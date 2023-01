De sociales

HOLA, HOLA… Ya estamos a la mitad del primer mes del año.

Esta Casa Editora, El Siglo de Torreón, ya está preparando con todo detalle, el cierre de su Centenario e iniciar la celebración del 101° aniversario, el cual será a partir del próximo 28 de febrero. Este pendiente.

Retornaron de vacacionar en Vail, Colorado, Jesús Martínez Morales, Lourdes Benavides de Martínez, con sus hijos Jesús, Lorena y Maluly… Clima ideal para deslizarse por la montaña, pues tuvieron muy buenas nevadas… La única ausente, Adrianita, quien saluda desde Barcelona, donde realiza sus estudios.En días pasados, culmino su misión en la tierra, el estimado Caballero, Don Manuel Mijares Gutiérrez, hace unas cuantas semanas, Don Manuel había sido festejado por sus fructíferos 100 años. Él destacó en muchos rubros de la sociedad y distinguido empresario, pero el más importante, fue el formar una sólida familia con su esposa María de los Ángeles Solares de Mijares, con sus valores y ejemplo. Mis condolencias para su esposa María de los Ángeles, a sus hijos Manuel y Leonor, Roberto y Claudia, Javier y Rosario, María de los Ángeles y José Ángel, Francisco y Rebeca, Mauricio y Rosantina, Fernando, Ernesto y María Teresa, Beatriz y Luis. Para él oración por su eterno descanso.

Linda Haro, en esta semana celebro 10 años en A MEDIA MAÑANA, con Marcela Pámanes, en el espacio de CINCELES Y PINCELES, excelentes todas sus intervenciones pues son una cátedra en la historia del arte universal… ¡Felicidades¡

Las amigas de siempre, Cecy Ramírez Hamdan, Paty Villarreal, Sandra Zambrano, Lupita Leal de Gutiérrez y Coco García Ceniceros de Ahner, el domingo, se juntaron para comer, donde disfrutaron de ricos platillos, refrescantes bebidas y amena charla.

Partió a la Casa del Señor, el estimado y querido amigo César Madero Gámez, de cariño Morris, me uno a la pena que embarga a su esposa Maru García de Madero, a sus hijos César, Paulina y Ale, a su señora madre, Rosita Gámez Reyes Retana, a sus hermanos Rosita, Magda y Pedro. César, fue un gran empresario, le distinguió su entusiasmo, generosidad, deportista y don de gentes, exlasallista del IFL. Que Dios Padre, los conforte por su ausencia, para él oración y descanse en paz.

El pasado martes 10, le corto una hoja más al calendario Elena Adoración Sandoval González, pero lo celebrará hoy en su residencia, pues le ha organizado una cena con familia y amigos, su esposo Óscar Sada Calzada. ¡Congratulaciones!

La Universidad Autónoma de La Laguna y su rector, maestro Omar Lozano Cantú, invitan a que visite su página de Facebook y conozca las opciones académicas que tiene. Ingrese a www.ual.mx o llame al teléfono 871-729-01-56.

Elevo mis oraciones por el eterno descanso del estimado Jaime Eugenio Carrillo Orue, mis condolencias a su esposa Bonnie Schultz Castañola, a sus hijos Jaime Israel y Bonnie Carrillo Schultz, a sus hermanos Mario Alberto, Francisco Javier y Gustavo Alfredo, así como demás familiares. Deseando que la bondad del Señor, los conforte en su ausencia. Descanse en paz.

La Casa de la Cultura Ernestina Gamboa, en la vecina Gómez Palacio, próximamente cumplirá 50 años de haber sido inaugurada, esto, gracias a las gestiones en su momento, de Doña Ernestina Gamboa Almeida, ya que esta inversión, era destinada para la ciudad de Torreón, pero al no encontrar eco en sus autoridades, la intervención de Doña Tina, logro la aprobación del Gobernador Ing. Alejandro Páez Urquidi, para poder cristalizar este proyecto, recinto que todos los lagunero y en particular, los gomezpalatinos, han disfrutado este gran espacio.

Casa Iñigo invita a sus Ejercicios Espirituales y Retiros de Fin de Semana, dirigidos por el P. Ricardo Lapuente, SJ y P. Gustavo González, SJ. Para conocer días y horarios, ingrese a su Facebook o puede llamar al teléfono 871-712-87-12.

El día de ayer, la Camerata de Coahuila, presentó su primer concierto del año, con la selección de valses, polkas y marchas de los hermanos Johann y Jossef Strauss, todo bajo la batuta de su director artístico, maestro Ramón Shade. Visite su página de Facebook y este pendiente de sus próximas presentaciones.

Y continuando con Camerata de Coahuila… Les comparto su nueva dirección: Prolongación Colón y calle Galeana sin número (antigua estación del ferrocarril), Colonia Centro.

El Museo Arocena nos tiene una muy grata noticia, para el próximo mes de febrero, estará una obra del gran pintor holandés Rembrandt, este usted atento con puntos y detalles que nos dará a conocer.

Ya que hablamos del Museo Arocena, dio a conocer la convocatoria Voluntarios para visitas escolares. El programa "Descubrir Juntos el Arte", con más de 10 años de existencia, está dirigido a niños y jóvenes de Educación Básica y Media Superior y consiste en visitas temáticas especiales y talleres artísticos para el desarrollo integral de los estudiantes. Para llevar a cabo este gran programa, buscan personas mayores de 18 años que tengan interés en el mundo del Arte y la Historia y deseen desempeñarse como guías. Después de una capacitación, los participantes podrán ayudar a los niños y jóvenes a profundizar en las distintas líneas temáticas que de la Colección Arocena. Actividades: Recorridos guiados especiales para grupos escolares. Preparación de materiales para talleres artísticos. Montaje de área para talleres artísticos. Periodo de aplicación y entrevistas: del martes 10 al viernes 20 de enero de 2023. Capacitación: Del 24 de enero al 3 de febrero, de martes a viernes de 10:00 a.m. a 1:00 p.m. Solicita el formulario de inscripción: Tel. (871) 712-0233 ext. 137, [email protected] / [email protected]

Para los amantes del idioma español. La riqueza de la coma: Una coma puede ser una pausa. No, espere / No espere; puede ser la solución. Vamos a perder, poco se resolvió / Vamos a perder poco, se resolvió; Cambia una opinión. No queremos saber / No, queremos saber; La coma puede condenar o salvar. ¡No tenga clemencia! / ¡No, tenga clemencia! Una coma hace la diferencia entre dos puntos de vista.

¿Sabía usted que… Seguimos con los Jesuitas. Carlos II, en fin, ordena un nuevo intento, y en 1683 parten dos naves conducidas por al almirante Atondo, y en ellas van el padre Kino y dos jesuitas más. Pero tras año y medio de trabajos y misiones, se ven obligados todos a abandonar California. Fue entonces cuando una junta muy competente reunida en México por el Virrey, después de veinte expediciones marítimas realizadas en casi dos siglos, declaró que California era inconquistable. California El padre Baegert, que sirvió diecisiete años en la misión de San Luis Gonzaga, dice que California «es una extensa roca que emerge del agua, cubierta de inmensos zarzales, y donde no hay praderas, ni montes, ni sombras, ni ríos, ni lluvias» (Trueba, Ensanchadores 16). En realidad, existían en la península de California algunas regiones en las que había tierra cultivable, pero con frecuencia sin agua, y donde había agua, faltaba tierra... Por eso hasta fines del XVII la exploración de California se hacía normalmente en barco, costeando el litoral. Las travesías por tierra a pie o a caballo, con aquel calor ardiente, sin sombras y con grave escasez de agua, resultaban apenas soportables? Continuará…

La cortesía, es el principal signo de la cultura.