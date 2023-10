Mi gente, volvemos a encontrarnos a través de estas líneas de su querida y sacrificada columna, en la que les damos esa voz que ustedes requieren, pues las quejas en los servicios que reciben en los recintos deportivos, no paran de salir y con gusto las recibimos en nuestro correo electrónico para darles voz mediante esta publicación.

La Unidad Deportiva Torreón, mi querida Depor, siempre suele darnos de qué hablar, probablemente es porque la usan muchos laguneros, quizá porque sus instalaciones se han hecho viejas, a lo mejor son los precios que le dan coraje a los usuarios, quién sabe cuál de todas las razones será, pero el chiste es que casi cada semana nos da material. En esta ocasión se me hizo muy raro que la queja fuera en referencia a las albercas, pues son unas instalaciones que acaban de ser remodeladas y que constantemente reciben atención, pues mal harían en tenerlas todas descuidadas, cuando son de las que dan muy buenos ingresos a la Deportiva.

Pero bien, uno de nuestros subagentes disfrazado de gorra para natación, nos reportó que luego de que los usuarios terminan de utilizar las albercas o la fosa de clavados, obviamente quieren bañarse y se dirigen a los sanitarios de ese centro acuático. Sin embargo, grande es la sorpresa de los nadadores, cuando abren las llaves de la regadera y resulta que no sale agua caliente, solamente fría, casi helada; a lo mejor a usted, cordial lector, le gusta bañarse con agua fría, pero hay muchísimas personas, la mayoría, que acostumbra a bañarse con agua caliente, para relajarse y para evitar enfermedades respiratorias.

No sale entonces agua caliente y los usuarios por más que buscaron en diferentes regaderas, nomás no encontraron, por lo que expusieron su queja ante las autoridades correspondientes, pero la respuesta que encontraron de la administradora de la deportiva fue maravillosa, "báñense en su casa", les respondieron a los incrédulos nadadores. Esa invitación sería válida, si no fuera porque los usuarios hacen un pago por uso de las instalaciones y en ese pago va incluido el derecho a bañarse con agua caliente después de realizar su ejercicio, pero parece que aquí, en la Deportiva Torreón, no importa que se pague por los servicios, ellos los darán cuando quieran.

En otro lugar, la Plaza Mayor, se realizó una función de lucha libre el pasado viernes por la noche y aunque es un lugar público y la ley dice que no se pueden ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública, para los laguneros no hay imposibles cuando se trata de cheves. Aunque hubo vigilancia toda la noche, la tentación era demasiada al ser viernes y al estar viendo un deporte donde la cheve es casi obligatoria, sumado a que en las esquinas de la plaza hay tiendas de conveniencia donde fácilmente se pueden adquirir las bebidas, así que los laguneros se las ingeniaron para camuflar con vasos, termos y demás, pero de que se refrescaron, se refrescaron.

No pasó nada extraño ni lamentable, las autoridades fueron tolerantes y hubo criterio, todo bien, pero hay que ser más respetuosos, finalmente, para todo hay tiempo y para todo hay lugar. El correo electrónico está abierto y disponible para todos ustedes, que son nuestros valiosos agentes y día a día nos ayudan con reportes demasiado valiosos, ustedes son quienes hacen este espacio.

