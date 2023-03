Mi gente, hoy les saludo con el gusto de empezar a escribir esta colaboración semanal que tiene un único objetivo: defender y apoyar a los deportistas laguneros, señalando esas triquiñuelas que luego suelen hacer los dueños del balón (y del dinero, el cochino dinero). Los institutos del deporte a niveles municipal y estatal, los propietarios de las ligas regionales y claro que los deportistas, deberán estar muy atentos a esta columna que se preocupa por el deportista, ese que es sobajado y muchas veces abandonado, por lo que ya lo saben, estamos a su servicio, amigos, en el correo electrónico que aquí aparece.

El 007 deportivo llegó a El Siglo de Torreón. A partir de este "ombligo de semana" como lo dicen nuestros amigos Godínez, quienes ya se saborean la Semana Santa, aunque no sean días inhábiles oficiales, aparecerán estas pícaras líneas, donde los balones, bates, ovoides, manoplas, raquetas, guantes, palos y demás cómplices en campos y canchas de la región, hablarán del acontecer diario en La Laguna y los dos estados que la comparten, Coahuila y Durango.

Nuestros agentes disfrazados de tableros y aros, nos informan que el andar de los Toros Laguna dentro de la Liga de Baloncesto Estatal (LBE) de Chihuahua, tiene con los nervios de punta a otros equipos profesionales de la Comarca.

Los buenos resultados, la comercialización, el impacto y las grandes entradas que por mucho superan las que tuvieron los equipos locales participantes en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP), de las que todavía existen algunas franquicias suspendidas por falta de pagos, tiene más que preocupados, ocupados a escuadras de otras disciplinas, quienes tiemblan porque de lograr el campeonato los Toros, les llegaría la misma exigencia en sus respectivas trincheras. Lo cierto es que a los Toros les está sonriendo la fortuna, aunque todavía falta lo más difícil, que son los playoffs y ahí suelen inclinarse las balanzas de los árbitros hacia los equipos de Chihuahua, algo que se entiende, pues finalmente la liga es del Estado Grande, por lo que será muy diferente en playoffs y los muchachos laguneros, que todavía se van a reforzar más, tendrán que acostumbrarse de inmediato, además de reponerse a lesiones que siempre son una piedrota en el zapato.

En el futbol, la pelota de gajos nos advirtió que la Liga MX y su mandamás, Mikel Arriola, visitaron a Santos Laguna en el TSM. Hubo atención limitada a medios de comunicación, que a la misma hora, fueron citados en un ejido de Matamoros, para una obra social en una escuela rural, donde además de la Iniciativa Privada, se involucró el zaguero brasileño Matheus Dória, en la donación de unos sanitarios. En ningún lado, se habló del duelo en Aguascalientes del próximo viernes entre los Guerreros y Necaxa, tal vez, para desviar la atención y no tener todavía más presión, por la falta de resultados y el pobre accionar de las últimas jornadas. Hay que recordar que los refuerzos que llegaron para este torneo, "Saltita" y Emerson, no han sido ni por mucho, ese factor diferencial que se esperaba. Santos ha sido muy atinado con sus futbolistas extranjeros a lo largo de su historia, pero en los últimos torneos, parece que Juan Brunetta ha sido su único acierto, por lo que tendrían que replantear los parámetros de reclutamiento que tiene su área de inteligencia deportiva.

Las unidades deportivas municipales viven buenos tiempos, por fin arreglaron la caldera en la alberca de La Jabonera, en Multideportivo ha revivido el voleibol, en la Nazario Ortiz Garza siguen las muchas piquitas diarias de baby fut, Línea Verde es sede de torneos y bueno, hasta las canchas de la Alameda están pintaditas, eso sí, de rojo. Pero la "hermana incómoda" sigue siendo la Deportiva Aeropuerto, donde no le meten mano, ni de chiste, a pesar de que tiene su afluencia de usuarios que pagan su entrada y no tienen ni dónde tomar agua, pues ningún bebedero funciona. Eso mismo sucede en la Deportiva de San Pedro, Coahuila, con sus baños impecables, remodelados... pero no sale agua, así que los deportistas se quedan sucios y las instalaciones no tardarán en quedar inservibles, otra vez. Volviendo a la Deportiva Aeropuerto, porque sí, hay una deportiva muy cerquita del aeropuerto de Torreón, las canchas parecen dunas y los toritos forman parte del paisaje, los usuarios se preguntan ¿qué se hace con el recurso de las entradas y el estacionamiento? yo también me lo pregunto. Hay una planta tratadora de aguas muy cerca, pero no se riega nada, ah sí, la pista de motociclismo sí, cuando se va a usar para algún evento en el que se permite consumir bebidas alcohólicas al interior de un recinto público, que se supone, está destinado al deporte y la recreación.

Coach Gaytán, un ojito a la Deportiva Aeropuerto, ¿no?