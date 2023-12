¡De nueva cuenta! Eduin Caz despotrica contra reportera por preguntar 'pende...'

El cantante Eduin Caz desató la furia después de irse en contra de una reportera que le cuestionó qué haría en navidad.

Desde hace varias semanas, el vocalista de Grupo Firme ha estado involucrado en distintas polémicas, los cuales han mantenido al cantante alejado de los reflectores y de las cámaras.

Sin embargo, recientemente Eduin Caz, junto a su agrupación, acudió a la fiesta por los 10 años de Spotify, y a pesar de que, nada más haría "acto de presencia", posó frente a las cámaras durante la alfombra roja del evento.

A pesar de que el cantante se veía más abierto a platicar con la prensa, el intérprete arremetió contra una reportera, quien le cuestionó sobre sus planes para las fiestas decembrinas, algo que pareció molestarle de sobre manera al cantante.

Mediante sus redes sociales, Caz despotricó en contra de la reportera y la prensa por preguntarle puras “pendejadas”.

"Iba a ser acto de presencia nada más, convivir con los camaradas y todo, pero dije: 'ah, vamos a hacer unas entrevistas', pero nombre loco, puras pendejadas, preguntaban", comentó a través de sus historias de Instagram.

"Me pregunta una reportera ¿qué te va a traer Santa Calus? No sea mamona señora ¿Cómo que qué me va a traer Santa Claus? Más que pura verga, no ve que me he portado mal todo el año, no ve que no me porto bien. ¿Te portaste mal? Yo nunca me porto bien, hija de su chingada madre".

Tras esto, el cantante de 29 años aseguró que él no es ningún modelo a seguir, y se dijo “harto” de que lo vieran así.

"¿Cuándo lo van a entender? Porque creen que soy un buen ejemplo, nadie les dio eso", sentenció.

Rápidamente, estas declaraciones destacaron la furia de diversos medios de comunicación y reporteros, quienes alegaron que en ningún momento la reportera había le había faltado el respeto al cantante.