Mi gente, los saludo con mucho gusto y con buenos reportes de nuestros agentes que se han puesto las pilas, pues ya con este calorcito que tenemos en La Laguna, todos quieren salir a hacer deporte y lamentablemente, algunos se encuentran con obstáculos muy feos.

Pero no solamente los deportistas son los afectados que nos hacen llegar sus quejas y lamentos, no solamente ellos alzan la voz, sino también quienes trabajan en recintos deportivos de La Laguna tan querida por todos nosotros. Ni vayan a empezar a decir que traigo algo en contra de la Unidad Deportiva Torreón, porque no es así, pero tampoco puedo hacerme el ciego ante los reportes que me hacen llegar mis subagentes disfrazados de community managers y que en esta ocasión captaron unas fuertes quejas de los trabajadores de mi querida Depo.

Resulta que en esta ocasión, se sienten sobajados los trabajadores que pertenecen al sindicato y que ahí prestan sus servicios, pues en una publicación que nos hicieron llegar, señalaron que varios sujetos que ostentan el cargo de "supervisores" están cometiendo desfalcos, saqueos de equipo y recursos en perjuicio de la institución. En su denuncia, señalaron directamente a dos de los supervisores como los personeros y principales secuaces de sus superiores, quienes no han querido poner un alto a tales actos. Lo grave de la situación, es que hasta la fecha han sido varios trabajadores que han sido despedidos por haber descubierto lo que ha sucedido, ya que para desgracia de ellos, se dieron cuenta de la corrupción que impera en ese lugar y los superiores, para evitarse problemas, los despiden señalando alguna falta.

Un caso concreto es el de una señora, quién por temor pidió el anonimato, ya que asegura que fue despedida porque estorbaba en sus maniobras a los de arriba. "Me dirijo a ustedes a exponer una denuncia de despido injustificado, su servidora servía como sindicalizada en la unidad deportiva Torreón por 9 años, y un mal día, alegando robo y fraude, me despiden, interpuse demanda en conciliación y ya va a ser un año y no tengo respuesta alguna, pido de su apoyo, quisiera hablar con alguien porque es largo de contar y todo lo que andado navegando sin respuesta alguna de antemano gracias".

Así están las cosas con nuestros amigos del bulevar Revolución y Paseo de la Rosita, donde hay trabajadores que ya llevan muchos años prestando sus servicios y hoy no se sienten del todo cómodos, porque no tienen la seguridad de que van a volver a la chamba al día siguiente y esa situación no nos gusta a nadie. Ya se vienen los cursos de verano y si usted va a inscribir a sus hijos a alguna actividad, recuerde revisar que cuenten con salvavidas capacitado, hay una certificación cada año aquí en la región y es muy útil para actualizar a los responsables de la seguridad en los centros de verano, sobre todo donde hay alberca.

Nada le cuesta preguntar por el personal capacitado, que le muestren algún documento, una certificación, porque les va a confiar a lo más preciado, que son sus hijos y no queremos lamentar tragedias durante el verano. Sigo recibiendo sus reportes, mis subagentes queridos, ustedes son valiosos y por el correo electrónico tenemos la comunicación para señalar lo que debe ser señalado.

