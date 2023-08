¿De que se ríe el Presidente?

Lo que muchos esperaban, más temprano que tarde y de manera trágica, volvió a repetirse.

El Presidente López venía evadiendo a lo largo de la semana el polemizar respecto al Presidente de El Salvador, Nayib Bukele en torno al desastre que ha sido su autodenominada "estrategia de seguridad en México", en comparación con la de la hermana república centroamericana, luego de que su homólogo criticara en redes sociales el asesinato de Milagros Monserrat en la vía pública, aquí en México.

A manera de excusa y relatando una realidad ajena, apuntó que el país ha mejorado sus condiciones en cuanto a la generación de la violencia, pese a que recibió una nación llena de violencia que se fue cosechando a lo largo de varios sexenios:

"Son realidades distintas y también concepciones diferentes, yo pienso que hay que atender las causas, no se trata sólo de aplicar medidas coercitivas, la paz duradera se consigue con justicia, y eso es lo que estamos nosotros llevando a la práctica y no quiero polemizar con el presidente de El Salvador", dijo en la mañanera.

La respuesta se debió a la pregunta que le hizo un periodista respecto a si contemplaría cambiar su política de "abrazos, no balazos" por una estrategia similar a la de Bukele, quien durante años ha ejercido mano dura contra la delincuencia en su país hasta acabar con ella, a lo que el mandatario mexicano respondió que no, pretextando "circunstancias distintas".

Desde el fin de semana pasado, Bukele publicó en sus redes sociales un comentario sobre el video difundido del ataque a la Milagros Monserrat, la mujer apuñalada en León el día de su cumpleaños, indignado por la falta de acción de las autoridades en nuestro país, subrayando además como es que las dependencias de Derechos Humanos en lugar de velar por el cumplimiento de la ley y la protección a las víctimas, apelan por los derechos de los criminales.

Hasta aquí todo pareciera que habría de quedar zanjado, al menos en la escena nacional hasta que el Presidente de México repitió la misma reacción censurable que trascendió hace tres años, cuando se burló públicamente de las masacres en el país.

Esta mañana, durante su conferencia de prensa, López trató de evitar tocar el tema de los jóvenes secuestrados y masacrados en Lagos de Moreno, Jalisco; cuyos videos fueron subidos por sus asesinos en redes sociales, y en vez de eso hizo una broma.

Poco antes de concluir su "mañanera", representantes de medios de comunicación en Palacio Nacional le cuestionaron sobre los cinco jóvenes desaparecidos . Sin embargo, un López sonriente ironizó y dijo: "ya, ya, ya, ya" para de inmediato hacer un chiste en el que fingió no escuchar, poniendo su mano en su oreja y haciendo señas de que no escuchaba lo que le decían:

"Me decía un amigo que, le decía su esposa: que me des doscientos pesos para ir al mercado; no oigo, por acá, por el otro (oído); que me des quinientos pesos para ir al mercado; mejor los doscientos", soltando una carcajada y despidiéndose para ir a desayunar.

Este hecho no fue bien recibido por nadie y las comparaciones no pudieron evitarse al ironizar sobre como quien durante años lucró con el secuestro y el asesinato de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ya en el poder se burlaba de las víctimas y de los desaparecidos al igual que en su momento se burló públicamente de las masacres desatadas durante su Gobierno, hace tres años.

Si la burla es la cara que se muestra ante el dolor ajeno lo anterior explica el por qué desde los dos años y medio en funciones ha habido más muertos que en los periodos de Calderón y Peña juntos.

Entre tanto, el Titular del Ejecutivo reparte abrazos a los delincuentes mientras permite que los balazos sean repartidos por los mismos en contra de una sociedad inerme y desarmada que no cuenta con Gobierno Federal, ni representantes, ni Presidente que-en la defensa de su dignidad y sus vidas-los represente este sexenio.