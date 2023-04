De Lilly Téllez a Beatriz Paredes y Santiago Creel, oposición alía perfiles para 2024

Al margen de las "corcholatas" de AMLO, la carrera por la Presidencia de México en 2024 ya busca un competidor de la oposición, que desde el lunes y también este martes, alía a sus perfiles en busca de un candidato común, con el peso necesario.

Ayer, con la presencia de líderes de los partidos de oposición y de la sociedad civil, inició el Foro "Unidad y Gobiernos de Coalición para lograr una nueva alternancia democrática", organizado por [email protected], que agrupa a organismos ciudadanos como el Frente Cívico Nacional, Poder Ciudadano, Sí por México, Sociedad Civil México, UNE México y Unidos por México.

Al evento asisten entre otros, los senadores Beatriz Paredes, Claudia Ruiz Massieu, Miguel Ángel Mancera, Emilio Álvarez Icaza y Lilly Téllez; los diputados Santiago Creel, Ildefonso Guajardo y Juan Carlos Romero Hicks, además de otros políticos como Enrique de la Madrid, Demetrio Sodi de la Tijera, José Ángel Gurría y Silvano Aureoles.

El acto dio inicio con un minuto de silencio en memoria de las víctimas de la violencia en México y, de acuerdo con sus organizadores, el objetivo es "establecer una alianza ciudadana-política para México, convocando a la conformación de una coalición electoral y un gobierno de una sola candidatura".

Lilly Téllez.

El evento se realiza en varias mesas, que ayer lunes contaron con la participación del exprocurador general de la República Diego Valadés; la exintegrante del Sistema Nacional Anticorrupción, Mariclaire Acosta, y los legisladores Claudia Ruiz Massieu, Lilly Téllez y Juan Carlos Romero Hicks.

Otra mesa contó con el ministro en retiro José Ramón Cossío, el articulista José Antonio Crespo y el exsecretario de Turismo Enrique de la Madrid, el expresidente del Consejo Coordinador Empresarial Gustavo de Hoyos y el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda.

También intervinieron el expresidente del Instituto Federal Electoral, Luis Carlos Ugalde, las senadoras Xóchitl Gálvez y Beatriz Paredes, el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, y el exdelegado en Miguel Hidalgo, Demetrio Sodi de la Tijera.

El foro concluirá este martes, anticipándose la petición de construir una candidatura y un gobierno de coalición rumbo a la elección presidencial de 2024.

EXPONEN SU VISIÓN POLÍTICA

En el primer día del foro, la senadora Lilly Téllez urgió a las fuerzas políticas de oposición y a las organizaciones de la sociedad civil a definir lo antes posible el método de elección del candidato o candidata a la Presidencia de la República.

Al participar en la mesa "Gobierno de coalición y cambio de régimen", la legisladora panista convocó a la construcción de un programa de gobierno que fije con claridad el nuevo rumbo del país.

"Este programa no puede bordar sobre la nostalgia al pasado, a ese México que existe en los discursos de la política, pero que no ven ni sienten la mayoría de los mexicanos. Debemos partir por reconocer que los gobiernos de las alternancias dejaron una herencia de enojo, una herencia de reclamo y de agravio social, que hoy tiene a López Obrador en el poder”, sentenció.

Además, advirtió que es fundamental que México deje atrás para siempre el gobierno “de un sólo hombre”, llamando a la oposición a trabajar en unidad y a "no caer en la trampa de la desconfianza mutua".

Claudia Ruiz Massieu.

Subrayó que el gobierno de coalición es la vía institucional para tener una Presidencia de la República acotada y funcional, y enfatizó que en 2024 estarán en juego dos alternativas: "la continuidad del presidencialismo autoritario o los gobiernos de coalición y gobernanza democrática".

El diputado del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, señaló que los partidos políticos deben abrirse, porque actualmente no logran representar a la población.

"El próximo gobierno debe de entender que la coalición no es un reparto de cuotas de partido, ni puede ser un tramado de intereses. El gobierno debe gobernar para todos: los que votaron por uno, por otros y los que no votaron por nadie", expuso.

Reconoció que el panorama para la elección de 2024 es difícil e incierto, pero posible por espacios como [email protected] que, considera, ayudan a aprender y comprender las exigencias de la ciudadanía.

Santiago Creel.

Por su parte y tras reconocer que México vive una crisis en la legitimidad de los partidos políticos, la senadora del PRI, Claudia Ruiz Massieu, afirmó que es necesario establecer un gobierno de coalición que incorpore la visión ciudadana.

La exsecretaria de Relaciones Exteriores advirtió que la elección presidencial de 2024 se llevará a cabo en medio de un México polarizado y una gobernabilidad debilitada.

Subrayó que la oposición unida es mejor y llamó a pasar de una coalición legislativa a un gobierno de coalición "por convicción, por necesidad y por responsabilidad".

Dijo que la alianza opositora debe ir primero por el Senado de la República, que es el órgano legislativo responsable de aprobar el programa de un gobierno de coalición.

El exsecretario de Turismo, Enrique de la Madrid, señaló que para un mejor México no se necesitan caudillos, sino una alianza entre ciudadanos y partidos. Confió en que se elija un método democrático y ciudadano para la elección del abanderado de oposición, y que se defina de preferencia antes de las elecciones de 2023. "Veo a la alianza como la única capaz de detener el deterioro de este país", dijo.

Beatriz Paredes.

En tanto, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, sostuvo que el primer paso para una candidatura y gobierno de coalición es dejar atrás las divisiones. "Que quede muy claro: el lugar que yo deba ocupar, soldado raso o general, eso me lo dicen ustedes".

Por último, el exprocurador general de la República, Diego Valadés, incidió en que un gobierno de coalición obligaría al presidente a construir mayorías parlamentarias e impulsaría acuerdos políticos sometidos a seguimientos, evaluaciones y sanciones en caso de incumplirse.

"De no ser así no sería de coalición, si no de colusión. Cuando hablamos de gobierno de coalición, debemos pensar en la recuperación de la gobernabilidad del país", valoró.