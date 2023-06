Mi gente, los saludo otra vez con mucho calor en esta Comarca Lagunera, en la que no se tienta el corazón el sol con los deportistas, ni con nadie; si ustedes hacen ejercicio al aire libre, cuídense, tomen mucha agua y electrolitos, el golpe de calor es fulminante y no conoce de edad ni condición física.

Mucha consternación, causó en la comunidad lagunera, la "novedosa" presentación de los nuevos uniformes de los Guerreros del Santos, pues utilizaron como "modelo", ni más ni menos que al Cristo de las Noas, un emblema de la Comarca Lagunera, pero no hay que olvidar que es un símbolo religioso. Cuesta trabajo creer que la persona que tuvo la brillante idea de proyectar las playeras santistas sobre el Cristo de las Noas, no se tomó el tiempo de pensar qué tan correcto era, desde el punto de vista religioso, un tanto incorrecto.

No solamente las señoras de la vela perpetua, fueron quienes pusieron, literal, el grito en el cielo, sino muchos otros miembros de la comunidad lagunera, que se preguntaban si el club había pedido permiso a la Diócesis, lo cual, sin duda, sucedió, pero no por eso significa que fuera correcto o que no vulnerara el sentimiento religioso de las personas. En redes sociales hubo buenas discusiones y a mi correo electrónico también llegaron sendas quejas, no se pedía la excomunión, pero sí solicitan recato al hacer uso de los símbolos religiosos.

La defensa del equipo que participa en el futbol mexicano, es sostener que el Cristo de las Noas y también el Santos son dos símbolos de la identidad lagunera, cierto, pero uno es religioso y eso va más allá de cualquier devoción de otro tipo. ¿Estuvo bien o estuvo mal? Eso solamente usted, amable lector de esta bonita columna, lo puede decidir, pero lo que es indudable, es que sí debieron tener mayores precauciones o de plano, ofrecer alguna disculpa a quien se sintiera ofendido, pero probablemente estaban muy ocupados con el tema del SAT que le cayó al jerarca del club que es dueño del equipo.

En la Feria de Gómez Palacio se instaló una plaza de toros portátil, ya tuvimos una corrida muy padre, pero luego se tuvo un espectáculo de saltos en motocicletas y estuvo muy desangelado, es que no invitan a la gente como se debe. Pero el chiste es que la plaza portátil es un edificio aparte de la Feria, pero causó indignación a las personas, que les cobran el estacionamiento de la Feria, cuando no van a la Feria, sino a la plaza; la voracidad en Gómez Palacio ha sido el sello de la casa en los años recientes y se mantiene en este caso, pero no hay que ser, si la gente quiere ir a ver a los Enanitos Toreros, paga su boleto para ver a los Enanitos y no tendría que pagar su estacionamiento como si fuera a Las Jarras; hay que tener criterio.

Ya están por salir de vacaciones los niños y vienen los cursos de verano, de todos colores y sabores, pero les encargo que tengan ustedes el mayor de los criterios para elegir el que les conviene, el que sus niños van a aprovechar y en el que estarán seguros. Va a ser un problema protegerlos del sol, porque ese no conoce de límites, pero a los organizadores, mi recomendación es que traten de encontrar lugares techados para realizar sus actividades, o cuando menos, la mayoría de ellos, no está de más pensar en la salud de los chavos.

Ya se la saben, este espacio es suyo, para que sigan exponiendo sus quejas y sugerencias del deporte lagunero; escriban al correo electrónico, que está disponible las 24 horas y aquí no hay mordazas para señalar a quien se deba señalar.

