Mi gente, me da mucho gusto que seguimos alimentando esta columna mediante sus correos electrónicos, en los que me desnudan la cruda realidad del maltratado deporte lagunero, en el que siguen metiéndose muchas manos, pero pocas para ayudar.

Los reclamos vertidos a este su mail, vinieron principalmente de quienes señalaron con el dedo a una carrera ciclista que tuvo verificativo el pasado domingo y que terminó en la población de Jimulco, un gran y valioso esfuerzo por llevarle a las habitantes de ese lugar, deportistas que se convirtieron en turistas y consumieron los productos. Ese fin es muy bueno, de verdad, impulsan a las mujeres entronas que ponen su corazón en cada producto, de eso no hay ninguna queja, el tema aquí es la organización del Gran Fondo, que precisamente en el fondo, tuvo grandes quejas.

Todo empezó, curiosamente, desde antes de que empezara la carrera, pues muchos amigos laguneros se quejaron de que no alcanzaron su jersey, aunque pagaron su inscripción completa, pero nunca les avisaron que la cosa del jersey era limitada, aunque es el artículo que conservan los ciclistas como recuerdo de sus competencias. Todavía que no alcanzaron jerseys, los subagentes disfrazados de manubrios, nos comentaron que el servicio médico era escaso, a pesar de que fue una carrera exigente, de 100 kilómetros y con buen calor en la temperatura; "no había servicio de paramédicos, ni nadie que ayudara a tomar presión, saturación, etcétera. ¿Cómo es esto posible en estos eventos? La verdad, muy lamentable", decía textual uno de los reportes.

Señores organizadores, se sabe que es imposible cuidar a todos y cada uno de los inscritos, pero entonces sean un poco más limitados, porque poner a una persona a pedalear 100 o 70 kilómetros, no es poca cosa y hay que tener más que suficiente atención para poder evitar alguna catástrofe, que afortunadamente, aquí no sucedió. A lo mejor sí tuvieron ambulancias y todos los servicios disponibles, pero si hay quienes manden estos reportes, es porque simplemente cuando necesitó atención, no la encontró, ojo ahí, porque los ciclistas suelen ser muy fieles, pero con experiencias como esta, cualquiera opta por mejor irse a otros eventos o disciplinas.

No nada más sufren los deportistas en La Laguna, ahora le tocó a los reporteros que cubren al Santos, sufrir una vacilada que raya en el amateurismo, pues el equipo de don Alejandro citó a los periodistas a escuchar un "mensaje" de los jugadores que hacía menos de 24 horas, habían sido humillados en su propia casa. La cita se realizó con poco más de dos horas de antelación, lo cual ya de por sí es una grosería, pero los reporteros igual acudieron para tratar de captar la información relevante… pues ni información, ni relevancia, lo que hubo fue un monólogo mal estructurado, sin aceptar cuestionamientos y con duración de 42 segundos, neta, 42 segundos, por más que parezca broma.

Con esa descripción, no se necesita más explicación, simplemente cabe la petición: no caigan en el amateurismo, señores de verde y blanco, ustedes son demasiado para eso. De la relación que están propiciando con la afición, ni hablamos, pues ustedes mismos tendrán el seguimiento de comentarios que han recibido por parte de abonados y no abonados, eso les corresponde a ustedes, no a los periodistas ni a nadie más.Sigo recibiendo sus reportes, el correo electrónico es suyo, gracias de antemano y vamos a seguirle.

Pepe Beto

