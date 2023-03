De sociales

HOLA, HOLA… Aún no se terminan las tolvaneras, más bien apenas iniciaron. Tomen sus precauciones… Recuerden, que febrero loco y marzo otro poco.

- Y mañana, a temprana hora, no deje de salir a la ruta del Internacional Maratón Lala 2023, para con buenas porras apoyar a todos los corredores. ¡Suerte!

- Todo un éxito, la celebración que llevo a cabo el pasado 27 y 28 de febrero, por la XXVI Convención Anual, de la Compañía Comercial Cimaco, donde acudieron Directivos, Gerentes, Colaboradores locales y foráneos, que vinieron de Ciudad Juárez, Chih., Saltillo, Coah., Mazatlán, Sin., Monclova, Coah. y Culiacán, Sin. Se presentaron los proyectos vanguardistas para este año y los resultados obtenidos por las diferentes áreas en el 2022. Además, se impartieron diversas conferencias y un recorrido guiado por las exhibiciones que posee el Museo Arocena. Y la noche del martes, la clausura fue con una deliciosa cena en el restaurante Agave y los brindis no se hicieron esperar, muy en particular por Don Eduardo Murra Marcos y su esposa Nuria Farrus de Murra, deseando que continúen los éxitos para CIMACO.

- En días pasados, culminó su misión en la tierra, el estimado caballero y amigo, José Antonio Flores de la Fuente, de cariño Toño, desde aquí, mi sincera condolencia a sus hermanos Martha Irene, Meche y Javier, Georgina y Miguel Ángel, Eduardo y Dora, a sus sobrinos, primos y demás familiares. Oración y descanse en paz.

- Y en el Colegio San Roberto, donde Toño Flores de la Fuente, tuvo profundas raíces, fue objeto de un homenaje Post Mortem, muy emotivo, estuvieron presentes los alumnos del Jardín de Niños, Primaria, Secundaria y Bachiller, personal docente y administrativo, fue presidido por Miss Pecky Webb, quien tuvo emotivas palabras: "Hoy partió de esta vida uno de nuestros grandes pilares del Colegio San Roberto, un gran ejemplo de vida para todos nosotros. Gracias Toño, por enseñarnos que la vida llega, que los problemas son pasajeros; que no existen los límites y que nosotros somos más grandes que cualquier dificultad… ¡Vuela alto Toño! Siempre en nuestros corazones". Que el Creador les conforte en su partida y para él oración por su eterno descanso.

- Los Sembradores de la Amistad, que presiden el dinámico matrimonio, Luis Miguel y Mayte de Hernández, con tiempo se organizaron y el jueves, salieron a su viaje por el sureste de la República, son 25 parejas y en esta ocasión, estarán visitando Campeche, con sus múltiples atractivos, historia, leyendas y gastronomía… Ya nos platicarán a su retorno.

- El Teatro Alfonso Garibay, llevará a cabo del 6 al 27 de marzo de 19:00 a 21:00 hrs., el curso Vivaldi, Venecia y los placeres de la seducción, impartido por Linda Haro y Miguel Ángel García. Vivaldi fue un mago y Venecia su magia. ¿De donde vinieron sus hechizos?... ¿por qué ese archipiélago logró encerrar demonios y ángeles haciendo de la Serenísima República de Venecia una de las cunas más importantes de la música? Venecia fue una ciudad sibarita sin mesura, sin límites… por ello eran necesarias las máscaras. La seducción, al igual que las bellas artes, llegó a ser un talento reconocido y necesario para sobrevivir en ese escenario donde la única regla era el placer. El jueves, estuvieron en el programa de a Media Mañana con Marcela Pamanes, Linda y Miguel Ángel, los detalles que ahí compartieron, son la mejor invitación para no perderse este curso. La cuota es simbólica, recurriendo a su generosidad, ya que lo recaudado será destinado a la Asociación Dime y a su programa de orquestas ejidales. Mayores informes al WhatsApp 871-261-1376.

- Los cuates Damián y Tamara Gutiérrez ~ López Portillo, el miércoles 8, le estarán cortando una hoja más al calendario, Damián en su colegio en Hebrón, Main, USA y Tamara, aquí en el CAT de Torreón, ellos cumplen nada más y nada menos, que sus maravillosos primeros 18 años. Por este motivo, sus papás Daniel Gutiérrez Jardón y Mayte López Portillo de Jardón, así como su hermana Marieta, familiares y amistades los felicitarán desde temprana hora por diferentes medios. ¡Parabienes!

- Un cumpleaños más, pero el pasado 28, fue el de las gemelas, Ana Laura y Luz Elena Martínez Rocha. Ana Laura, en Durango capital y Luz Elena, en CDMX; ellas adelantaron su festejo y estuvieron celebrando con un divertido y atractivo viaje por Portugal y Marruecos, ya justo el mero día, lo hicieron con familiares y amistades en sus lugares de residencia, donde recibieron muestras de mucho cariño. ¡Congratulaciones!

- El martes 7 y miércoles 8, en el Auditorio Orlegi, se llevará a cabo el Curso "Atrévete a hablar en Público", impartido por la conferencista Tesi Tafich, experta en comunicación. Este curso lo realiza Recalculando, empresa creada por Mónica Siller, facilitadora de herramientas de Desarrollo Humano. Fue posible gracias a empresarios laguneros, que están comprometidos con el desarrollo de su comunidad y de sus colaboradores. Más que un curso de oratoria, aquí se verán técnicas para atreverse a tener conversaciones más asertivas. Sirve para todo, desde una conversación one to one, de pareja, con socios, jefes, hasta dar conferencias. Aprenderán desde donde están emitiendo el mensaje que quieren compartir, así como herramientas que apoyaran para que el mensaje sea asertivo y funcional. "Estamos a una conversación incómoda de cambiar nuestra vida para siempre, ¿estás [email protected]? Interesados, pueden solicitar información a [email protected]

- El próximo jueves 9, mi querida amiga Carmelita Leal Martínez, recibirá múltiples llamadas, mensajes, correos electrónicos, arreglos florales y felicitaciones, con motivo de su descuentaños. Estoy segura que su mamá Carmel Martínez de Leal, la consentirá, así como sus hermanas, Lucero, Claudia y Jossie, sin faltar sus sobrinos. Desde aquí mis mejores deseos.

- El domingo 26, la Comarca Lagunera y la comunidad de Sapioriz, lamentó el deceso del reconocido cardenchero, Don Antonio Valles Luna, en emotiva ceremonia para darle el último adiós, sus compañeros de canto cardenche Don Guadalupe Salazar, Doña Ofelia Elizalde e Higinio Chavarría, lo despidieron con algunas de sus melodías. Los Cardencheros de Sapioriz, fueron acreedores, en el año 2008 al Premio Nacional de Ciencias y Artes en la categoría de Tradiciones Populares, se presentaron en el Instituto Smithsonian en Washington, EUA, en París, Francia, CDMX, entre otros. Mi condolencia a la familia de Don Antonio Valles, su canto no dejará de existir. Descanse en paz.

- Iniciará una vuelta más al Astro Rey, el lunes 6, mi amiga y compañera siglera, Charo López de Rodríguez y lo festejará en compañía de su esposo Francisco Rodríguez Castañeda y su hija Fátima. Desde aquí, mis mejores deseos. ¡Felicidades!

- Les recuerdo que Casa Iñigo, está preparando para el mes de mayo, su Curso Pre-Matrimonial, impartido por el Padre Ismael Bárcenas Orozco, SJ. Si le interesa, puede solicitar mayor información al teléfono 871-712-87-12.

- La Camerata de Coahuila, el viernes 10, en punto de las 20:30 hrs., en el bello Teatro Isauro Martínez, presentará su quinto concierto de la Temporada Primavera Verano 2023, con las obras "Obertura a El Beso" de B. Smetana, "Variaciones sobre un tema rococó, Op. 33" de P. I. Tchaikovsky, solista Mirna Lasic y la Suite Checa en Re Mayor, Op. 39 de A. Dvorák, todo bajo la dirección del maestro Ethan Eager. No se lo pierda, será ¡Única presentación! Adquiera sus boletos en taquillas del teatro a partir del lunes y en línea a través de la plataforma de newticket: https://bit.ly/3KRPZTQ.

- Aún estamos a tiempo… Súmate a los esfuerzos para conservar el Cañón de Fernández. Participa comprando boletos zona oriente de los partidos del Santos Laguna contra Pachuca (9 de abril) y Santos Laguna contra Querétaro (23 de abril). Un porcentaje del costo del boleto se destinará para la construcción de casetas de vigilancia en el Cañón de Fernández. Interesados pueden comprar sus boletos mandando un WhatsApp al 871-727-3119.

- Hoy, apagará las velitas del pastel, Mario Garza Guerrero y su esposa Mayela del Toro Monsiváis de Garza, lo consentirá con su platillo favorito y desde muy temprano, está recibiendo múltiples felicitaciones de sus hijos Samuel, Abigail y Lizuly, así como de sus nietos.

- El Museo Arocena, invita a que se divierta en familia con el mimo Erón Vargas y su programa de CUENTACUENTOS, el día de mañana en punto de las 12:00 hrs., en las instalaciones del museo, en esta ocasión la presentación en vivo del cuento: No se lo digas a mamá. No se lo pierda, la entrada es libre.

- Para los amantes del idioma español. Palabras que muchos escriben con tilde y NO la llevan: examen, imagen, estoico, origen, joven, margen, resumen, dio, vio, fue, fe, solo.

Agradezco sus comentarios a de [email protected]

¿Sabía usted que…

Agustín Cosme Damián de Iturbide y Arámburu (Valladolid, Michoacán; 27 de septiembre de 1783-Padilla, Tamaulipas; 19 de julio de 1824), fue un militar y político mexicano que se desempeñó como emperador de México entre el 22 de mayo de 1822 y el 19 de marzo de 1823 bajo el título de Agustín I. Nació el 27 de septiembre de 1783 en Valladolid -ciudad que corresponde a la moderna Morelia-, capital del estado de Michoacán, México. Sus padres fueron José Joaquín de Iturbide y Arregui, nacido en 1742 en la ciudad de Peralta, Navarra, y María Josefa de Arámburu y Carrillo de Figueroa, originaria también de Valladolid, Michoacán. Los Aramburu eran originarios de Oyarzun, Guipúzcoa. Ingresó en el Seminario Tridentino para estudiar gramática latina, pero abandonó los estudios cuando tenía quince años de edad, para trabajar en la administración de la hacienda de su padre?

Hasta la próxima y recuerda:Lo único que nos pertenece es el tiempo, hagamos buena inversión de él.