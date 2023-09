Mi gente, regresamos con más contenido en esta bonita columna, la que ustedes han adoptado con mucho cariño y devoción, pues todos somos socios en el objetivo de perseguir y castigar a esos que con sus triquiñuelas castigan al deporte lagunero, únicamente con el propósito de sacar beneficio personal.

Parecería que ha pasado mucho tiempo, pero son apenas unas semanas las que nos separan de lo vivido en la pandemia del COVID, en la que todos sufrimos y no solamente por salud, sino por dinero, por entretenimiento, por prácticamente todas las cosas que tenemos en nuestra vida diaria. Pues ahora, en pleno septiembre de 2023, nuevamente anda rondando el virus por ahí, transformado, en una nueva cepa o no se cómo se le conozca, pero el chiste es que anda por ahí, tal y como sucedió hace unos años, empezó "de oídas", como algo que veíamos lejos, pero que pronto se convirtió en nuestra realidad.

Ya en Coahuila y en la Comarca Lagunera, algunos negocios e instituciones de salud están tomando cartas en el asunto, hay clínicas en las que no te dejan entrar si no traes cubrebocas y empresas también están adoptando medidas, aunque todavía relajadas. Hoy, esas medidas se ven muy lejanas de los centros deportivos, pues parece que los propietarios, administradores o trabajadores, simplemente quieren "esquivar" de alguna manera, que otra vez les llegue el virus y que se repitan las nefastas condiciones que vivieron años atrás.

Pero aquí no es cosa de "no querer" o de hacerse de la vista gorda, acá estamos hablando de salud, de cuidados, de hacer cosas necesarias, porque de sobra conocemos las consecuencias que se pueden derivar; en pocas palabras, la salud no es un juego. Hasta ahora, no se han visto ni siquiera intentos por parte de centros deportivos, de establecer medidas preventivas de salud, para evitar un posible brote del renovado virus, pero ya debería ser hora de que lo vayan haciendo, ¿no creen? Claro, finalmente es una cosa que viene desde el gobierno, que en Coahuila se esforzaron por "no alterar" a la gente y minimizar las estadísticas del virus (en Durango ni se diga), pero es momento de que se pongan los pantalones y vayan distribuyendo los protocolos de prevención, pues es necesario cuidar a la gente y eso no se logra siendo indolentes.

En esta columna condenamos hasta el cansancio los abusos de la reventa en los playoffs de la Unión Laguna, pero nunca nadie hizo el mínimo intento por detener esa funesta práctica ilegal que con alegría se da ante los ojos de todo el mundo. Los Algodoneros podrían volver a casa para finalizar la Serie del Rey y los revendedores ya se frotan las manos, pues han hecho un dineral con los boletos de anteriores juegos y con el equipo en posibilidad de coronarse en casa, las entradas serán todavía más cotizadas, así que estos pillos ya se relamen los bigotes y mientras las autoridades no hagan nada, esa práctica continuará, lamentablemente. Como que ya es hora de hacer algo, ¿o será que hay intereses en conjunto? Vayan ustedes a saber. Lo que sí saben es que el correo electrónico sigue a su disposición, es nuestra línea de contacto y nos encantará seguir comunicados para señalar esos pillajes.

Pepe [email protected]