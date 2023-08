“A balazos conquistamos el poder, y sólo a balazos nos lo podrán quitar”. En esos o parecidos términos se expresó Fidel Velázquez, sempiterno líder de los aherrojados trabajadores mexicanos en los tiempos de la dominación priista. Se equivocó el dirigente de la CTM. No todos los ciudadanos estaban sujetos al yugo oficialista, y con sus votos, refrendados por la actitud enérgica y patriótica del presidente Ernesto Zedillo, pusieron fin en el 2000 a la larga permanencia del PRI en la Presidencia de la República. Una hegemonía de la misma duración quiere ahora López Obrador para Morena, esa reencarnación del viejo partido tricolor. Ya se daba por segura la victoria morenista en el 24 con la corcholata sobre la cual el dedito del caudillo se posara, pero la súbita irrupción de Xóchitl Gálvez en el panorama electoral, precandidata destapada inadvertidamente por el propio AMLO, pone ahora un signo de interrogación en aquella certidumbre. A lo mejor el Goliat López Obrador, cada día menos Goliat y menos Obrador, se equivoca igual que se equivocó en su tiempo el Goliat Velázquez. El cambio siempre llega. (Excepto en la máquina expendedora de refrescos). La señora acababa de dar a luz su décimo hijo. En la habitación del hospital su marido le preguntó con mucho interés al médico: “¿Cuándo podré reanudar el trato íntimo con mi mujer?”. “¡Por favor, doctor! -clamó apurada la esposa-. ¡Dígale que por lo menos se espere hasta que salga usted del cuarto!”. Axioma: todos los hombres que tienen un departamento de soltero son casados. La adivinadora miró su bola de cristal y le informó a la mujer que la consultaba: “Una mala noticia, señora. Estoy viendo aquí que su esposo morirá pronto”. “Eso ya lo sé -respondió secamente la visitante. Lo que quiero que me diga es si la policía sospechará de mí”. Mortificada por la conducta de su nuevo galán, Susiflor le preguntó a su amiga Rosibel: “¿Cómo llamarías a un hombre que te pide sexo en la segunda cita?”. Sin vacilar contestó Rosibel: “Lento”. El amigo de Babalucas le confió lleno de preocupación: “Vi al médico, y me dijo que tengo gonorrea”. “¡Uta! -profirió el tonto roque-. ¿Pos qué comiste?”. Pimp y Nela se vieron en el último extremo de la necesidad. No tenían ya ni aun para comer. Nela propuso un remedio heroico: se echaría a la calle a buscar la vida. Pimp se avino a la propuesta, pues la mera idea de trabajar le producía repeluznos. Salió, pues, ella a practicar el oficio que, dicen, es el más antiguo del mundo. Regresó en horas de la madrugada. Traía 2 mil 100 pesos. Le preguntó, extrañado, Pimp: “¿Quién te dio esos 100 pesos?”. Respondió Nela: “Todos”. “Sexo gratis en cada tanque lleno”. Así decía el gran letrero en el frente de la gasolinera. Un tipo pidió tanque lleno, y en seguida demandó el sexo gratis. Le indicó el dueño: “Diga un número del 1 al 10”. Aventuró el cliente: “5”. “Lo siento -le dijo el hombre. El número premiado era el 2. Mejor suerte la próxima vez”. Al día siguiente un amigo del tipo fue a la gasolinera, pidió también tanque lleno y luego solicitó igualmente el sexo gratis. El dueño le dijo: “Escoja un número del 1 al 10. “Arriesgó el sujeto: “7”. “Anduvo cerca -le informó el del establecimiento-. El número premiado era el 8. Pero lamentablemente no acertó. Mejor suerte la próxima vez”. Días después los dos amigos se reunieron a comentar sus respectivas experiencias. “Pienso -opinó uno-, que la rifa de los números está arreglada, y nadie gana nunca lo del sexo gratis”. “No está arreglada -manifestó con absoluta seguridad el otro-. La semana pasada mi esposa ganó la rifa dos veces”. FIN