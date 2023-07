De las a los foros

El veracruzano, Paco Pizaña, comenzó su vida profesional en las canchas de futbol, sin imaginar que terminaría en foros haciendo telenovelas u otros proyectos similares.

"Fue un cambio de juego, literalmente. Toda mi vida iba enfocada al futbol. A los 15 años dejo Poza Rica y me voy a probar suerte en varios equipos como el Pachuca o Gallos Blancos. Fui transitando de un equipo a otro, pero luego vinieron una serie de sucesos que empezaron a decepcionarme del futbol.

"Contaba ya con 19 años, así me quede sin equipo, vuelvo a Poza Rica y después de pasar por una crisis, me llega una invitación para hacer un casting, la idea no me pareció mala y fui, sin saber que terminé enamorándome de la actuación, le metí todas las canicas a esta profesión y me preparé lo mejor que pude. A 10 años de haberme graduado del Centro de Educación Artística, la historia ha resultado bastante bien", dijo en entrevista exclusiva con El Siglo de Torreón.

Pizaña charló con esta casa editora debido a su participación en la telenovela Eternamente amándonos, producción de Silvia Cano para Televisa, en donde él se encuentra muy contento por los resultados obtenidos.

"Estoy emocionado por el recibimiento de la audiencia. Las personas están muy enganchadas con la historia y ahora ya está pasando en Estados Unidos gracias a TelevisaUnivision", manifestó.

En cuanto a "Fernando", el personaje que realiza Paco, el entrevistado mencionó que ha tenido una evolución bastante satisfactoria.

"Voy a pecar un poco, pero considero que 'Fernando Iturbide' es uno de los roles más interesantes de la trama. Cuando me lo dieron brinqué de felicidad porque me parecen muy interesantes sus matices.

"Lo vimos primero muy impulsivo y con el avance de los capítulos vimos por qué es así, él siente que no lo valoran o no le dan su lugar. Cuando se vuelve padre, el público presencia otras facetas de él, ya que se vuelve más amoroso y entregado", expresó.

En Eternamente amándonos, figuran primeras actrices como Diana Bracho, Isaura Espinoza o Ana Bertha Espín. Al respecto, Pizaña mencionó que las admira bastante.