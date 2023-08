Mi gente, aquí estoy saludándolos de nueva cuenta, con mucho calor y muchas ganas de señalar las malas prácticas que tienen secuestrado a nuestro querido deporte lagunero, que nunca deja de luchar y esta columna le ayuda para mantenerse a flote, o al menos, para señalar las arbitrariedades.

Muchas personas no se acuerdan, no se quieren acordar o simplemente no se han dado cuenta, de que en La Laguna tenemos opciones deportivas para todos y para todas, sí, para todas, porque no puede haber distinción o preferencia por el género del deportista. Y con esto voy a señalar a nuestro equipo profesional de basquetbol femenil, sí, nuestro, porque son muchachas de la región, son empresarios de la región y llevan nuestro nombre en su jersey: las Algodoneras de la Comarca, quienes juegan con mucho corazón.

Si para los equipos masculinos es difícil encontrar apoyos y patrocinios gubernamentales y de la iniciativa privada, para las escuadras femeninas es doblemente complicado, probablemente por el absurdo estigma de que es "menos espectacular", el juego de las damas. El equipo de La Laguna ya tiene algunos días de pretemporada y aunque ya se han sumado empresarios al proyecto, así como autoridades que las hicieron esperar buen rato, todavía están en búsqueda de apoyos que les permitan mantenerse a bordo del barco durante toda la temporada, porque nunca faltan esos "apoyos" que al final se quedan en promesas y nomás no llegan.

Si los patrocinadores se portan mal, nosotros no lo hagamos como aficionados, vamos a acudir al Auditorio Municipal, que nos entregó muchas emociones hace apenas unas semanas con los Toros Laguna, nos dimos vuelo con los Astados, ahora toca con las chicas, ¿por qué no? Las Algodoneras tienen un roster de muchachas triunfadoras a nivel estudiantil, que es el máximo escaparate para el baloncesto femenil en México, tienen las de La Laguna, a jugadoras que han pasado por selecciones nacionales, a jugadoras extranjeras que vienen a elevar el nivel de las compañeras y tienen también a una directiva y cuerpo técnico deseosos de hacer historia de la buena.

El basquetbol en La Laguna nos ha dado un chorro de alegrías y nosotros hemos llenado el Auditorio, por eso no es tan difícil lo que hoy se pide: acudir al coloso de la calzada Colón, retratarnos en las gradas y mostrar el apoyo a nuestro equipo femenil, al esfuerzo de empresarios locales, comprometidos con el basquetbol, enamorados de ese deporte. Vamos a darnos la oportunidad de acudir a los partidos y disfrutar del basquet en un estado muy puro, con muchachas viviendo el sueño de representar a su tierra, en una liga profesional, que se mantenga ese espíritu basquetbolero en La Laguna.

Están por finalizar los diversos cursos de verano que se imparten en la región y afortunadamente tenemos saldo blanco, las autoridades se han encargado de no solamente poner buenos instructores, sino también, cuidar la hidratación y los servicios en todas las sedes, una palomita ahí, porque los usuarios son, en su gran mayoría, niños, y siempre vamos a querer que haya puras sonrisas en sus rostros. Esperemos así se mantenga la situación durante el resto de la semana y de los cursos, que haya puras anécdotas buenas, por parte de los chavos.Ya saben que esta columna es de todos y con gusto recibimos sus reportes a través del correo electrónico, sabemos que andan de vacaciones, relajados y a lo mejor no han encontrado mucho tema, pero nosotros no descansamos y seguiremos señalando cuando sea necesario.