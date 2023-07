La cantante irlandesa Sinéad O'Connor falleció a los 56 años, informó este miércoles su familia en un comunicado.

"Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestra querida Sinéad. Su familia y amigos están devastados y han pedido privacidad en este momento tan difícil", señala la nota, que no precisa las circunstancias de la muerte.

La artista dublinesa, que alcanzó fama mundial con el tema Nothing Compares 2 U en 1990, tuvo después una exitosa carrera musical, si bien estuvo marcada por la polémica por sus opiniones políticas y religiosas.

Después de romper en un programa de la televisión estadounidense la foto del papa Juan Pablo II en 1992, se ordenó sacerdotisa de una orden católica disidente en 1999, y en 2018 rechazó el cristianismo para convertirse al Islam, por lo que cambió su nombre a Shuhada' Sadaqat.

Como cantante publicó un total de diez álbumes de estudio, pero nunca dejó de lado su papel de activista, abordando diferentes problemáticas como el abuso infantil, que dijo haber sufrido, los derechos de las mujeres o el racismo.

Los problemas de salud mental también fueron una constante en la vida de O'Connor, madre de cuatro hijos, unos de los cuales, Shane, se suicidó el pasado año a los 17 años, después de estar desaparecido durante varios días.

Tras este suceso, la cantante explicó en sus redes sociales que su hijo "decidió poner fin a su lucha terrenal" y pidió que "nadie siguiera su ejemplo".

El primer ministro irlandés, Leo Varadkar, declaró ayer que lamentaba "profundamente" la muerte de Sinéad O'Connor y extendió sus "condolencias a su familia, amigos y a todos los que amaban su música".

"Su música era amada en todo el mundo y su talento era inigualable e incomparable", escribió el jefe del Gobierno de Dublín en Twitter.

AIRES DE SOLEDAD

El frío clima de Dublín, Irlanda, los conflictos familiares, los cambios de residencia constantes y la pérdida de su madre posiblemente fueron posiblemente lo que definió el distintivo sonido de la cantante Sinead O'Connor: siempre con aires de soledad, pero llenos de carácter.

Desde muy joven, las complicaciones y las constantes peleas con su madre la llevaron a alejarse de ella y mudarse con su padre y madrastra. Pero, su mala conducta, que siempre desafiaba la autoridad en la escuela, la llevó a estudiar en un reformatorio en el Centro de Formación de Grianan, profundizando su distancia del lugar donde nació.

Fue con la formación de su primer grupo, Ton Ton Macoute, nombrado así por las milicias paramilitares haitianas, que la cantante irlandesa comenzó a ganar terreno en la industria musical y a conseguir grandes contratos que le permitieron trazar su propio camino. Aunque su estilo ya estaba influenciado por su pasado.

A ello se sumó el fallecimiento de su progenitora, el cual pese a la lejanía, la devastó al grado de abandonar aquel grupo con el que inició.

Más tarde, su colaboración con U2 la llevó a lanzar su primer éxito. Sin embargo, sus declaraciones afines al Ejército Republicano Irlandés y sus señalamientos a U2 por influir de forma negativa en el rock irlandés no solo la alejaron de la banda, sino también le generaron muchos detractores debido a sus inclinaciones sociopolíticas.

The Lion and the cobra, el primer álbum de estudio de O'Connor, llegó igualmente en tiempos complicados, cuando la cantante tenía apenas 20 años y había quedado embarazada del baterista Jonh Reynolds, mientras era presionada por la disquera para abortar, decisión que no tomó.