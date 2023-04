De 900 nacimientos en Hospital General de Piedras Negras, el 4 % corresponde a mujeres migrantes

Julio Garibaldi Zapatero, director del Hospital General "Dr. Salvador Chavarría Sánchez" de Piedras Negras, dio a conocer que de los 900 nacimientos que se registraron durante el 2022, alrededor del cuatro por ciento corresponde pacientes migrantes.

Recordó que el fenómeno de la migración es muy importante en nuestro país, estableciendo que la población que está en tránsito o en espera de su trámite para ingresar a los Estados Unidos, suelen sufrir de alguna lesión, que va desde heridas en pies, atropellados o amputaciones por el tren o con traumatismos por terceros.

Con relación a las mujeres embarazadas, aunque al momento no se tiene el conteo exacto, sin embargo, han observado el incremento en la demanda de atención para personas migrantes.

Julio Garibaldi Zapatero, director del Hospital General "Dr. Salvador Chavarría Sánchez" de Piedras Negras.

Además de referir que también han atendido niños con diferentes tipos de enfermedades, mientras que del grupo de adultos mayores, se atiende a personas con enfermedades crónico degenerativas como diabetes, hipertensión o padecimientos renales.

"Implica un incremento en el consumo de recursos de todo tipo, así como una situación para la sociedad porque, algunos de ellos no tienen donde vivir, no tienen familiares, no tienen redes de apoyo y todo esto genera necesidades que nos vemos en la necesidad de cubrir", explicó Garibaldi Zapatero.