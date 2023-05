David Faitelson critica presencia de Peso Pluma en narración de la pelea del 'Canelo'

El analista y periodista deportivo, David Faitelson, aprovechó el enfrentamiento entre Saúl "Canelo" Álvarez y John Ryder para confesar una de sus polémicas opiniones.

Y es que, durante el regreso del "Canelo" a México, el cantante mexicano Peso Pluma debutó como comentarista en dicha pelea de box.

Pese a que la participación del músico fue mínima, David Faitelson no dudó en hablar de las pocas intervenciones que realizó Peso Pluma.

"Tengo que adaptarme a los tiempos modernos, incluyendo la narración en México. En uno de los canales, tenían hoy a un muy reconocido cantante, Peso Pluma", comentó Faitelson durante una transmisión de ESPN.

Segundos después, confesó que terminaría por "adaptarse a la época" porque "puede con eso y más".

"Imagínese usted que yo estoy esperando un comentario de Peso Pluma, para que me diga cómo o por qué el 'Canelo' no es capaz de noquear a John Ryder, pero está bien, no hay problema", finalizó David.

¿Qué más dijo Faitelson?

La realidad es que el comentarista no solo arremetió contra Peso Pluma. El boxeador Saúl "Canelo" Álvarez también fue blanco de sus críticas.

Además de señalar el posible "declive" en la carrera del pugilista, Faitelson explotó y sentenció que el Estadio Akron fue testigo de "un boxeador cansado, carente de ritmo y con pocos recursos".