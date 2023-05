Mi gente, volvemos con más tema de conversación deportiva, porque parece que en este ámbito, en La Laguna, el que no cae, resbala.

En cualquier deporte, se gana y se pierde, es la constante cuando se compite ya sea en el terreno profesional o amateur.Es común que los atletas informen a los medios de comunicación cuando tienen compromisos importantes en puerta. Todo va bien y es normal hasta este punto. Pero después de un partido, juego, competencia, torneo, contienda o participación en dicho evento, comienza la desinformación y todo radica en el resultado.

Cuando se gana, triunfa, sale victorioso o se ocupa una posición importante, están al pendiente para dar a conocer la información al momento, sin importar el día o la hora. Pero cuando la situación es adversa, ni sus luces.

Así sucedió recientemente con el boxeador lagunero Johan Rodríguez Arreguin, que viajó en calidad de invicto a la Perla Tapatía para medirse al sobrino del "Canelo" Álvarez, el prospecto Johansen Álvarez Suárez, que también llegaba imbatido al combate pactado a 6 asaltos. El de la Comarca cayó por decisión unánime con idénticas puntuaciones de los tres jueces por 59-55, es decir, solamente ganó un round de los seis.

Al enfrentar al familiar del multicampeón, el resultado hasta cierto punto era normal y no pasa nada. Pero el púgil, así como las personas con las que se "asesoró", se hicieron ojo de hormiga, para brindar alguna declaración de lo acontecido en el Estadio Akron de Guadalajara.

Y es que previo a esa contienda, que formaba parte del respaldo de la función montada en la casa de las Chivas Rayadas, solicitaron mediante conferencia de prensa apoyo de los medios, para difundir su combate, pero tras la derrota, los mariachis callaron.

No es el único caso el de Johan Rodríguez, ya que es común que deportistas sobre todo amateurs en gimnasia, taekwondo, atletismo, natación, triatlón y deportes de conjunto, coincidentemente "desaparezcan" a su regreso, cuando no consiguen los resultados esperados. Hay que saber que la derrota es parte de la vida, no pasa nada si se da a conocer, al contrario, puede servir para regresar con mayor fuerza, se los dejo de tarea.

Hasta la bandeja de entrada de mi correo electrónico personal, llegó otra, sí, otra queja de algo que sucedió en la Deportiva Torreón, otra vez no se puede decir que fue culpa del patronato administrador, pero parece que la gente se aloca cuando está entre esas paredes. Ahora fue en la competencia de natación del domingo pasado, que una persona sufrió una conmoción y de un buen servicio médico, ni sus luces, al contrario, hubo médicos presentes que quisieron ayudar y se toparon con una déspota negativa por parte de las personas encargadas de la logística. Ya les había dicho, haciendo referencia al futbol americano, que es muy necesario tener una ambulancia, gente preparada, no nada más un botiquín con unos curitas, eso no resuelve nada y solamente sirve para "taparle el ojo al macho", pero cuando ocurre una verdadera emergencia, ahí sí llegan los lamentos. Échenle ganas a ese asunto, la seguridad de los deportistas es primero, creo yo. Acuérdense que tenemos agentes vigilando y que el correo electrónico está disponible para que nos manden sus quejas, esta columna la hacemos todos.