoy, le estará cortando una hoja más al calendario y lo celebrará con deliciosa comida familiar. ¡Felicidades!

n Una cumpleañera más, pero mañana, será, mi querida amiga Paty Villarreal Castrejón, estoy segura que, desde muy temprano, recibirá múltiples felicitaciones. Hoy, tendrá cena familiar y mañana, con el grupo de amigas y así, continuará durante estos días festejando. ¡Congratulaciones!

n Casa Iñigo continua con su transmisión en vivo de la Eucarística Dominical, oficiadas por el Padre Enrique Ponce de León, S.J. en punto de las 12:30 hrs., ingrese a su página de Facebook.

n En Durango capital, el Museo Francisco Villa, el día de ayer en punto de las 12:00 hrs, se inauguró el XIX Congreso Estatal de Cronistas Municipales del Estado de Durango, para continuar a las 12:30 hrs, con entrega de reconocimientos a cronistas por su trayectoria, donde hubo una mención especial y entrega de la presea al Cronista de Gómez Palacio, Don Manuel Ramírez López, recibiéndolo en su nombre, su hijo, Héctor Ramírez Rojas, estando presentes autoridades municipales, estatales, militares y civiles; a las 13:30 hrs, recorrido por el Museo Francisco Villa; 14:30 hrs, receso; 17:00 hrs, Conversatorio "Análisis de la muerte del Gral. Francisco Villa", invitados especiales, Lic. Javier Guerrero Romero, Mtro. José de a O Holguín, Prof. Esbardo Carreño Díaz y como conductora-moderadora Lic. María Esther Díaz Zamora; 19:00 hrs,presentación artística del Tenor Alfredo Carrillo.

n Hoy en punto de las 9:00 hrs, se llevará a cabo Mesas de Trabajo "Pancho Villa a 100 años de su muerte"; a las 11:30 hrs, presentación relatorías; 12:30 hrs, Reunión de la Asociación de Cronistas Municipales del Estado de Durango A.C. (ACMED A.C.) para la renovación de algunos cargos de la mesa directiva 2023-2025; 13:30 hrs, Toma de protesta de algunos cargos de la mesa directiva 2023-2025 de la ACMED A.C. y a los nuevos cronistas; 14:00 hrs, clausura. Si usted anda por ese rumbo, esta cordialmente invitado.

n En la siempre verde San Antonio, Tx, el miércoles 19, iniciará una vuelta más al Astro Rey, la estimada empresaria lagunera y destacada chef pastelera, Susana Mijares de Aguirre, su esposo Nacho Aguirre Martínez y sus hijos, la consentirán con su platillo favorito. Desde aquí, mis mejores deseos.

n La Casa del Vino, llevará a cabo el Diplomado en Vinos para la formación de sommeliers, iniciará el próximo sábado 22 en Casa del Vino Miguel Alemán. Interesados, para más información pueden comunicarse al WhatsApp 55-7139-2841 o en WWW.CLAUDIAJUARWZ.COM.MX/INDEX.PHP/DIPLOMADOS.

n Un poco de historia…La Academia Mexicana de Sommeliers surge en el 2009 con el objetivo de formar y capacitar a los futuros sommeliers de nuestro país y amantes del vino de manera profesional por lo que actualmente ofrece diplomados como Diplomado en Vinos, Bebidas destiladas e Infusiones y Diplomado en Cervezas, entre otros.

n El complejo turístico y religioso, Cristo de las Noas, el cual es visitado por miles de laguneros en Semana Santa, para apreciar el tradicional Viacrucis, el pasado viernes 7, cumplió 50 años, este Cristo, mide 22 metros de altura y pesa 580 toneladas. El proyecto fue cristalizado, gracias al sacerdote José Rodríguez Tenorio en 1973, quien deseaba contar con una imagen que cuidara a la ciudadanía. El Padre Rodríguez Tenorio, tenía buena amistad con la familia Castillo Sánchez originaria de Saltillo, Coah., logrando que le cedieran la parte del cerro, que era de su propiedad, para colocar este monumento, creado por el escultor Vladimir Alvarado. Aproveche de este magnífico lugar y acuda en compañía de su familia.

n Les recuerdo el concierto que llevara a cabo la Camerata de Coahuila, con el objetivo de apoyar la construcción de la Nueva Casa Cuna de DIF Torreón. El Ballet de Monterrey, presentará la obra El Corsario, bajo la dirección artística de Thiago Soares, con la música de Camerata de Coahuila, bajo la batuta del maestro Ramón Shade. No se lo pierda. Apoyemos esta noble causa, lo recaudado será donado para dicho proyecto que beneficiará a los niños más vulnerables de la región. Dos funciones: viernes 28 y sábado 29 de abril, en punto de las 20:00 hrs, en el Teatro Nazas. Boletos en New Ticket: www.boletos.newticket.com.mx/newticket/es/el-corsario

n El Archivo Municipal Eduardo Guerra y su directora Cinthia Gaspar, impartirán el curso El Deporte en Torreón Coahuila (1922-1950), dirigido por el maestro José Alejandro Vásquez, dando inicio el jueves 20, con horario de 18:00 a 20:00 hrs, seis módulos semanales 20 y 27 de abril, 4, 11, 18 y 25 de mayo. Este curso es con el objetivo de dar a conocer el desarrollo del deporten en esta ciudad, durante la primera mitad del siglo XX. Dirigido especialmente a estudiantes de Ciencias Sociales, Educación Física y Ciencias de la Salud o carreras orientadas al deporte y público en general. Informes en el Archivo Municipal al teléfono 8717-16-09-13 o [email protected]

n Les quiero compartir, algunos vocablos que les damos uso muy seguido… ¿Quiénes fueron fulano, mengano, zutano y perengano que son tan nombrados? Relmente fulano, mengano, zutano y perengano no existieron o al menos no hay hecho histórico alguno para que algunos personajes llevasen estos nombres. Se trata de cuatro formas gramaticales que se utilizan para aludir a alguien del que no se sabe su nombre o no se quiere decir por cualquier motivo. Continuará...

n La Chef MaryLu Gidi, ofrece Domingo de BBQ / DESDE EL AHUMADOR: Pulled Pork Sandwiches; Grilled Buffallo Wings, Baby Back Ribs, Pulled Pork Baked Potato, extras de Mac B 4 Cheeses, Coliflor Cheddar y Elote Amarillo. Aún, está a tiempo de hacer su pedido para el día de mañana al WhatsApp 8711-89-23-21.

n El Museo Arocena, invita a su ciclo de cine Cuadro x Cuadro "Un retrato" todos los domingos de abril en punto de las 16:00 hrs, en el Auditorio Museo. En esta ocasión será "Rembrandt, el pintor del alma" impartida por Linda Haro. La entrada es libre. Puede consultar la cartelera completa en su página web.

n Para los amantes de la ortografía. Megalomanía. Trastorno mental, caracterizado por delirios de grandeza e ideas exageradas de poder.

Seguimos Agustín de Iturbide… Mientras tanto, los liberales planeaban que el compadre de Iturbide, Juan Gómez Navarrete, recién elegido diputado a las Cortes, promoviera un Plan de Independencia en Madrid, que consistía en llamar a uno de los miembros de la familia real para gobernar México. Al mismo tiempo que esto ocurriera, Iturbide debía marchar al sur con sus tropas, supuestamente para combatir al general Vicente Guerrero, uno de los pocos dirigentes independentistas que quedaban, pero también para convencerlo de unirse a un nuevo plan que conciliaba tanto los intereses y posiciones de los liberales como de los conservadores? Continuará…

