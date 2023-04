De sociales

HOLA, HOLA… Que pasen un armonioso sábado de Resurrección, en compañía de la familia. Antiguamente este día, se usaba la Quema de Judas, esta tradición, aun se realiza en la colonia Trincheras, de la vecina Gómez Palacio.

La Asociación DIME, el próximo sábado 29 en punto de las 19:00 hrs, en el Teatro Isauro Martínez, presentará Jóvenes Talentos en Concierto, con la Orquesta Filarmónica DIME, obras de Vivaldi y Mozart, bajo la dirección musical de Miguel Ángel García Rodríguez; solistas en el violín Ximena Muñoz, Andrea Saeb, Luis Chairez; cello, Daniela Arroyo; Oboe, Sahir Sosa y Brandon Zaldivar; piano, Paulina, Daniel y Catalina Czaja. Ya puede adquirir sus boletos en la taquilla del TIM o en DIME

No se pierda el Festival NÓMADA, Festival de las Etnias TRC MX, el cual será un evento con causa, se llevará a cabo el sábado 29, de 18:00 a 2:00 hrs, en el Parque España. No se pierda este sensacional Festival Étnico, donde disfrutará la gastronomía y los mejores vinos de nuestra región. Admire la muestra cultural de las Etnias y países, su historia en esta tierra y su importante aportación al desarrollo de La Laguna. De 19:00 a 22:00 hrs, habrá 3 horas completas de degustación con más de 30 restaurantes reconocidos, vinícolas y mixologias invitadas con exposición, degustación y venta de sus especialidades. Exposición de Arte, Performance Cultural y para cerrar la noche, los cantantes Ramón Ruiz y Karla e Iveth. Interesados, habrá preventa especial, por tiempo limitado, comunicarse con Marcela Coghan por WhatsApp al 871-347-9391.

En días pasados, se reunió la Generación 1969, del Instituto Francés de La Laguna, en el Hotel Marriott, como anfitrión, Arístides Papadopulos, esto fue con el objetivo de planear las actividades para festejar el 55° aniversario de su graduación de preparatoria, siendo esta, la primer generación que curso tres años de preparatoria. Se contó con la presencia del Hermano, Julián Roberto Martínez Sánchez, Director del IFL, Rubén Sada Salinas, Alejandro Álvarez Simental, Humberto Betancourt Favela, Alfonso Meneses y Rafael Saavedra. Ya nos platicarán más adelante, el programa para la celebración.

En Durango capital, el miércoles 19, a las 18:00 hrs, en el Museo Francisco Villa, se llevará a cabo la presentación del libro Sotol, Un elixir con denominación de origen, de la autoría de Francisco Cázares Ugarte y Humberto Reyes-Valdés, los comentarios estarán a cargo de Dolores Quintanilla Rodríguez, Rodolfo Haro Pámanes, Presidente del Organismo Mexicano, Certificador y Regulador del Sotol y Prof. Esbardo Carreño Díaz, Director del Museo Francisco Villa. Y el jueves 20, en punto de las 12:00 hrs, en el Teatro Francisco Villa de San Juan del Río. Al término de las dos presentaciones, se ofrecerá un brindis de honor, será precisamente, con Sotol "Hacienda de Canutillo". Esta usted cordialmente invitado… y que mejor si anda por esos rumbos.

¿Quieres continuar tu educación universitaria pero no puedes asistir a clases durante el día debido a tu trabajo? ¡No te preocupes! La Universidad Autónoma de La Laguna, ofrece horarios de clase flexibles para jóvenes que trabajan por las mañanas. Cuenta con una oferta educativa de diferentes carreras universitarias, que cuentan con un Plan de Estudios actualizado. Su Rector, Maestro Omar Lozano Cantú, invita a unirse a la comunidad universitaria y continuar desarrollándose y superándose.

Y por la siempre verde San Antonio, Tx, desde el día 4 al 11 de abril, en honor a la memoria de los héroes del Álamo y de la Batalla de San Jacinto, esta ciudad, se enorgullece en conmemorar que se ha convertido en la celebración emblemática de San Antonio, resaltando su rica, vibrante y diversa cultura. Visite www.FiestaSanAntonio.org para conocer los diversos y atractivos eventos que tendrán, incluyendo el paseo por el río.

Ya que hablamos de San Antonio… Quiero compartir con ustedes un dato muy interesante… ¿Sabías que las botas vaqueras más grandes del mundo celebraron su 43° aniversario en San Antonio este año? Esta escultura pesa 4 toneladas y media, miden 10.70 metros de alto y de largo, 9.15 metros. En 1979, Bob "Daddy O" Wade fue contactado por el Washington Project for the Arts en D.C. para crear una escultura con temática de Texas, que se presentará cerca de la Casa Blanca. Las botas fueron un éxito y una guerra de ofertas comenzó inmediatamente para llevarlas a Texas. La Compañía Rouse, que era dueña de North Star en ese momento, ganó la oferta y compró la escultura por $20.000. Las botas llegaron a San Antonio en 1980 y han permanecido ahí desde entonces. ¡Las botas están en el Libro Guinness de los Récords Mundiales y se han utilizado en numerosos comerciales y campañas nacionales para destacar San Antonio! ¡También son un gran lugar para tomar fotos!

Continuando con San Antonio, tuve el gusto de saludar y pasear con Carlos, Georgina siempre guapa, y Carlos Finck, hijo, disfrutamos mucho pasear por las instalaciones de la antigua fábrica de cerveza The Pearl, degustamos un aperitivo en el bar del Hotel Emma, para después, a las 18:00 hrs, cenar (horario americano) en el famoso restaurante Brasserie Mon Chou Chou, delicioso menú, brindamos con burbujeante champaña y acompañamos la cena con vinos de buena cepa, también nos acompañó Iñigo, mi hijo… Y aprovechando días de asueto, por aquí, Fernando González Lafuente, Laurencia Martínez de González, que visitaron a su hija Laurencia y Alberto, así como a sus bellas nietas. Manuel Ramos Carrillo, Fabiola Hernández de Ramos y sus hijos los cuates, Carmelita y Manuel, turisteando y de compras… Y muchos, laguneros más, que ya les iré enumerando.

Aún es tiempo, que este fin de semana, disfrute los diferentes atractivos turísticos en la región.

Conoce el Observatorio del Nazas - Planetarium, ya abrió sus puertas para disfrutar de las estrellas, en un hermoso lugar cercano al Rio Nazas, disfruta de una charla sobre las constelaciones y observa en el telescopio más grande de México, abierto al público. El horario de atención es de martes a domingo de 18:00 a 23:30 hrs. Si deseas acampar, puedes hacerlo hasta las 10:00 de la mañana del día siguiente. La cuota de entrada es de $90 pesos y paquete familiar de 4 personas por 300 pesos. El observatorio esta en Monterreysillo, Durango, llegando a Villa Juárez, Dgo, son solo 5 minutos más, revisa la ubicación en Google Maps como Planetarium - Observatorio del Nazas. Mi felicitación a Eduardo Hernández, Director del Planetarium, por su entusiasmo y dedicación a promover y disfrutar, el gusto de observar las constelaciones, los planetas y sus diversos fenómenos. Si deseas más información, puede mandar un mensaje Inbox, en su página de Facebook.

No se pierda las transmisiones en vivo de Casa Iñigo en esta Semana Santa: jueves y viernes en punto de las 17:00 hrs; sábado, Ceremonia de La Luz a las 20:00 hrs. y domingo de Resurrección, dirigidas por el Padre Enrique Ponce de León, S.J. Para más información, puede ingresar a su página de Facebook.

Excelente el artículo de Idoia Leal Belaustegüigoitia, publicado el pasado 26 de marzo en el Siglo de Torreón, el cual fue: El creador de un aroma de nostalgia… Hablando sobre Juan María Farina, quien diseñó una fragancia que cautivo a la nobleza en el siglo XVIII. "Mi fragancia me recuerda a una mañana primaveral italiana después de la lluvia, naranjas, limones, pomelos, bergamota, cedrat y a las flores de mi país natal", Juan María Farina, 1708. Me congratulo, de que Idoia, se unió nuevamente, a ser una distinguida colaboradora en esta nuestra casa editora, El Siglo de Torreón. Puede consultar el articulo completo por internet.

En estas vacaciones, acude al Museo Arocena, ve y diviértete participando en el taller familiar Pinta tu Fachada. Además, termina tu visita en el museo de forma artística, al participar en este pequeño taller, en el que podrás colorear alguna de las fachadas del museo. Esto será, mañana domingo a las 12:00 y 16:00 hrs. Actividad sin costo. Toda la Semana Santa, abrirán en horario normal de martes a domingo de 10:00 a 18:00 hrs. Para más información, puede comunicarse al teléfono 871-712-02-33 o en su página de Facebook.

Si tiene planes de salir con la familia a día de campo, visitar un rancho, pasear por Parras, Villa Juárez, Mapimí, las Grutas del Rosario, Presas Las Tórtolas o El Palmito, o va a recibir visitas y necesita guisos, no se preocupe y comuníquese a Guisos La Güera. Ya está levantando pedidos, puede ser chicharrón prensado, asado rojo, rajas con queso y crema, picadillo con papas, tinga de res, carne con tocino y chipotle, frijoles refritos y papas verdes o rojas con chile. Les recuerdo, que también hace burritos de hielera. Interesados, pueden comunicarse con Astrid Martínez al teléfono 871-144-51-06.

Para los amantes del idioma español. La RAE rechaza el uso de "todos y todas", "todxs" y "todes". Si hablas o escribes así NO ERES INCLUSIVO, ERES IGNORANTE. El castellano es un idioma altamente inclusivo en sus reglas gramaticales. Deformar el lenguaje en nombre de la inclusión, los políticos son amantes de hacerlo... Es INNECESARIO.

Seguimos Agustín de Iturbide… Así, pues, mi amado y respetado general, me tomo la libertad de rogarle particularmente con el mayor encarecimiento, que se digne poner a mis órdenes toda la tropa que le he pedido para esta campaña. Un esfuerzo de V.E. hecho en el momento, es el que va a decidir de la acción. Lo espero con la mayor confianza, porque V.E. no puede dejar de conocer con su perspicacia y ojo militar, que la oportunidad perdida en la guerra suele ser la desgracia de un reino, y que esta oportunidad muchas veces no es de un mes ni de un día, sino acaso de un segundo. Ejecutado el golpe que tengo meditado, las tropas podrán volver a sus demarcaciones respectivas, y si entretanto la capital (lo que Dios no permita) llamase la atención, volaré a su socorro lo mismo que a cualquiera otro punto de preferencia? Continuará…

