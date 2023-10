Mi gente, ya estamos de vuelta, en una nueva semana, con esta columna tan querida y tan menospreciada por muchos, hasta que les toca que denuncien sus malos manejos en esta tinta, ahí sí que toman muy en serio lo que acá se publica. Ahora que nos cayó la lluvia en la Comarca Lagunera, volvió a demostrarse que las ciudades no están preparadas para eso y en esas ciudades se incluyen las instalaciones deportivas, pues prácticamente todo lo que estaba programado para el fin de semana en cuestión de deportes, tuvo que programarse para otra ocasión.

Y decimos "Casi todo", porque efectivamente hubo eventos a los que ni siquiera la lluvia logró detener, como una carrera atlética que arrancó en Torreón y terminó en Gómez Palacio, en la que la lluvia incomodó un poquito a los corredores, pero más incomodó a los automovilistas, que tuvieron que frenarse y aumentar los cuidados para no llevarse "de corbata" a algún deportista. Aunque no estaban programadas las bebidas calientes al terminar la carrera, pues siempre lo que sí se tiene preparado es refrescar a los corredores, en esta ocasión sí se vio el criterio y sobre todo, la buena voluntad de los organizadores, pues rápido pusieron a calentar el cafecito para ofrecerles a los corredores, en un gesto que difícilmente se le va a olvidar a los atletas. ¿Ya ven, señores organizadores de carreras o competencias, que no es tan difícil hacer uso del sentido común y hacer felices a sus clientes?Otro evento que tampoco se detuvo, fue una carrera de ciclismo de montaña, apelando a que finalmente se trata de un evento que hace "conexión" con la naturaleza y les toca entonces a los ciclistas entrarle a la competencia, esté como esté el clima, que ciertamente, es un aspecto externo a los organizadores. Pero aunque hay lluvia y frío, no se tomaron mayores precauciones por parte de los organizadores, que probablemente ya tenían sus gastos programados y no quisieron mover los números, pero hay que recordar que luego, eso puede salir más caro.

Afortunadamente, este no fue el caso y no hubo casos para lamentar, más allá de algunos resbalones que provocaron caídas por el lodo, aunque todo quedó en preocupación inicial y risas para terminar. Esos son dos ejemplos de decisiones por parte de organizadores y en uno de ellos, los usuarios quedaron muy contentos y agradecidos, mientras que en el otro lado, dejaron que las cosas fluyeran y afortunadamente no hubo nada para lamentar, pero pudo suceder algo que marcara la competencia por muchos años. Hay que apelar al sentido común, háganle caso y verán que va a funcionar mucho mejor que jugarle al azar.

En el estadio de futbol sí hubo partido, aunque como era de esperarse por el rendimiento del equipo y por el clima, fue muy poca gente y esos que fueron terminaron muy molestos por el resultado de una nueva derrota para Santos. La lluvia es siempre una bendición y claro que es bienvenida, pero también debemos aprender a lidiar con ella, eso incluye a la práctica deportiva, así que hay que ponerse vivos, queridos organizadores.

Recuerden que el correo electrónico está a su disposición y es nuestra vía para reportar lo que sucede y necesita ser exhibido, pues esta columna la hacemos todos.

Pepe [email protected]