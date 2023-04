Mi gente, aquí andamos de vuelta para seguir pisando callos de esos advenedizos del deporte lagunero, que se aprovechan de sus puestos y sus mañas para hacer de todo, menos darle el servicio a los deportistas que ruegan por tener las facilidades para hacer sus actividades, para mantenerse en forma y optar por una vida sana.

En la Semana Santa hubo poca actividad deportiva, las ligas se detuvieron para que los jugadores pudieran disfrutar sus vacaciones en familia, muchos se fueron de la ciudad, algunos a jugar a Parras, que se ha convertido también en un interesante destino turístico – deportivo en la región. Pero hubo quienes se quedaron aquí y aprovecharon los espacios para hacer ejercicio, encontrando horarios restringidos en algunos lugares, lo que se entiende, porque todos tienen derecho a unos días de descanso, también las personas que trabajan en las deportivas, en eso estamos de acuerdo, pero como dijo aquel saltillense: “avísenme”.

Y es que mis agentes disfrazados de techumbres, me contaron que mucha gente llegaba al Multideportivo, a la Nazario, a la Deportiva Aeropuerto y se encontraba con que ya estaban cerrando y no eran ni las 8 de la noche; repito, se entiende, es válido, pero no le avisaron a los usuarios, que quedaron sorprendidos cuando les dijeron que ya no podían entrar. En la era de las redes sociales, donde todos tienen acceso al Facebook en una acción tan sencilla como sacar el teléfono de la bolsa, es increíble que nadie se tome el tiempo de publicar un post en el que avisen los horarios de las deportivas, sí, el community manager de las depos también puede estar de vacaciones, pero se vale tomarse diez segundos para avisar de los horarios, ¿no?

Otro caso fue el de la Deportiva de Torreón, que inteligentemente, abrió su alberca familiar para aprovechar el calorcito y que las familias tuvieran otra opción de convivencia a precios no tan altos, recordando los años de gloria en que esa alberca se llenaba en los veranos. Todo muy bien, pero aquí, fueron usuarios, pocos, afortunadamente, a los que les dieron la mano y agarraron el pie, pues se les permitió meter refrescos y comida, carne para usar los asadores, pero no faltó quien quiso pasarse de listo y meter sus cheves, sin respetar las reglas ni la convivencia familiar, también como usuarios tenemos que ponernos las pilas.

En el deporte profesional anda el Santos por la calle de la amargura, al grado que citaron a conferencia de prensa en pleno Sábado de Gloria, avisando con nada más unas horas de anticipación, todo para tratar de calmar un poquito las aguas y mostrar que Juan Brunetta está alineado con los colores verde y blanco. Caso contrario son los Toros, que llevan tres llenos seguidos en su casa, donde se corre la voz que hay un ambientazo y los laguneros han ido a comprobarlo, además de que ya se acerca la inauguración en el beisbol con Algodoneros Unión Laguna y aunque los boletos estaban carísimos, no tardaron en acabarse. Afición hay, pero también hay que escucharlos, eso va para todos. Ya saben que el mail está disponible para que pongan sus quejas, deportistas, aquí todo se vale.