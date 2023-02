De Inglesita

En corto, uno puede reprochar a Tigres por premiar de tal manera a un futbolista como Diego Lainez que no triunfó en su paso por Europa. Mucho dinero en medio de una economía azotada, entre otras cosas, por la pandemia. Pues en Europa concluyó otro mercado de fichajes e Inglaterra volvió a ser un protagonista solitario. Cifras excesivas, clubes con refuerzos equivalentes a más de una plantilla completa y muchas apuestas por talentos sin probar.

Empecemos con la comparación a nivel liga. Y de las cinco grandes, realmente sabemos que quienes se mueven cada seis meses solo son dos:

España e Inglaterra. Por un lado, LaLiga gastó cerca de 28 millones de euros en esta ventana invernal. La Premier, más de 800. Una cantidad excesiva. Ridícula. Que evidencia el crecimiento descomunal que tiene frente a las demás ligas y que vuelve a traer sobre la mesa el tema de la Superliga de Florentino.

Sin embargo, el tema de hoy va de fichajes. Y el Chelsea es quien volvió a robarse el protagonismo. Porque no tuvo suficiente con todo lo que movió en verano, en esta ocasión tiró la casa por la ventana. De los diez traspasos más caros que se dieron, la mitad son de los Blues. Por no mencionar que nueve son de clubes de la Premier, que no incluyen a Tottenham, United o City, sino más bien a Liverpool, Arsenal, Newcastle y Southampton, el último lugar de la tabla.

Bien, pues los azules rompieron la cifra con Enzo Fernández. Se sabía de la obsesión que tenían los ingleses con el argentino desde que levantó el Mundial, y cuando todo parecía que se caía con el Benfica, rápidamente se concretó la ficha del mediocampista: 121 millones de euros. Le sigue Mudryk, extremo ucraniano que dejó 70 millones en el Shakhtar Donetsk. Badiashile, Madueke y Malo Gusto dejaron entre 30 y 40 millones cada uno en sus respectivos equipos este invierno.

SEGUNDO TIEMPO

Hay que recordar que en el pasado verano también se movió fuerte el Chelsea, desembolsando más de 80 millones por Wesley Fofana, 65 por Cucurella, 56 por Sterling y casi 40 por Koulibaly. Y a los refuerzos de ahora, hay que añadir la cesión de Joao Félix por parte del Atlético de Madrid. Todo esto, visto en retrospectiva con los galardones de la UEFA que consiguieron hace unos meses Tuchel, Kanté, Jorginho y Mendy, no explica de ninguna manera cómo el Chelsea hoy está a mitad de la tabla.

Sin embargo, los londinenses no son los únicos. Otros que ya habían roto el mercado y que terminaron de hacerlo fueron los del Nottingham Forest. Con Keylor Navas y André Ayer como refuerzos invernales, contabilizaron 30 incorporaciones en la temporada. ¡30! Yo no me llego a explicar cómo puedes cambiar más de una plantilla prácticamente en su totalidad. Pero también es cierto que en cuanto a expectativas, no lo están haciendo tan mal, ya que están en la posición 13 de la Premier League.

De los otros integrantes del Big Six la verdad que poco y nada. Lo de Gakpo al Liverpool lo sabíamos desde hace semanas. Arsenal se movió rápido con Jorginho, aunque se cayó lo de Moisés Caicedo incluso luego de que pusiera un mensaje de despedida en sus redes. United incorporó a Weghorst y a Sabitzer dada la lesión de Eriksen, e incluso se habla de que Mason Greenwood podría vincularse nuevo tras ser absuelto de sus cargos. Y finalmente lo del City, que tuvo una baja inexplicable y muy sensible con el préstamo de Cancelo al Bayern. Veremos cómo pinta la cosa en este febrero, mes en que vuelve a rodar la de estrellas.

TIEMPO EXTRA

En los últimos dos mercados de transferencias, la Premier League invirtió cerca de 300 millones de euros en fichajes provenientes de LaLiga. Recordemos anteriormente la fuga de talentos como Isak o Bryan Gil (que ahora volvió a Sevilla) que salieron del futbol español para llegar al inglés.