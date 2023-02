Paco de Anda hace tartamudear a Yon de Luisa tras decir que Emilio Azcárraga toma las decisiones

Si los dirigentes del futbol mexicano creían que con los recientes anuncios que hicieron para modificar la competencia con miras de mejorar, iban a cesar las críticas, se equivocaron.

Después de la serie de cambios que dieron a conocer, y que se desarrollarán a partir del siguiente torneo, Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), y Mikel Arriola presidente de la Liga MX se sentaron con los panelistas del programa Futbol Picante de la cadena deportiva ESPN, donde Francisco Gabriel de Anda, exfutbolista, dijo que de nada iban a servir las modificaciones si las decisiones las seguía tomando una sola persona, Emilio Azcárraga.

“No terminamos por dar ese salto de calidad que tu soñabas y que yo esperaba también. Yo veo estos cambios de la liga, porque David (Faitelson) dice que se puede mejorar, creo que es muy ingenuo o se hace. Pero para mí no alcanza ¿saben por qué?, porque al final sigue sucediendo lo mismo que hace 40 o 50 años, y va a seguir sucediendo. Al final todos terminan pasando por una persona que es el señor Emilio Azcárraga. Es así. Hay un comité, y hay un comité que vigila al comité, todas las decisiones pasan por Emilio Azcárraga para bien o para mal. ¿cómo puede mejorar el futbol mexiano si siempre sucede lo mismo”, dijo.

El presidente de la FMF tomó la palabra, pero le fue difícil comenzar a hablar después del discurso de Paco Gabriel de Anda, sin embargo, respondió que hasta ahora la estrategia ha sido clara.

“Me sorprende que me digas con esa calidad que todas las decisiones pasan por una persona cuando no es así, la Liga MX tiene una asamblea. La estrategia en este momento ha sido muy clara, los que han entrevistado a los directores técnico son Jaime Ordiales y Rodrigo Ares, de ahí pasan al comité, no pasan a ver al señor Emilio Azcárraga”.

Pese a la respuesta de Yon, De Anda insistió que es el empresario dueño de la empresa Televisa quien realmente toma las decisiones.

“Yon, la decisión del técnico no la toman Ordiales ni Ares, no la van a tomar ellos”.

