Mi gente, me da harto gusto saludarlos otra vez mediante estas líneas que nos unen con un objetivo en común: el de mejorar las condiciones de los deportistas laguneros y denunciar las arbitrariedades de esos que prefieren llevarse un peso a su bolsa, que brindar respeto a los atletas que aportan ese dinero. De Rebote ya está consolidada en el gusto de ustedes y en el disgusto de los que hacen sus tranzotas sin que nadie les dijera nada, así que vamos a seguir por este camino de descubrimiento y denuncia, porque el deporte lagunero bien lo vale.

Con las más de 30 medallas que ganaron los deportistas de Coahuila en los Juegos Centroamericanos, en El Salvador, ahorita todo es dulzura en el Instituto Estatal del Deporte, dirigido por Alina Garza, que se ha dejado ver muy contenta celebrando los logros obtenidos por "sus muchachos", sobre todo en un deporte que es "el chipil" en Coahuila, el tiro con arco, aunque sus resultados justifican y por mucho, los recursos que se le brindan. La que fuera una campeona de taekwondo, está viviendo unos días de orgullo, claro que se vale, pues no siempre se tiene a deportistas tan exitosos.

Deseamos desde aquí, que Alina goce, disfrute, se pavonee y que ponga con letras mayúsculas en sus informes, los logros alcanzados en los Centroamericanos, pero también esperamos dos cosas fundamentales e indispensables. La primera de ellas, es que le ponga mucha atención al siguiente paso en el ciclo rumbo a las olimpiadas de París, los Juegos Panamericanos en este mismo año, donde los deportistas mexicanos y coahuilenses encontrarán mayores retos en las competencias, pero que no los encuentren en la gestión de recursos, que lamentablemente, es el tema de conversación hoy día en el deporte federado mexicano; Alina, haz lo posible para que el deportista se concentre en su competencia, no es la manera como va a llegar a la sede.

Y la otra, que no se olvide Alina Garza, de que esos grandes logros, empiezan con un sueño, con un muchacho o muchacha que mientras estudia la primaria, la secundaria, anhela destacar en el ámbito deportivo, que batalla para comprar sus tenis o sus implementos deportivos, pero lucha con todo su corazón por hacerse de lo necesario para competir. Hay que apoyar esos sueños, alentarlos y empujarlos a cumplirse, para en un futuro, estar celebrando más logros como los de ahora, que a lo mejor ya no te toca en la gestión pública, pero que seguro podrás celebrar esos logros al tener en tu conciencia que aportaste un "granito de arena" en la consecución de una medalla o un campeonato internacional; hazlo, no te vas a arrepentir, sino todo lo contrario.

Otros que andan muy a gusto son los organizadores de carreras atléticas, el pasado fin de semana hubo al menos un par de ellas y se anunció otra, que será en la maravillosa reserva del Cañón de Jimulco, donde vigila El Centinela, el pico más alto de nuestra querida Comarca Lagunera. Todo muy bien, que se promueva el deporte, que las familias salgan a correr, a conocer esos parajes tan bonitos, pero no me descuiden el tema del agua, hace mucho calor y nos reportaron unos runners que por el Paseo de la Rosita se hizo una competencia, la programaron temprano para evitar las altas temperaturas, pero esa misma prevención no sucedió con el agua, pues había poco personal para el abastecimiento, al menos eso nos dijeron.

Vamos a poner atención con la hidratación, lo hemos dicho con los cursos de verano, con las actividades en solitario, pues también, con mayor razón, hay que concentrarse en las carreras, inviertan en agua o bebidas isotónicas, hasta se las dan los patrocinadores, pero si les toca invertir, les va a salir más barato que alguna cuenta de hospital.

Ya lo saben, el correo electrónico está a su disposición y al pendiente para recibir y ventilar todas las quejas que tengan, esta columna la hacemos todos juntos y eso nos llena de orgullo.