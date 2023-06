De Inglesita

Este sábado a la 1 pm el Manchester City puede poner fin a su eterna tarea y búsqueda de más de una década: La UEFA Champions League. Enfrente, tendrá al sorpresivo Inter de Milán. Último partido para los de Guardiola y qué partido. La sede, incluso hace más romántica la escena: Estambul, Turquía. Ahí, se dio una de las remontadas más épicas en la historia del futbol, y justamente fue en una Final de Champions: Liverpool vs Milán, que en aquella ocasión y bajo la capitanía de Steven Gerard, los ingleses levantaron ‘La Orejona’.

Y es que esta Final pinta muy dispareja en el papel, pero sabemos que a la hora de la hora, esto es futbol y no hay nada garantizado. Claro que podemos prever un duelo donde el City domine ampliamente al Inter, pero eso no es que termine con las posibilidades de que al menos los italianos lleguen a tener una jugada que pueda determinar el rumbo.

Además, un factor que seguramente jugará (para bien y para mal) es que los Citizens vienen de conquistar la FA Cup ante su máximo rival y eso, por un lado, es un impulso anímico tremendo. Sin embargo, ello también condiciona a que esta Final de Champions es, además de la disputa por el título, la consecución de un triplete, lo que pudiera aportar cierto grado de presión. Recordemos que este escenario para el City no es del todo desconocido, ya que hace unas temporadas llegaron contra el Chelsea a esta misma fase.

SEGUNDO TIEMPO

Para algunos será un fracaso que los de Manchester no se hagan con el título, sin embargo, hay que tener presente que han hecho un temporadón de la mano de Erling Haaland, Gundogan, De Bruyne, Bernardo Silva, Rodri, Stones e incluso Cancelo, que estuvo media campaña y luego se marchó cedido al Bayern. Es decir, si bien el delantero noruego generalmente se llevó los focos porque se cansó de marcar, en este City no hay una sola figura, sino que es un equipo que funciona prácticamente perfecto. Ello, claro está, es gracias a la calidad de jugadores, pero también a que Guardiola ha plasmado tan bien su idea que hasta tenemos al central Stones pisando el área rival en balón controlado, porque cuando ataca el City, el inglés pasa a situarse a veces por delante de De Bruyne. Y sí es verdad que se ve rarísimo o pensamos que es una locura o sinsentido, pero realmente tiene un por qué. Sé que no descubro nada, pero a nivel táctico, es un deleite disfrutar de estos detalles. Básicamente es el último partido de esta temporada en todos los sentidos. Ya se nos fueron las Copas, y las coronaciones europeas, donde por cierto, el West Ham venció a la Fiorentina y con ello, David Moyes consiguió su primer título como entrenador en más de 25 años, y además, los Hammers ganaron más partidos en Conference League que en la Premier. Acá será otro duelo de inglés contra italiano, en el que, insisto, pinta muy desproporcional la balanza. Veremos qué sucede.

TIEMPO EXTRA

Será un duelo inédito. Nunca se habían enfrentado, hasta ahora, Manchester City e Inter de Milán. El escenario es ideal es la Final de Champions League.