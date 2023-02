De sociales

HOLA, HOLA… Empezaron las tolvaneras del mes de febrero… Protéjase.

Dentro de los festejos del 84° Aniversario del glorioso Instituto Francés de La Laguna, el jueves 16 a las 20:30 hrs, en el Gimnasio Auditorio Charles Thierry, se llevó a cabo una Asamblea Cultural, además se anunció el lanzamiento de la campaña Donativos con Rifa entre Amigos, lo recaudado, será para techar las cuatro canchas de basquetbol y volibol, se entregó un Certificado de Donación, como agradecimiento por su colaboración en la construcción de las techumbres. Ese mismo día se ofreció una cena de inauguración del Arcotecho, sobre las canchas, así como se develo la placa de donadores para esta obra. Este certificado, les permitirá participar en la rifa entre amigos de una imagen de San Juan Bautista De La Salle y un Centenario, que se entregaran al poseedor cuyos tres últimos números coincidan con el primer premio del Sorteo de la Lotería Nacional a celebrarse el martes 16 de mayo 2023.

Felicitaciones a los hermanos Enrique y Rafael Saavedra, ya que las Bandas de Guerra de este instituto, continúan con su gran prestigio, poniendo muy en alto el nombre del IFL y ganando premios a diestra y siniestra. ¡Enhorabuena!

Ayer, celebro su cumpleaños, la joven y guapa profesionista, Maluly Martínez Benavides. Desde muy temprano recibió múltiples felicitaciones de familiares y amistades, por todos los medios de comunicación. ¡Congratulaciones!

Y anduvieron por San Antonio, Tx., en días pasados, Ernesto Tohme, Mónica Villalobos de Tohme y sus hijos María y Elías. Disfrutaron de los múltiples atractivos de esta histórica y tres veces centenaria ciudad.

Afectuoso saludo, a mi querida amiga, Doña Rosita Gámez Reyes Retana, gran mujer admirable en todos los aspectos de su vida. Abrazo con mucho cariño.

Parabienes al Licenciado Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, por su nombramiento como Presidente de la CANACINTRA TORREON 2023-2024. Estoy segura, que desempeñara excelente trabajo en este nuevo cargo.

Y también vacacionando, Sofía Méndez de Avalos, quien anduvo por San Antonio, Tx. y fue huésped de su hija Sofía.

En días pasados, inicio una vuelta más al Astro Rey, Sofía Carriedo García y lo festejó con deliciosa comida familiar, acompañada de sus padres Benito Carriedo Muñiz y Karina García Villanueva de Carrido, así como sus hermanos María José y Christian Daniel. ¡Felicidades!

En punto de las 10:00 hrs, del pasado miércoles 15, en la Plazuela Juárez, se inauguró la exposición Museo Nacional del Prado en Torreón. Esta muestra consta de 56 reproducciones de las obras más emblemáticas que resguarda el museo ubicado en Madrid, que ahora adornan dicha plazuela, ubicada en el centro de nuestra ciudad y permanecerá, durante los próximos tres meses. Caravaggio, Goya, Rembrandt, Velázquez, entre otros grandes nombres de la historia del arte, conforman la exposición que será acompañada de diversas actividades culturales y educativas abiertas a todo el público. Estuvieron presentes autoridades municipales de Torreón, Directivos Culturales de esta ciudad, así como amigos en general. Dese un tiempo y acuda en compañía de su familia.

Y por Houston, Juan Ávalos Méndez y su guapa esposa Josie Fernández de Ávalos.

Si anda por Durango, donde hay mucho que ver, no deje de visitar los excelentes restaurantes La Finca, ubicada en Calzada Dolores del Río, en antigua casona que fue propiedad de la familia Stenner y también El Esquilón, en pleno Centro Histórico, por la calle Hidalgo. Se los recomiendo, acuda y disfrutará de sus deliciosos platillos preparados por reconocidos chefs.

El Instituto Municipal de Cultura y Educación y el Museo del Algodón, el pasado martes, llevaron a cabo una agradable velada en el histórico recinto ubicado en el poniente de la ciudad, en conmemoración del día del Amor y la Amistad. A las 19:00 hrs, en la Galería Temporal del museo, se inauguró la exposición "Escuchar el canto del elefante y quedar vacío" del artista visual y mi querido amigo, Gustavo Montes, quien, con esta muestra, celebró 35 años de trayectoria artística, así como 60 años vida. La exposición es una instalación que consta de 12 piezas que son parte del vestuario de la obra homónima, en la que Montes diseñó tanto el vestuario como la escenografía en 2018 y 2019, la cual se desarrolla a partir de la "Fábrica de Juguetes" de Jesús González de Ávila. Dentro de la agenda del día, también se presentó La Banda Municipal de Torreón que dirige el maestro Juan Barrios, con el concierto titulado "Amor es Torreón" en el auditorio "Ramón Iriarte Maisterrena" en el que interpretaron piezas románticas de diversos géneros, estilos y épocas, como: "Por ti volaré", "Bésame mucho", "Can't take my eyes off you", "A mi manera", entre otras piezas que el público reconoció y disfrutó. Se vio muy concurrido y al termino se ofreció un brindis de honor.

Casa Iñigo, está preparando para el mes de mayo, su Curso Pre-Matrimonial, impartido por el Padre Ismael Bárcenas Orozco, SJ. Para más información puede comunicarse al teléfono 871-712-87-12.

Y continuando con Casa Iñigo, ya que está por iniciar la cuaresma, tiene preparada la celebración del Miércoles de Ceniza, el cual será el 22 de febrero en punto de las 12:30 hrs. Puede ver su transmisión en vivo a través de Facebook y YouTube.

Desde aquí, afectuoso saludo al Padre Arturo Macías, Vicario General de la Diócesis de Gómez Palacio, por su nuevo nombramiento como canónico de la Catedral Santa María de Guadalupe, en Gómez Palacio, Dgo.

La Universidad Autónoma de La Laguna y su rector, maestro Omar Lozano Cantú, llevaran a cabo el miércoles 8 de marzo en punto de las 20:00 hrs, en el Edificio de Rectoría el tercer concierto de la serie Evolución de la música de cuarteto, esto en el marco del Día Internacional de la Mujer con una selección del Cuarteto K421 N3 (K428) de W.A. Mozart y Cuarteto Op 14 N1 en Sol Menor de Emily Mayer ARBAT, con la participación de Natalia Riazanova, Sheily López, Marcos Sánchez y Paola Carrillo. Informes al teléfono 871-729-0156.

Camerata de Coahuila, el próximo viernes 24 febrero en punto de las 20:30 hrs, en el bellísimo Teatro Isauro Martínez, presenta su cuarto concierto de la Temporada Primavera Verano 2023, el protagonista del concierto: Wolfgang Amadeus Mozart, con la icónica "Sinfonía No. 40", Obertura a "El Rapto en el Serrallo" y el Concierto para Violín No. 5 en La Mayor, con la participación como solista de Ismael Estevané, todo bajo la dirección del maestro Ramón Shade. No se lo pierda ¡Única presentación! Boletos en línea a través de Newticket: https://bit.ly/3XBfdIH

El Museo Arocena invita a que se inscriban al Taller de Teatro, impartido por Eduardo Nava González, comunicólogo, actor y mimo clown. Este taller, será totalmente gratuito, donde desarrollarás las habilidades básicas para desenvolverte en un escenario y hacer una presentación de Stand Up. Dara inicio el martes 28, con duración de 19 sesiones los martes y viernes de 15:30 a 17:00 hrs. Cupo limitado. Informes e inscripciones al teléfono 871-12-02-33 ext. 137, o en [email protected]

La chef MaryLu Gidi, estará ofreciendo para el día de mañana delicioso POLLO A LA NARANJA & NOODLES. Si desea conocer sus siguientes recetas de fin de semana. Comuníquese con MaryLu al WhatsApp 8711-89-23-21.

Para los amantes del idioma español. Errar es de humanos, herrar es de herreros. Herror con h es un horror y orror sin h es un error. Agradezco sus comentarios a de [email protected]

¿Sabía usted que… Seguimos con los Jesuitas. Misioneros ensanchadores de México. Se ha recordado aquí la inmensa labor misionera realizada en México por la Compañía de Jesús con los indios tepehuanes, los de Sinaloa y Chínipas, los de Tarahumara, Pimería y California; pero los jesuitas llevaron adelante, en condiciones de similar dureza, otras muchas misiones entre laguneros, acaxees y xiximíes, yaquis, mayas y yumas, los indios del Nayarit y tantos otros. Esto permite afirmar que todas esas regiones son actualmente México gracias a los misioneros jesuitas, que ensancharon la patria mexicana con su grandioso esfuerzo evangelizador. Y de franciscanos, dominicos, agustinos y otros religiosos hay que decir lo mismo: los misioneros fueron los principales creadores del México actual.Hasta la próxima y recuerda:Ni de amor se vive, ni de desilusiones se muere.