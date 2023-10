De La Laguna al mundo de Saw X

La nueva entrega de la saga Saw, Saw X, se ha vuelto toda una sensación entre el público conocedor y ajeno a la franquicia, sobre todo entre mexicanos, pues gran parte de la historia ocurre en nuestro país.

El lagunero Óscar Jalife es uno de los actores mexicanos que participaron en la cinta, actuando como doble de riesgo del personaje de "Mateo", experiencia que se convierte en uno de los escalones más importantes de su carrera.

A través de una entrevista exclusiva para El Siglo de Torreón, el lagunero dio a conocer más sobre su experiencia dentro de la producción de Saw X.

´¿Cómo fue que terminaste participando en el proyecto?

El coordinador de nuestro grupo 4 Element Stunts, Omar Ayala, estaba ocupado con otro proyecto en Durango y puso a un colega y buen amigo, Daniel Salazar, a coordinar Saw X, quien me pidió como asistente de coordinador de "stunts", aparte de ser seleccionado como doble para Octavio Hinojosa por tener un perfil/tipo parecido.

´En la cinta participas como un doble de riesgo, ¿puedes contarnos sobre tu experiencia y cómo fue la preparación para las escenas?

Me tocó participar como doble de Octavio en su personaje de "Mateo", se me hizo una experiencia muy curiosa porque aparte de ser un proyecto de "las grandes ligas", el personaje es un veterinario, carrera que cursé mientras vivía en Torreón.

"Octavio es un gran actor y muy dedicado al trabajo, pero nuestro trabajo es cuidarlo también, nos preparamos ensayando todas nuestras escenas en ambientes seguros y proponiéndolas al director para que todo quedará bien, aparte de preparar sistemas de poleas para la trampa de 'Gabriela' la cuál creo que fue la más complicada".

´¿Qué fue lo más emocionante de participar en la producción de Saw X?

Lo que más me gustó fue el hecho de haber probado una variedad de trampas para solucionar detalles, ver la película y decir: "¡Yo probé esa trampa!" o "Yo practiqué esa coreografía", fue increíble, además de verme en pantalla grande en un gran proyecto.

´¿Qué es lo mejor que te dejó el participar en Saw X?

La experiencia, me amplió un poco más la visión sobre resolver las peticiones del director, conocer a los actores como Tobin Bell y Shawnee Smith fue increíble. El hecho de que recrearan el baño de la primer película y verlo en persona también fue como un sueño hecho realidad.

´¿Tienes proyectos en puerta?

Claro, aún hay películas y series que no han salido y seguimos trabajando en diferentes proyectos que, claro, son confidenciales, la huelga nos la puso difícil pero han seguido llegando proyectos y seguro serán cada vez más grandes.

UN CAMINO LLENO DE EXPERIENCIAS

Además de Saw X, Óscar ha participado en otros proyectos cinematográficos, de los cuales compartió parte de su experiencia en ellos y cómo es que surgió su interés por el mundo de la actuación.

"Aparte de Saw X, he tenido la oportunidad de ser doble de Omar Chaparro para la película The Wingwalker que aún está por estrenarse, trabajé en The Rescue una película china de increíble presupuesto, The Dead Don't Hurt bajo la dirección del legendario Viggo Mortensen, también participo en El baile de los 41, y producciones como Rebelde siendo doble de Franco Masini y también como actor en Archivo Muerto, entre otros proyectos que aún no salen a la luz.

"Desde siempre tuve la espinita de ser actor pero nunca me acerqué a ese mundo por diferentes 'hobbies', hasta que le ayude a un gran hermano, Blake Zúñiga, que en paz descanse, con un cortometraje y después de un tiempo me preguntó si quería ser actor y ya de ahí no paramos.

"Quedé totalmente envuelto en el cine y con mis bases deportivas se me dio pie gracias a Emilio Galván, así me involucre en el mundo de los 'stunts'".