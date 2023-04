Mi gente, en este bonito miércoles estamos de vuelta con más y más información que nos llega De Rebote, pues nuestros subagentes están muy vivos y tienen ojos en todos lados, orejas en las paredes y todavía mejor, muchos correos electrónicos de personas que están interesadas en cooperar con la causa de esta columna, con el compromiso de ayudar a que el deporte de la Comarca Lagunera sea de verdad perrón, que todos los deportistas se sientan seguros, que todos los dirigentes actúen conforme a su compromiso, en fin, que tengamos ese deporte que debemos tener.

Vaya que hubo mucho deporte de dónde escoger el fin de semana pasado, con actividad en muchos frentes, como la final de la LEFAN, en la que los Linces de la UVM Torreón lograron el campeonato por segunda ocasión consecutiva al vencer a los Guerreros del Cobach de Chihuahua, que fueron una sorpresa en la final y lucharon por dar la sorpresa de llevarse el trofeo a casa. Un nivel de fuerza y velocidad como el que tienen los muchachos de nivel bachillerato y universidad, se juega a tope y en la temporada, afortunadamente no en la final, se presentaron lesiones fuertes, pero la directiva de la liga y los propios equipos, tuvieron la precaución de contar con ambulancias en todos los frentes y ayudar así con atención inmediata, además de convenios con hospitales por si la ocasión lo ameritaba.

Muchas veces, los paramédicos fueron como espectadores y nada más brindaron alguna aspirina o un vendaje, pero no por eso, los directivos de la liga permitieron que se jugara sin la presencia de una ambulancia bien equipada. Ese es el ejemplo de una liga bien organizada y comprometida con el bienestar de los jugadores, que son jóvenes estudiantes; esperamos que ese ejemplo se siga en las categorías prejuveniles de la AFAIL, pues los chavos ya se pegan duro y aunque esperamos que no haya lesiones de gravedad, más vale estar bien prevenidos, pues en años anteriores, si es cierto que en los campos se cuenta con atención médica remota, seguros médicos, pero ha sucedido que no hay ambulancia en el campo y el jugador lesionado tiene que esperar hasta que lleguen los servicios, lapso en el que se puede agravar el dolor y la lesión; ahí está el tip, a lo mejor hay que invertirle un poquito más, pero si es que llega a darse alguna lesión fuerte, la neta es que los equipos, la liga y sobre todo, los jugadores y sus familias, lo van a agradecer.

Nuestros subagentes disfrazados de aros olímpicos, me trajeron información importante y harto sorprendente de la deportiva Torreón, uno de los centros que reciben más cantidad de laguneros que buscan practicar su actividad. Hace un año, fue un problema echar a andar la alberca olímpica, no le servían las calderas y el cloro era otro tema, total, no se podía usar. La arreglaron y todos contentos, pero ahora la que no sirve es la fosa de clavados, donde mientras estaba sin usarse la olímpica, entrenaban los equipos que ahí tienen su casa.

La fosa tiene ya buen rato sin uso, sin agua, nadie sabe para cuándo va a volver a funcionar, aunque se han anunciado recursos para ese fin, nada más no le ponen agua, cuando hay dinero para eso, debe haber cuando el coordinador deportivo tiene un buen sueldo. Él no es el único familiar de la presidenta del patronato, que genera sus ingresos en la deportiva, ya que más familiares operan los kioskos donde se vende de forma exclusiva agua, papitas y todo lo que buscan los deportistas.

Quién sabe si en esos kioskos hayan empleados sindicalizados, pero si los hay, deben estar enojados, porque desde diciembre pasado no se paga lo que debe ser destinado a IMSS, Infonavit y Fonacot, prestaciones que aparecen en el contrato colectivo, por lo que se espera que se pongan al corriente pronto. Otro tema lamentable, aunque el patronato ahí no tiene ninguna culpa, es que el domingo pasado los visitantes de la alberca recreativa se agarraron a pedradas y se generó un peligro para los niños que andaban refrescándose; de esa bronca, nada se supo porque hay manera$ de evitar que salga la información, pero en esta columna estamos para eso; no hay que ser, no se tiren piedras.

Y es cierto que estamos en plena época de campañas políticas y hay veda electoral, no pueden figurar los directores del deporte estatal o local, pero tampoco es para tanto. El domingo pasado hubo basquetbol, beisbol y futbol profesional, aparte de otros torneos amateur y estudiantiles; en todos brillaron por su ausencia los directores de deportes, en ningún lado se dejaron ver. Si están en esos puestos, es porque les gusta el deporte, más allá de que trabajen en eso ¿o no? Hay que estar ahí, pues se trata de apoyar a los deportistas y a los eventos, ahí se los dejo como sugerencia.