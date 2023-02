De Inglesita

Esta semana se dio a conocer que la Premier League ha acusado al Manchester City de más de un centenar de irregularidades financieras. Y es que desde marzo de 2019 que la investigación está en curso y ahora pasará a una comisión independiente que determinará el castigo para el club, que podría incluir la expulsión de la competencia.

La semana anterior hablábamos sobre la burbuja que es la Premier League. Los gastos inexplicables, los sueldos altísimos y las estrategias que usan los equipos como el Chelsea para no caer en el Fair Play Financiero. Por ejemplo, en estas últimas apuestas de los Blues por jóvenes (incluyendo a Enzo) que todavía no son una realidad, podemos ver que tienen contratos de hasta ocho años. En lo personal, no deja de llamarme la atención el hecho de que el sitio web de los londinenses tenga su propio apartado de jugadores en préstamo.

Esa es una práctica que han usado por años. Compro a la estrella del momento con un salario enorme, pero como no me funciona (y nadie va a querer comprarlo por su momento) lo presto para que ese otro club se encargue del salario (esto en el mejor de los casos, porque recordemos que Alexis Sánchez llegó a ser el mejor pagado de la Premier en el United pero jugando en el Inter de Milán) y así continúo con el ciclo, sin dar mayores oportunidades o apostar por un proyecto un tanto más sólido. Para muestra, hay que ver las etapas de De Bruyne, Salah o Lukaku por ahí.

Pero esto va del Manchester City. Y ya hemos comentado también cómo operan los del Etihad: autofinanciándose a través de los patrocinios que son del mismo dueño que del equipo, y que a la vez, es un jefe de estado. Los famosos 'petrodólares' que llegaron a final de la década de los 2000 y que hoy comienzan a ventilar las malas prácticas, aunque eso sí, marcado por una agenda política del organismo que rige el máximo nivel de futbol inglés.

SEGUNDO TIEMPO

Este marco político tiene que ver con que el gobierno británico quiere poner un sistema de control a los clubes de la Premier League dadas las acciones de propietarios como Todd Boehly (Chelsea), la presencia del capital saudí (Newcastle) o el accionar de City Football Group desde hace más de una década. Qué coincidencia que las acciones contra el Manchester City se dieran a conocer justo cuando circulaban públicamente estas intenciones de los políticos, ¿no?

Y es que recordemos que por allá de 2020 ya había una causa contra los Sky Blues. Justo en una rueda de prensa Guardiola apareció tajante: "Cuando el Manchester City es acusado de algo, como saltarse el Fair Play Financiero, pregunto a la directiva. Ellos me lo explican y yo les creo. Pero les digo si me estás mintiendo, me iré y ya no seré más amigo", decía el catalán. Aquella causa venía por parte de la UEFA por las mismas razones que hoy presenta la Premier League.

Sin embargo, la UEFA no consiguió su cometido ya que la mayoría de las infracciones detectadas por el máximo organismo del futbol del viejo continente no se pudieron demostrar, entre otras cosas, porque se decía que la manera de obtenerlas (hackeos a correos) no era lícita. En ese entonces, se buscaba una sanción económica y expulsar a los Citizens por dos temporadas de competición europea. Ahora, en Inglaterra, se habla que las sanciones irían desde la quita de puntos hasta la expulsión del campeonato. Veremos.

TIEMPO EXTRA

Algo que es innegable es el dominio del City en la etapa de Guardiola. Ganar cuatro de cinco ligas, con récord de puntos y al nivel categórico que las ha obtenido, es de reconocer. Si bien se habla de que podrían quitarle los títulos desde 2011 a los de azul, ciertamente eso significaría mayor complicación para la liga ya que habría que coronar a los subcampeones y enfrentar infinidad de quejas por más clubes por el lugar que ocuparon en la tabla en ese momento.