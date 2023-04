DE SOCIALES

HOLA, HOLA… Que pasen un armonioso sábado de Resurrección, en compañía de la familia. Antiguamente este día, se usaba la Quema de Judas, esta tradición, aun se realiza en la colonia Trincheras, de la vecina Gómez Palacio.

La Universidad Autónoma de La Laguna, ofrece horarios de clase flexibles para jóvenes que trabajan por las mañanas. Cuenta con una oferta educativa de diferentes carreras universitarias, que cuentan con un Plan de Estudios actualizado. Su Rector, Maestro Omar Lozano Cantú, invita a unirse a la comunidad universitaria y continuar desarrollándose y superándose.

Seguimos Agustín de Iturbide… Así, pues, mi amado y respetado general, me tomo la libertad de rogarle particularmente con el mayor encarecimiento, que se digne poner a mis órdenes toda la tropa que le he pedido para esta campaña. Un esfuerzo de V.E. hecho en el momento, es el que va a decidir de la acción. Lo espero con la mayor confianza, porque V.E. no puede dejar de conocer con su perspicacia y ojo militar, que la oportunidad perdida en la guerra suele ser la desgracia de un reino, y que esta oportunidad muchas veces no es de un mes ni de un día, sino acaso de un segundo. Ejecutado el golpe que tengo meditado, las tropas podrán volver a sus demarcaciones respectivas, y si entretanto la capital (lo que Dios no permita) llamase la atención, volaré a su socorro lo mismo que a cualquiera otro punto de preferencia? Continuará…

El exceso de leyes inútiles, distraen, debilitando las necesarias.