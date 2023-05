De Inglesita

Manchester City salió con un empate del Santiago Bernabéu en el primer juego de las semifinales de Champions League contra el Real Madrid. La vuelta será este miércoles 17 de mayo a la 1 de la tarde en el Etihad.

Con Haaland (y sobre todo con Guardiola) no pasan dos partidos seguidos teniendo un mal desempeño. Y no es que haya sido culpa del noruego o de Pep, sino lo contrario. Fue un acierto de Ancelotti que, desde el punto táctico y ejecutado a la perfección por Rüdiger y con grandes destellos de Alaba, logró anular al delantero del momento. Vamos, que Erling tocó el balón menos veces que Ederson.

Fue un partido extraño. Inició con unos 20 - 30 minutos del City hundiendo por completo al Madrid en tu tercio de campo. Al punto que Rúben Días estaba por delante de medio campo cuando atacaba su equipo. Bandas verdaderamente abiertas con Grealish y Bernardo para liberar espacios en el centro a los Gundogan, De Bruyne e incluso Stones. Por contraparte, un Madrid que se si bien no se sentía cómodo aguantando tan atrás, tampoco se les veía extremadamente urgidos por robar la pelota ni asfixiados con tanta llegada a su portería.

Minutos después y como por obra del ADN al que tanto alegaron el año pasado, abrieron el marcador con un golazo de Vini. Esta temporada el brasileño ha tomado la estafeta de Benzema para cargarse el equipo al hombro y ser el hombre clave. Mismos compañeros y misma mística. El Real pegaba doble con esa apertura de marcador a un City que se sabía superior hasta ese momento.

SEGUNDO TIEMPO

Luego la parte complementaria tuvo de todo. El partido se abrió más y unos 20 minutos después vino el golazo de De Bruyne que a varios nos hizo recordar a Thiago Alcántara y su tanto ante el Porto. Ambos tienen muchos parecidos: golpeo de fuera del área, de primera intención y con una pegada exquisita que invita al balón a moverse extrañamente de camino a la red.La variante importante acá es el factor estadio. Recordemos que esta misma eliminatoria se dio el año pasado en la misma fase de semifinales y cerró con aquella remontada espectacular del Madrid como local. Ahora, la vuelta será en el Etihad, y si bien no es un estadio que se caracterice por tener ese peso o mística, ya no estará la mayoría de merengues alentando desde la tribuna. Eso puede marcar un peso importante en la eliminatoria, sobre todo si el City consigue anular a Vini como el Madrid lo hizo con Haaland, ya que ciertamente Benzema no está en buena forma ahora mismo.Será un duelo espectacular. Mucho más del que ya fue en la ida, porque ahora los locales entienden que son más poderosos con un delantero como Haaland en sus filas. Y no solo eso, con un plantel tan profundo que te da variantes como Foden, Mahrez o Julián en el banquillo, solo por mencionar unos nombres. Recordemos que este City dejó ir al mejor lateral izquierdo del mundo en su momento, y ahí ha experimentado con centrales como Akanji o Aké y han cumplido muy bien. ¿Apelamos de nuevo al ADN Champions del Madrid? ¿O se termina por hacer la tarea de los locales?

TIEMPO EXTRA

Antes de jugar la semi de vuelta contra el Real Madrid, el City deberá visitar al Everton este domingo a las 7 de la mañana. Los Toffees pelean por no descender y los Citizens por el campeonato.

