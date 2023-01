DE SOCIALES

HOLA, HOLA… Vayan preparándose, a quienes les salió el "Niño Dios" en la Rosca de Reyes… Falta poco, para el día de la Candelaria.

¿Sabía usted que… Seguimos con los Jesuitas. Los indios californios eran nómadas, dormían sobre el suelo, y casi nunca tres noches en el mismo lugar. Andaban desnudos, las mujeres con una especie de cinturón y no tenían construcciones. Su alimentación era un prodigio de supervivencia: comían raíces, semillitas que juntaban, algo de pescado o de carne -grillos, orugas, murciélagos, serpientes, ratones, lagartijas, etcétera-, incluso ciertas materias, como maderas tiernas o cuero curtido. El padre Baegert cuenta que una vez vio cómo un anciano indio ciego despedazaba entre dos piedras un zapato viejo y comía laboriosamente luego los trozos duros y rasposos del cuero. Echaban al fuego la carne o pescado que conseguían, sacándolo luego y comiéndolo "sin despellejar el ratón, ni destripar la rata, ni lavar los intestinos del ganado. Más aún, cuenta que en la época de las pitayas (o pitahayas), que contienen gran cantidad de pequeñas semillas que el hombre evacua intactas, los indios juntaban los excrementos, recogían de ellos las semillas, las tostaban y molían y se las comían. Los españoles llamaban esta operación segunda cosecha o de repaso. Los californios tenían tantas mujeres como podían, en ocasión tomadas de entre sus propias hijas. No tenían organización política o religiosa y según fueran guaicuras, pericúes, cochimíes u otros, hablaban diversos idiomas. Eran unos cuarenta mil indios en toda la península, normalmente sucios, torpes y holgazanes. Siendo así la tierra y siendo así los indios, nada justificaba los gastos y esfuerzos enormes que serían necesarios para poblar y civilizar California, empresa que, por lo demás, se mostraba imposible. Aquella tierra presentaba un rostro tan duro y miserable que solamente los misioneros cristianos podían buscarla y amarla, pues ellos no buscaban sino la gloria de Dios y el bien temporal y eterno de los indios. En efecto, los jesuitas, en 1697, entraron allí para servir a Cristo en sus hermanos más pequeños: «Lo que hicisteis con alguno de estos mis más pequeños hermanos, conmigo lo hicisteis» (Mt 25,40). Y cuando fueron expulsados en 1767, tenían ya doce mil indios reunidos en dieciocho centros misionales? Continuará…

Hasta la próxima y recuerda:

La muerte para los jóvenes, es naufragio y para los viejos, es llegar a puerto.