David Faitelson tacha de 'desgracia futbolística' a la Selección Mexicana

La Selección Mexicana se encuentra en las semifinales de la Copa Oro 2023 y se enfrentará a su similar de Jamaica por un boleto a la final.

Sin embargo, El Tricolor no termina por convencer con su rendimiento futbolístico, a pesar de que Jaime "Jimmy" Lozano tiene poco tiempo como timonel.

Cierto sector de los medios de comunicación considera que Honduras y Haití no fueron parámetros para establecer un verdadero cambio.

¿Qué dijo David Faitelson contra la Selección Mexicana?

David Faitelson, uno de los principales críticos del futbol mexicano, salió a señalar que el aficionado mexicano ya no cree en el combinado nacional.

"El tema es que no hay confianza en el futbol mexicano, no hay confianza en la Selección Mexicana, y realmente se lo han ganado a pulso, no podemos reclamar nada".

Además, sentenció que El Tri atraviesa por un mal momento y que ganar el trofeo de Concacaf realmente no tiene tanto valor por la calidad de las selecciones que lo disputan.

"Hoy es una desgracia futbolística esta Selección. Si pierde la Copa Oro, será un gran fracaso; si la gana, ¿qué gano? Nada".