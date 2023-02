De sociales

HOLA, HOLA… Bienvenido febrero y disfruten este puente largo en compañía de la familia, mucho qué hacer y mucho que disfrutar en nuestra querida Comarca.

La Caries Producciones, presentará un espectáculo musical en vivo, "HYPE", que rinde homenaje a los mejores artistas de las últimas 5 décadas. El evento será en Fortana el 18 de febrero, los boletos ya están a la venta, interesados comunicarse con Bárbara Denigris al teléfono 8711-49-28-53. No se lo pierda, es algo fantástico, con una participación espectacular de artista, músicos y excelente escenografía como en el mejor teatro del mundo.

La reconocida pintora Ana Fuentes, el pasado martes 31, le dio una vuelta más al Astro Rey, en las paradisiacas playas de Puerto Vallarta, lugar donde radica. Estoy segura que desde muy temprano, recibió múltiples felicitaciones de familiares y amigos. ¡Felicidades!

Casa Iñigo invita en esta cuaresma a su curso Teórico - Práctico "Aprender a Meditar, para aprender a Vivir" impartido por el Doctor Oscar G. Talamas Murra, esto será el 1, 8, 15, 22 y 29 de marzo de 19:00 a 20:15 hrs., en el Salón Pedro Fabro. Cupo limitado, interesados pueden comunicarse al teléfono 871-712-87-12.

Una cumpleañera más, pero el miércoles 1, fue mi querida amiga Naima Papadopulos y lo celebró en compañía de su familia. Naima fue objeto de muestras de cariño en ese día tan especial, de familiares y su grupo de amistades. ¡Congratulaciones!

La semana pasada estuve en Mapimí, para presentar unos proyectos del Doctor Javier Guerrero Romero al señor Alcalde Fernando Reverte Granados, estos van con tema histórico de ese Pueblo Mágico de Glorioso Pasado y Esforzado Porvenir. Acompañamos al Doctor Guerrero Romero, Lourdes Benavides y la que esto escribe, el clima típico de invierno, intenso frío, al término de la reunión, pues ya era hora de comer, nos dirigimos al prestigiado restaurante El Lejano Oriente, ubicado en Avenida Juárez #86, ahí encontrar la mejor cocina y pan tradicional, los favoritos del menú. De la panadería: #1 Pan de Nata, Pan de Piloncillo (aguacatas), Buñuelos de Viento, Pan de Anís (semitas); De la cocina: comida corrida, menudo, taquiza, hamburguesa con papas, lonches, burritos, pepitos montes y chiles rellenos. Tuvimos la oportunidad de platicar con su propietaria Carmen Valeria Montes, pues ella heredo de sus padres, este prestigiado restaurante. Al término no podíamos regresar sin adquirir un paquete de los famosos llamados Pan de Nata. Si no conoce Mapimí y sus atractivos alrededores: Puente de Ojuela, Zona del Silencio, Grutas del Rosario (estas pertenecen al municipio de Lerdo, pero se puede entrar por Mapimí). Dese una oportunidad y no deje de visitar El Lejano Oriente, reservaciones al teléfono 87-276-22070.

Las gemelas Keta y Katy Bonilla Murra, el día de hoy, le cortarán una hoja más al calendario y lo festejarán en compañía de la familia. Desde aquí, mi felicitación con los mejores deseos.

La Universidad Autónoma de La Laguna y su Rector, maestro Omar Lozano Cantú, invitan a integrarse a la Universidad Nocturna para que continúen con su preparación sin descuidar su trabajo o su ritmo de vida con horario ideal, costos accesibles y sobre todo el prestigio académico de la UAL. Mayores informes al teléfono 871-729-01-58, al WhatsApp 871-387-77-98 o en www.nocturnaual.mx

El Centro Comercial de todos los laguneros, Cimaco Plaza Cuatro Caminos, invita a celebrar el Día del Amor y la Amistad con Oswaldo Sánchez, el lunes 13, en punto de las 19:30 hrs., donde estará para firma de autógrafos y convivir con los asistentes, además podrá participar en la rifa de 3 cenas románticas para dos personas en el restaurante Cimaco de su elección. Informes en www.cimaco.com

Envío afectuoso saludo a Georgina Salcido de Finck, a Carlos Finck y a su hijo Carlos, que están integrando nuevos platillos a su delicioso menú en La Casa del Panini.

Este 14 de febrero, celebra el Amor y la Amistad de una manera diferente y exclusiva, por este motivo, la Chef Marylu Gidi, invita a que asistas a la deliciosa cena que está ofreciendo en la Terraza Arocena, con todo incluido. Cena 4 tiempos, bebidas, vino tinto, flores, música y una vista espectacular: Deliciosa paella cielo, mar y tierra, con muchísimos tropiezos con alitas, costilla ahumada, almejas, camarones, chorizo cantimpalo, entre otros. Todo esto hecho con azafrán y mucho sabor, incluye pan y jalapeño. Son pocos lugares, reserva ya mismo al Whatsapp 871.189.2321.

Y por cierto, el Museo Arocena, en coordinación con la Secretaria de Cultura, el Instituto Nacional de Bellas Artes, a través del Museo Nacional del Arte INBA y con el apoyo del Gobierno de Coahuila a través de la Secretaria de Cultura de Coahuila, presentan la exposición de gabinete La diosa de la casa de Rembrandt. Palas Atenea, esto será el jueves 9, en punto de las 19:00 hrs., en las instalaciones del museo. Esta exposición tiene como objetivo el retrato de Palas Atenea, hermoso óleo que pinto Rembrandt van Rijn, el gran maestro holandés del barroco, la muestra reúne también dos dibujos y una estampa del artista, así como un retrato atribuido a Gerrit Dou, el mayor alumno de Rembrandt. Al término se ofrecerá un brindis de honor. Están cordialmente invitados.

Vinícola Cuatro Ángeles, hace una cordial invitación para que celebre con sus amigos o su pareja la noche de San Valentín con deliciosa cena de tres tiempos, vinos y show en vivo. La cita será el 14 de febrero en punto de las 20:30 hrs., en Dueñez Orozco 80, Ciudad Industrial de Torreón, dudas y reservaciones al teléfono 871-174-90-71.

Para los amantes del idioma español: Los dos puntos (:) pueden emplearse como relación causa-efecto, ejemplo. Se quedó sin dinero: no podrá ir al viaje.

Agradezco sus comentarios a de [email protected]

¿Sabía usted que… Seguimos con los Jesuitas. Cursados los mensajes oportunos a todas las misiones, fueron acudiendo los misioneros en el curso de los meses. Los jesuitas, por ejemplo, que venían de la lejana Tarahumara se cruzaron, a mediados de agosto, con los franciscanos que iban a sustituirles allí -como también se ocuparon de las misiones abandonadas en California y en otros lugares-, y les informaron de todo cuanto pudiera interesarles. Llegados a la Ciudad de México, obtuvieron autorización para visitar antes de su partida el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. La gente se apretujaba a saludarles en la posada en que estaban concentrados. El jesuita polaco Sterkianowsky escribía: "Parecía increíble el entusiasmo con que venían a visitarnos desde México. Si tratara de exagerar, no llegaría a hacerlo". Poco antes de Navidad, cuenta Dunne, unidos a otros jesuitas que venían de Argentina y del Perú, "partieron enfermos y tristes, abandonando para siempre el Nuevo Mundo. Salieron de América para vivir y morir en el destierro, lejos de sus misiones queridas y de sus hijos e hijas, sus neófitos"? Continuará…

Hasta la próxima y recuerda: El que pasa tiempo arrepintiéndose del pasado, pierde el presente y arriesga el futuro.