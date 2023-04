De Lilly Téllez a Ríos Farjat y German Martínez, las figuras a las que AMLO acusa de traicionarlo

Este jueves, en su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador reprochó a Lilly Téllez por increpar al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y al vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez, y aunque evitó condenar sus expresiones, consideró que la senadora se encuentra entre los personajes que lo han traicionado.

"No", respondió AMLO a pregunta expresa sobre si condenaría las expresiones de Téllez, señalando que "es normal, es parte de lo que estamos hablando, además soy responsable en buena medida porque yo la propuse", dijo sobre lo que fue considerado un escándalo en la Antigua Casona de Xicoténcatl, en plena ceremonia de entrega de la Medalla Belisario Domínguez a Elena Poniatowska.

En ese sentido, López Obrador recordó que hace unos días su hijo Jesús le preguntó si él ha cometido algún error como presidente, refiriendo que se ha equivocado con el senador Germán Martínez, a quien había nombrado director del IMSS, con los ministros Margarita Ríos Farjat y Juan Luis González Alcántara Carrancá, además de con Lilly Téllez.

LILLY TÉLLEZ

La senadora llegó a su cargo bajo las siglas de Morena, pero después se volvió contra este partido y contra el presidente López Obrador, a quienes ha cuestionado en diversas ocasiones, la más reciente, por la relación entre la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

"Es normal. Yo soy responsable, en buena medida, porque yo la propuse. Me tocó a mí proponerla al gobernador Alfonso Durazo, él hasta se extrañó, le dije que se requería sumar esfuerzos, voluntades y dijo: 'pues voy a ver', y él la convenció”, contó AMLO, añadiendo que no se alarma, pues "imagínense cuántas traiciones (ha habido) en los procesos de transformación: las traiciones a los Insurgentes, a Juárez, la gran traición que significó el asesinato de Madero, la traición a Zapata, a Villa, a Guerrero. Muchas traiciones, los que eran supuestamente de izquierda y están en el conservadurismo, o los que eran de derecha y están vinculados con quienes antes militaban en la izquierda, todo este contubernio, promiscuidad política, sin principios ni ideales. No es para alarmarse".

Lilly Téllez. (ARCHIVO)

GERMÁN MARTÍNEZ

Germán Martínez Cázares fue nombrado por López Obrador como director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) desde el 1 de diciembre de 2018 y hasta el 21 de mayo de 2019, fecha en que renunció cuestionando a la Secretaría de Hacienda por la política de austeridad que ha caracterizado al así llamado Gobierno de la Cuarta Transformación.

El expanista regresó a su escaño en el Senado de la República, donde se separó de la bancada de Morena en octubre de 2021, y aunque no regresó al PAN, sí ha mantenido sus críticas a la actual administración y a Morena, particularmente como parte del llamado Grupo Plural, junto con senadores como Gustavo Madero y Emilio Álvarez Icaza.

Margarita Ríos Farjat. (ARCHIVO)

MARGARITA RÍOS FARJAT

La ministra Margarita Ríos Farjat fue otra de las mencionas por AMLO, pues en en 2018 formó parte de su equipo de transición y en diciembre de 2018 se desempeñó como jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), hasta que llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sustitución de Eduardo Medina Mora.

Sin embargo, el presidente le ha reprochado que como integrante de la SCJN, Ríos Farjat fue una de las ministras que votaron en contra de la Ley de la Industria Eléctrica, impulsada por su Gobierno, críticas que AMLO también ha extendido al ministro Juan Luis González Alcántara, a quien López Obrador impulsó para llegar a la SCJN y desde ahí propuso declarar como inconstitucional la reforma que aprobó el Congreso de la Unión para transferir la Guardia Nacional al Ejército.